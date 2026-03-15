Орбан и Мадяр провели масштабные митинги в Будапеште перед выборами

В Венгрии прошли политические митинги накануне голосования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный политический соперник, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, провели масштабные митинги в Будапеште по случаю национального праздника 15 марта в преддверии парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут агентство Reuters и венгерское издание 24.hu.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. И власть, и оппозиция использовали праздничный день для мобилизации своих сторонников.

Орбан призвал сторонников активнее голосовать

Во время выступления Виктор Орбан обратился к своим сторонникам с призывом активно принять участие в голосовании. По его словам, предстоящие выборы должны стать "историческими".

"Мы должны победить не так, как четыре года назад, а лучше. Нам нужно больше голосов", – заявил Орбан.

Премьер также представил предстоящие выборы как выбор между войной и миром. Он обвинил своих политических оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине.

По словам Орбана, митинг его сторонников стал одним из крупнейших и заполнил площадь возле здания парламента.

Оппозиция обвинила власть в пропаганде

В то же время оппозиционные силы провели собственный митинг в столице. Десятки тысяч людей собрались на аллее, ведущей к Площади Героев.

Петер Мадяр резко раскритиковал предвыборную кампанию Орбана, назвав ее пропагандой.

"Удержать власть любой ценой - вот что для него сейчас имеет значение. Провоцировать войну, угрожать войной, разжигать войну. Это его самое мощное оружие против венгерского народа", — заявил Мадьяр.

Он также подчеркнул, что Венгрия должна оставаться частью Европейского Союза и НАТО.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина готова работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком, который хочет жить в мире с Украиной и если он не является союзником российского диктатора Владимира Путина.

Топ комментарии
Судячи з агітації на вулиях - в Угорщині , на виборах , переможе Зеленський !
15.03.2026 21:11 Ответить
Орбану щоб виграти вибори потрібно знайти українця який прострелить йому перед виборами вухо.
15.03.2026 21:22 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/28661 Роман Шрайк:
Четыре недели до парламентских выборов в Венгрии (12 апреля).
Напомню, что выборы пройдут по смешанной системе: 106 мандатов по мажоритарке, 93 по пропорциональной системе.
В лучших традициях Бунтустана в Венгрии "двойные" рейтинги - опросы провластных контор и оппозиционных/независимых диаметрально отличаются.

▪️На первой картинке оппозиционно-независимые опросы:
• Тиса (Петер Мадяр): 49%
• Фидес (Виктор Орбан): 37%

▪️На второй - провластные:
• Фидес (Виктор Орбан): 48%
• Тиса (Петер Мадяр): 40%

То есть существуют две абсолютно разные информационные реальности. Так что выборы будут жесткими.

И держите еще ставки, кто станет премьером после выборов:
• Петер Мадяр: 64%
• Виктор Орбан: 35%
Будем надеяться, что так и произойдет
15.03.2026 21:20 Ответить
То лідор працює на Орбана , погрожуючи йому
15.03.2026 21:06 Ответить
Орбан тужиця
15.03.2026 21:08 Ответить
Судячи з агітації на вулиях - в Угорщині , на виборах , переможе Зеленський !
показать весь комментарий
15.03.2026 21:11 Ответить
Так їм і треба
15.03.2026 21:27 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/28661 Роман Шрайк:
Четыре недели до парламентских выборов в Венгрии (12 апреля).
Напомню, что выборы пройдут по смешанной системе: 106 мандатов по мажоритарке, 93 по пропорциональной системе.
В лучших традициях Бунтустана в Венгрии "двойные" рейтинги - опросы провластных контор и оппозиционных/независимых диаметрально отличаются.

▪️На первой картинке оппозиционно-независимые опросы:
• Тиса (Петер Мадяр): 49%
• Фидес (Виктор Орбан): 37%

▪️На второй - провластные:
• Фидес (Виктор Орбан): 48%
• Тиса (Петер Мадяр): 40%

То есть существуют две абсолютно разные информационные реальности. Так что выборы будут жесткими.

И держите еще ставки, кто станет премьером после выборов:
• Петер Мадяр: 64%
• Виктор Орбан: 35%
Будем надеяться, что так и произойдет
15.03.2026 21:20 Ответить
Орбану щоб виграти вибори потрібно знайти українця який прострелить йому перед виборами вухо.
показать весь комментарий
15.03.2026 21:22 Ответить
Я думаю, що Петров і Баширов уже в Будапешті.
15.03.2026 21:27 Ответить
Де ти у жаби вуха знайшов? 🤔
15.03.2026 21:32 Ответить
Жаба увігнутовуха (Odorrana tormota) - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96 земноводних з роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0 Азійська струмкова жаба
15.03.2026 22:07 Ответить
Можна передній хвостик відстрелити, всеодно вже старому придурку не потрібен
Зате який буде резонанс!
15.03.2026 22:03 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/34443 Олексій Голобуцький:

Слідкую за угорськими виборчими пабліками в "Х", спостерігаю нагнітання з кожним днем антиукраїнської істерії, на нові й нові плакати з Зеленським і Україною (з негативним змістом, ясно) на вулицях... І розумію, що Орбан дуже не хоче перспективу приєднатись до Януковича і Асада чи сісти до в'язниці.
Отже, в його кремлівських політтехнологів лишився невикористаним останній аргумент: інсценування замаху, і обов'язково щоб слід вів до України. Зрештою, анонс він вже запустив - так чого дарма темі пропадати? Та й на Фіцо довели, що не все так страшно, зате видовищно і інфопривід на цілий світ.
15.03.2026 21:30 Ответить
Забуваєте про теракт на об'єкті енергетики.
15.03.2026 21:58 Ответить
тобто, мадяри, так само нічим не відрізняються від більшості дегенератів на планеті!
приблизно половина з тих хто прийде на вибори, дрочать на орбана, на *****....
****************!
15.03.2026 21:30 Ответить
у нас таких три четверті
15.03.2026 21:40 Ответить
********* орбана на смітник!
