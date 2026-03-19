Лидеры ЕС будут оказывать давление на Орбана из-за блокирования кредита в 90 млрд евро для Украины, - Reuters
Лидеры ЕС готовятся усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот разблокировал пакет финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным издания, во время саммита ЕС, который начнется сегодня, лидеры планируют указать на договоренности с Владимиром Зеленским о ремонте трубопровода "Дружба" при поддержке Евросоюза.
Это может стать одним из ключевых аргументов, чтобы убедить Орбана изменить свою позицию.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.
Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
- Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Начался пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
А ********** не пробували?