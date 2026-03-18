Нельзя исключать, что ИПСО РФ на Закарпатье скоординирована с предвыборной кампанией Орбана, — Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал разоблачение на Закарпатье дезинформационной операции РФ против венгерской общины.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, он напомнил, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую дезинформационную операцию, направленную против представителей венгерской общины в Украине. Россияне совершали фейковые звонки с угрозами в адрес венгров, представляясь украинскими правоохранителями.

Читайте также: Лидер венгерской оппозиции Мадяр призвал Россию не вмешиваться в выборы

"Разоблаченная операция демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана. Нельзя исключать, что такие действия также были скоординированы с его предвыборной кампанией", — добавил Сибига.

Читайте также: Орбан и Мадяр провели масштабные митинги в Будапеште перед выборами

  • Напомним, что накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
  • Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель — помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.

Як Ужгородець скажу наступне - ЄДИНА проблема ЗАкарпаття - переселенці яку тут не родились.

Вони перетворюють мій Ужгород в класичне своє "Запоріжжя" чи "Кривий Ріг" - російськомовне місто де просто треба "посидеть в кабаку и бухать"

В інших питання - ОТКОЛЕБАЙТЕСЬ бо дістанете!
18.03.2026 19:56 Ответить
а звідки в них бабло на кабаки?
18.03.2026 20:02 Ответить
Від динамо машини типу " ілляш"
18.03.2026 20:10 Ответить
Та допомогу отримують, поверхом вище такі ж самі в мене живуть..
18.03.2026 20:14 Ответить
та як на допомогу можна бухати? Скільки тої допомоги?
18.03.2026 20:18 Ответить
Харош брехати, " ужгородець"!
Це коли вологду вже на ужгород переймували?
18.03.2026 20:08 Ответить
Так проблема з переселенцями всюди. Є нормальні люди. А є кончені на всю голову. Поверхом вище в мене знову квартиру здають узкоізичним, що ******* блатняк слухати постійно, бухати, влаштовувати бійки й викидувати сміття у вікно...
18.03.2026 20:12 Ответить
Орбан це свино собака
18.03.2026 20:10 Ответить
 
 