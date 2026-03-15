Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный политический соперник, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, провели масштабные митинги в Будапеште по случаю национального праздника 15 марта в преддверии парламентских выборов.

Об этом пишут агентство Reuters и венгерское издание 24.hu.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. И власть, и оппозиция использовали праздничный день для мобилизации своих сторонников.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Орбан призвал сторонников активнее голосовать

Во время выступления Виктор Орбан обратился к своим сторонникам с призывом активно принять участие в голосовании. По его словам, предстоящие выборы должны стать "историческими".

"Мы должны победить не так, как четыре года назад, а лучше. Нам нужно больше голосов", – заявил Орбан.

Премьер также представил предстоящие выборы как выбор между войной и миром. Он обвинил своих политических оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине.

По словам Орбана, митинг его сторонников стал одним из крупнейших и заполнил площадь возле здания парламента.

Оппозиция обвинила власть в пропаганде

В то же время оппозиционные силы провели собственный митинг в столице. Десятки тысяч людей собрались на аллее, ведущей к Площади Героев.

Петер Мадяр резко раскритиковал предвыборную кампанию Орбана, назвав ее пропагандой.

"Удержать власть любой ценой - вот что для него сейчас имеет значение. Провоцировать войну, угрожать войной, разжигать войну. Это его самое мощное оружие против венгерского народа", — заявил Мадьяр.

Он также подчеркнул, что Венгрия должна оставаться частью Европейского Союза и НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина готова работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком, который хочет жить в мире с Украиной и если он не является союзником российского диктатора Владимира Путина.

