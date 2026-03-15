Орбан і Мадяр провели масштабні мітинги у Будапешті перед виборами
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його головний політичний суперник, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, провели масштабні мітинги у Будапешті з нагоди національного свята 15 березня напередодні парламентських виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters та угорське видання 24.hu.
Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. І влада, і опозиція використали святковий день для мобілізації своїх прихильників.
Орбан закликав прихильників активніше голосувати
Під час виступу Віктор Орбан звернувся до своїх прихильників із закликом активно взяти участь у голосуванні. За його словами, майбутні вибори мають стати "історичними".
"Ми маємо перемогти не так, як чотири роки тому, а краще. Нам потрібно більше голосів", – заявив Орбан.
Прем’єр також представив майбутні вибори як вибір між війною і миром. Він звинуватив своїх політичних опонентів у спробах втягнути Угорщину у війну в Україні.
За словами Орбана, мітинг його прихильників став одним із найбільших і заповнив площу біля будівлі парламенту.
Опозиція звинуватила владу у пропаганді
Водночас опозиційні сили провели власний мітинг у столиці. Десятки тисяч людей зібралися на алеї, що веде до Площі Героїв.
Петер Мадяр різко розкритикував передвиборчу кампанію Орбана, назвавши її пропагандою.
"Утримати владу за будь-яку ціну – ось, що для нього зараз має значення. Провокувати війну, погрожувати війною, розпалювати війну. Це його найпотужніша зброя проти угорського народу", – заявив Мадяр.
Він також наголосив, що Угорщина повинна залишатися частиною Європейського Союзу та НАТО.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною, яка хоче жити в мирі з Україною і якщо вона не є союзником російського диктатора Володимира Путіна.
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Четыре недели до парламентских выборов в Венгрии (12 апреля).
Напомню, что выборы пройдут по смешанной системе: 106 мандатов по мажоритарке, 93 по пропорциональной системе.
В лучших традициях Бунтустана в Венгрии "двойные" рейтинги - опросы провластных контор и оппозиционных/независимых диаметрально отличаются.
▪️На первой картинке оппозиционно-независимые опросы:
• Тиса (Петер Мадяр): 49%
• Фидес (Виктор Орбан): 37%
▪️На второй - провластные:
• Фидес (Виктор Орбан): 48%
• Тиса (Петер Мадяр): 40%
То есть существуют две абсолютно разные информационные реальности. Так что выборы будут жесткими.
И держите еще ставки, кто станет премьером после выборов:
• Петер Мадяр: 64%
• Виктор Орбан: 35%
Будем надеяться, что так и произойдет