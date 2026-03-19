Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они блокируют. До тех пор нет ни одного решения, выгодного для Украины", - сказал он перед началом заседания Европейского совета.

Орбан подчеркнул, что Венгрия "ждет нефть".

"Все остальное – просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию. А потом это уже новая глава. До тех пор мы не можем поддерживать ни одно проукраинское предложение", – добавил венгерский премьер.

По мнению Орбана, вопрос поставки нефти является "не политическим, а экзистенциальным".

"Получение нефти – это экзистенциально для венгров. Без получения этой нефти все домохозяйства в венгерских компаниях обанкротятся. Это не шутка. Это не политическая игра. Зеленский должен понять, что это не игра. Для венгров это абсолютно экзистенциальный вопрос", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, поддержит ли он решение о формальном открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС после того, как Венгрия получит нефть, Орбан сказал: "Венгрия не поддерживает никаких проукраинских решений, пока не будет урегулирован нефтяной вопрос".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

