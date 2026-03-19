Незрозуміло, чи Трамп розпочав війну чи мир в Ірані, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поки рано оцінювати дії Дональда Трампа щодо Ірану як війну або мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду Угорщини заявив в інтерв’ю GB News.

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Ведуча поцікавилася, наскільки узгоджується мирна позиція Орбана з тим фактом, що один із його ключових союзників, Трамп, розпочав воєнні дії проти Ірану.

"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", – відповів Орбан.

За словами Орбана, Трамп під час їхньої останньої зустрічі заявив, що Іран є джерелом воєнної напруженості, а тому удар по ньому слід розглядати як удар по "осередку війни".

Орбан також наголосив, що наразі передчасно робити висновки, чи наблизять американо-ізраїльські дії до миру, чи навпаки — ускладнять ситуацію.

На запитання, чи відмовляв він Трампа від ударів по Ірану, Орбан відповів, що президент США не дозволив йому розкривати деталі їхньої приватної розмови.

"Я є більш обережною людиною, ніж президент", – сказав Орбан.

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