Нельзя исключать, что ИПСО РФ на Закарпатье скоординирована с предвыборной кампанией Орбана, — Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал разоблачение на Закарпатье дезинформационной операции РФ против венгерской общины.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, он напомнил, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую дезинформационную операцию, направленную против представителей венгерской общины в Украине. Россияне совершали фейковые звонки с угрозами в адрес венгров, представляясь украинскими правоохранителями.
Выборы в Венгрии
"Разоблаченная операция демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана. Нельзя исключать, что такие действия также были скоординированы с его предвыборной кампанией", — добавил Сибига.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель — помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Вони перетворюють мій Ужгород в класичне своє "Запоріжжя" чи "Кривий Ріг" - російськомовне місто де просто треба "посидеть в кабаку и бухать"
В інших питання - ОТКОЛЕБАЙТЕСЬ бо дістанете!
Це коли вологду вже на ужгород переймували?