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Новини Операція США проти Ірану
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Незрозуміло, чи Трамп розпочав війну чи мир в Ірані, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поки рано оцінювати дії Дональда Трампа щодо Ірану як війну або мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду Угорщини заявив в інтерв’ю GB News.

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Ведуча поцікавилася, наскільки узгоджується мирна позиція Орбана з тим фактом, що один із його ключових союзників, Трамп, розпочав воєнні дії проти Ірану.

"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", – відповів Орбан.

За словами Орбана, Трамп під час їхньої останньої зустрічі заявив, що Іран є джерелом воєнної напруженості, а тому удар по ньому слід розглядати як удар по "осередку війни".

Орбан також наголосив, що наразі передчасно робити висновки, чи наблизять американо-ізраїльські дії до миру, чи навпаки — ускладнять ситуацію.

На запитання, чи відмовляв він Трампа від ударів по Ірану, Орбан відповів, що президент США не дозволив йому розкривати деталі їхньої приватної розмови.

"Я є більш обережною людиною, ніж президент", – сказав Орбан.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Трамп Дональд (9006) Орбан Віктор (952)
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Топ коментарі
+30
Оурелл, коли написав 1984 навіть подумати не міг, що написав методичку для ******** диктаторів, згідно якої мир це війна, а війна це мир.
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19.03.2026 09:01 Відповісти
+12
Йо...нуте виживше з розуму чучело набухше.
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19.03.2026 08:55 Відповісти
+12
Трамп в Ірані розпочав мир - Орбан - і за таких ********* голосують люди
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19.03.2026 09:01 Відповісти

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