Незрозуміло, чи Трамп розпочав війну чи мир в Ірані, - Орбан
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поки рано оцінювати дії Дональда Трампа щодо Ірану як війну або мир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду Угорщини заявив в інтерв’ю GB News.
Ведуча поцікавилася, наскільки узгоджується мирна позиція Орбана з тим фактом, що один із його ключових союзників, Трамп, розпочав воєнні дії проти Ірану.
"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", – відповів Орбан.
За словами Орбана, Трамп під час їхньої останньої зустрічі заявив, що Іран є джерелом воєнної напруженості, а тому удар по ньому слід розглядати як удар по "осередку війни".
Орбан також наголосив, що наразі передчасно робити висновки, чи наблизять американо-ізраїльські дії до миру, чи навпаки — ускладнять ситуацію.
На запитання, чи відмовляв він Трампа від ударів по Ірану, Орбан відповів, що президент США не дозволив йому розкривати деталі їхньої приватної розмови.
"Я є більш обережною людиною, ніж президент", – сказав Орбан.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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