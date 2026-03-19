Венгрия запретила въезд в Шенген трем украинцам из-за якобы "угроз" Орбану

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины, мотивируя это якобы угрозами в адрес премьер-министра Виктора Орбана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает венгерское издание 24hu.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

О решении заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш. По его словам, под ограничения попали генерал-лейтенант Григорий Омельченко, военный Евгений Карась и политический аналитик Борис Тизенхаузен.

Венгерская сторона утверждает, что указанные лица якобы высказывали угрозы в адрес страны и ее руководства, в частности - премьера Орбана и членов его семьи.

В частности, Гуяш заявил, что Омельченко якобы угрожал убийством главе венгерского правительства и советовал ему "подумать о своих детях и внуках". Также, по его словам, Тизенхаузен обсуждал возможность ввода украинских войск на территорию Венгрии.

Что касается Евгения Карася, венгерский чиновник заявил, что основанием для запрета стала его якобы причастность к радикальным организациям, а также высказывания с угрозами.

Контекст

Официальной реакции украинской стороны на эти заявления пока нет. Подобные решения Будапешта неоднократно вызывали напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией, в частности из-за политических вопросов и вопросов безопасности.

