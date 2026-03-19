Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, - Орбан

Орбан заявляет, что помощи Украине не будет, пока не возобновят "Дружбу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Что известно?

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они блокируют. До тех пор нет ни одного решения, выгодного для Украины", - сказал он перед началом заседания Европейского совета.

Орбан подчеркнул, что Венгрия "ждет нефть".

"Все остальное – просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию. А потом это уже новая глава. До тех пор мы не можем поддерживать ни одно проукраинское предложение", – добавил венгерский премьер.

По мнению Орбана, вопрос поставки нефти является "не политическим, а экзистенциальным".

"Получение нефти – это экзистенциально для венгров. Без получения этой нефти все домохозяйства в венгерских компаниях обанкротятся. Это не шутка. Это не политическая игра. Зеленский должен понять, что это не игра. Для венгров это абсолютно экзистенциальный вопрос", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, поддержит ли он решение о формальном открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС после того, как Венгрия получит нефть, Орбан сказал: "Венгрия не поддерживает никаких проукраинских решений, пока не будет урегулирован нефтяной вопрос".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
  • Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

  • Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

  • Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Вітя, пиз..уй в Сибір за «вашою» нафтою, звідки і приперся твій народ.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:06 Ответить
!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.03.2026 12:01 Ответить
ВІН МЕНЕ УЖЕ ВТОМИВ....не постіть більше його - він ненормальний
показать весь комментарий
19.03.2026 11:07 Ответить
Мене також, хто б йому залив повну горлянку нафти щоб він не булькав.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:57 Ответить
Новий лозунг: "Кулю - Орбану !!!"
показать весь комментарий
19.03.2026 12:02 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 11:08 Ответить
Тримало б тебе за горлянку - згинь нещасний примітив
показать весь комментарий
19.03.2026 11:08 Ответить
****** уйобок
твій шеф ***** теж ******, шо не має наміру нападати на Україну
показать весь комментарий
19.03.2026 11:08 Ответить
Мовби і немає кацапів. Немає війни .Немає їх обстрілів. Немає геноциду. Все тільки в Зеленського впирається. Угорська шльондра йде на хер.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:15 Ответить
А шо, в Угорщині війна ?
показать весь комментарий
19.03.2026 11:36 Ответить
буде. Після того, коли касапи завоюють Україну.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:53 Ответить
В другу частину твердження повірити можна, а в першу- ні.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:10 Ответить
Брехня.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:08 Ответить
От жаба 🐸 невспокоїться. Давай мол нєфть перепродавали буду в Європу а грошикі ділить з ******. Не нє Вітьок *** тобі в рота.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:08 Ответить
не хоче вітя до мадагадану
а доведеться....
показать весь комментарий
19.03.2026 11:11 Ответить
Передзвоніть через півтора місяця. З повагою, ваша нафта.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:09 Ответить
Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, - Орбан

Орбану як і Трапу необходимы "сплошный густые победы". До виборів... Орбан, як той песюк, бігає і все мітить - обпісює... Тема траспортер"Дружба" -нафта, Україна, Зеленський піднімає рейтинг рятівника не тільки Угорщини, а і Європи. К

ремлівські у партері і царській ложі аплодують - наш Виктор, свой пацан,...
показать весь комментарий
19.03.2026 11:11 Ответить
Ну-да... Ну-да!...
Сильно Орбан нас "підтримував", коли нафта була....
показать весь комментарий
19.03.2026 11:11 Ответить
Х#й смокчи,маніпулятор дешевий.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:13 Ответить
ой , крутиться ... як вош на гребенці ...
Слухайте , а у нього в роду жидів не було ?
"політкоректність" у такому випадку - до нічого
показать весь комментарий
19.03.2026 11:14 Ответить
Перейди на норвезьку або американську нафту.Висуває жабагадюка вимоги але нічого в адресу ***** не каже.У тебе домогосподарства збанкрутують,а у нас за ті гроші які ти платиш на болото, ***** людей вбиває.
Так що,будем торгуватись чи сам підеш на йух до крєйсєра "масква?"
показать весь комментарий
19.03.2026 11:16 Ответить

показать весь комментарий
19.03.2026 11:18 Ответить
- А можна спочатку нафту?
- Можна, але зразу гроші...
показать весь комментарий
19.03.2026 11:19 Ответить
Фон дер Ляєн вирішила поставити Зеленського на місце, після нахабних висловлювань про Європу.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:19 Ответить
А не пішов би ти в Мага-дагаскар - через Мага-дан
показать весь комментарий
19.03.2026 11:21 Ответить
Яка твоя нафта, х*** ти старого собаки. Скоро будеш смоктати в Ростові разом з іншими диктаторами в зоопарку
показать весь комментарий
19.03.2026 11:21 Ответить
А з яких х@їв цей ******** ставить ультиматуми?
показать весь комментарий
19.03.2026 11:23 Ответить
.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:37 Ответить
Это уже паника,кран должен быть закрыт,пусть банкротуют.
показать весь комментарий
19.03.2026 11:38 Ответить
Вболіваю за обох - за Зелю і за Орбана. Поки Орбан блокує кредит, Зелі складно фінансувати ТЦК і інших силовиків. Зеля впертий, задню навряд чи дасть. Продовжуйте гризтися)
показать весь комментарий
19.03.2026 11:39 Ответить
Если бы у вислюка были бы мозги, он не отвечал бы на всю херню что вякают венгры. Пусть сами себя топять бредом, а нам тихо свое робити.
Если орбана не станет, новый аппазиционер не лучше.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:01 Ответить
12 апреля уже близко... . Ждём.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:02 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 12:04 Ответить
До виборів-куй! В після-спочатку гроші,потім стільці. Можна і навпаки. Але гроші вперед.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:08 Ответить
Наволоч готова лизать дупу Путіну і одночасно доїти ЄС. Таке гунське падло.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:16 Ответить
 
 