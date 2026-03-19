Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт ЄС та заявив, що не підтримає жодного рішення щодо допомоги Україні, поки не буде відновлено нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони блокують. До того часу немає жодного рішення, вигідного для України", - сказав він перед початком засідання Європейської ради.

Орбан наголосив, що Угорщина "чекає на нафту".

"Все інше – просто казка. Тож ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини. А потім це новий розділ. До того часу ми не можемо підтримувати жодної проукраїнської пропозиції", - додав угорський прем'єр.

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На думку Орбана, питання поставки нафти є "не політичним, а екзистенційним".

"Отримання нафти – це екзистенційно для угорців. Без отримання цієї нафти всі домогосподарства в угорських компаніях збанкрутують. Це не жарт. Це не політична гра. Зеленський має зрозуміти, що це не гра. Для угорців це абсолютно екзистенційне питання", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи після того, як Угорщина отримає нафту, підтримає чи ні він рішення формально відкрити переговори щодо вступу України в ЄС, Орбан сказав: "Угорщина не підтримує жодних проукраїнських рішень, поки не буде врегульовано нафтове питання".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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