Орбан и Мадяр провели масштабные митинги в Будапеште перед выборами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный политический соперник, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, провели масштабные митинги в Будапеште по случаю национального праздника 15 марта в преддверии парламентских выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут агентство Reuters и венгерское издание 24.hu.
Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. И власть, и оппозиция использовали праздничный день для мобилизации своих сторонников.
Орбан призвал сторонников активнее голосовать
Во время выступления Виктор Орбан обратился к своим сторонникам с призывом активно принять участие в голосовании. По его словам, предстоящие выборы должны стать "историческими".
"Мы должны победить не так, как четыре года назад, а лучше. Нам нужно больше голосов", – заявил Орбан.
Премьер также представил предстоящие выборы как выбор между войной и миром. Он обвинил своих политических оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине.
По словам Орбана, митинг его сторонников стал одним из крупнейших и заполнил площадь возле здания парламента.
Оппозиция обвинила власть в пропаганде
В то же время оппозиционные силы провели собственный митинг в столице. Десятки тысяч людей собрались на аллее, ведущей к Площади Героев.
Петер Мадяр резко раскритиковал предвыборную кампанию Орбана, назвав ее пропагандой.
"Удержать власть любой ценой - вот что для него сейчас имеет значение. Провоцировать войну, угрожать войной, разжигать войну. Это его самое мощное оружие против венгерского народа", — заявил Мадьяр.
Он также подчеркнул, что Венгрия должна оставаться частью Европейского Союза и НАТО.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина готова работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком, который хочет жить в мире с Украиной и если он не является союзником российского диктатора Владимира Путина.
Четыре недели до парламентских выборов в Венгрии (12 апреля).
Напомню, что выборы пройдут по смешанной системе: 106 мандатов по мажоритарке, 93 по пропорциональной системе.
В лучших традициях Бунтустана в Венгрии "двойные" рейтинги - опросы провластных контор и оппозиционных/независимых диаметрально отличаются.
▪️На первой картинке оппозиционно-независимые опросы:
• Тиса (Петер Мадяр): 49%
• Фидес (Виктор Орбан): 37%
▪️На второй - провластные:
• Фидес (Виктор Орбан): 48%
• Тиса (Петер Мадяр): 40%
То есть существуют две абсолютно разные информационные реальности. Так что выборы будут жесткими.
И держите еще ставки, кто станет премьером после выборов:
• Петер Мадяр: 64%
• Виктор Орбан: 35%
Будем надеяться, что так и произойдет
Зате який буде резонанс!
Слідкую за угорськими виборчими пабліками в "Х", спостерігаю нагнітання з кожним днем антиукраїнської істерії, на нові й нові плакати з Зеленським і Україною (з негативним змістом, ясно) на вулицях... І розумію, що Орбан дуже не хоче перспективу приєднатись до Януковича і Асада чи сісти до в'язниці.
Отже, в його кремлівських політтехнологів лишився невикористаним останній аргумент: інсценування замаху, і обов'язково щоб слід вів до України. Зрештою, анонс він вже запустив - так чого дарма темі пропадати? Та й на Фіцо довели, що не все так страшно, зате видовищно і інфопривід на цілий світ.
приблизно половина з тих хто прийде на вибори, дрочать на орбана, на *****....
****************!