Угорщина заборонила в’їзд до Шенгену трьом українцям через нібито "погрози" Орбану

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в’їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України, пояснюючи це нібито погрозами на адресу прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє угорське видання 24hu.

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Що відомо?

Про рішення заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш. За його словами, під обмеження потрапили генерал-лейтенант Григорій Омельченко, військовий Євген Карась та політичний аналітик Борис Тізенхаузен.

Угорська сторона стверджує, що зазначені особи нібито висловлювали погрози на адресу країни та її керівництва, зокрема прем’єра Орбана та членів його родини.

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Зокрема, Гуяш заявив, що Омельченко буцімто погрожував убивством главі угорського уряду та радив йому "подумати про своїх дітей та онуків". Також, за його словами, Тізенхаузен обговорював можливість введення українських військ на територію Угорщини.

Щодо Євгена Карася, угорський посадовець заявив, що підставою для заборони стала його нібито причетність до радикальних організацій, а також висловлювання із погрозами.

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Контекст

Офіційної реакції української сторони на ці заяви наразі немає. Подібні рішення Будапешта неодноразово викликали напруження у відносинах між Україною та Угорщиною, зокрема через політичні та безпекові питання.

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