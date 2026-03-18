Нельзя исключать, что ИПСО РФ на Закарпатье скоординирована с предвыборной кампанией Орбана, — Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал разоблачение на Закарпатье дезинформационной операции РФ против венгерской общины.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

Что известно

В частности, он напомнил, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую дезинформационную операцию, направленную против представителей венгерской общины в Украине. Россияне совершали фейковые звонки с угрозами в адрес венгров, представляясь украинскими правоохранителями.

Читайте также: Лидер венгерской оппозиции Мадяр призвал Россию не вмешиваться в выборы

Выборы в Венгрии

"Разоблаченная операция демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана. Нельзя исключать, что такие действия также были скоординированы с его предвыборной кампанией", — добавил Сибига.

Читайте также: Орбан и Мадяр провели масштабные митинги в Будапеште перед выборами

Что предшествовало