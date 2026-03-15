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Новини Вибори в Угорщині
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Орбан і Мадяр провели масштабні мітинги у Будапешті перед виборами

В Угорщині відбулися політичні мітинги напередодні голосування

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його головний політичний суперник, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, провели масштабні мітинги у Будапешті з нагоди національного свята 15 березня напередодні парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters та угорське видання 24.hu.

Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. І влада, і опозиція використали святковий день для мобілізації своїх прихильників.

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Орбан закликав прихильників активніше голосувати

Під час виступу Віктор Орбан звернувся до своїх прихильників із закликом активно взяти участь у голосуванні. За його словами, майбутні вибори мають стати "історичними".

"Ми маємо перемогти не так, як чотири роки тому, а краще. Нам потрібно більше голосів", – заявив Орбан.

Прем’єр також представив майбутні вибори як вибір між війною і миром. Він звинуватив своїх політичних опонентів у спробах втягнути Угорщину у війну в Україні.

За словами Орбана, мітинг його прихильників став одним із найбільших і заповнив площу біля будівлі парламенту.

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Опозиція звинуватила владу у пропаганді

Водночас опозиційні сили провели власний мітинг у столиці. Десятки тисяч людей зібралися на алеї, що веде до Площі Героїв.

Петер Мадяр різко розкритикував передвиборчу кампанію Орбана, назвавши її пропагандою.

"Утримати владу за будь-яку ціну – ось, що для нього зараз має значення. Провокувати війну, погрожувати війною, розпалювати війну. Це його найпотужніша зброя проти угорського народу", – заявив Мадяр.

Він також наголосив, що Угорщина повинна залишатися частиною Європейського Союзу та НАТО.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною, яка хоче жити в мирі з Україною і якщо вона не є союзником російського диктатора Володимира Путіна.

Також читайте: Почуття Зеленського щодо цинізму Орбана зрозумілі, але останні заяви були контрпродуктивними, - угорський науковець

Автор: 

Угорщина (3034) вибори (6790) Орбан Віктор (952)
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Топ коментарі
+17
Орбану щоб виграти вибори потрібно знайти українця який прострелить йому перед виборами вухо.
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15.03.2026 21:22 Відповісти
+15
Судячи з агітації на вулиях - в Угорщині , на виборах , переможе Зеленський !
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15.03.2026 21:11 Відповісти
+10
https://t.me/ShrikeNews/28661 Роман Шрайк:
Четыре недели до парламентских выборов в Венгрии (12 апреля).
Напомню, что выборы пройдут по смешанной системе: 106 мандатов по мажоритарке, 93 по пропорциональной системе.
В лучших традициях Бунтустана в Венгрии "двойные" рейтинги - опросы провластных контор и оппозиционных/независимых диаметрально отличаются.

▪️На первой картинке оппозиционно-независимые опросы:
• Тиса (Петер Мадяр): 49%
• Фидес (Виктор Орбан): 37%

▪️На второй - провластные:
• Фидес (Виктор Орбан): 48%
• Тиса (Петер Мадяр): 40%

То есть существуют две абсолютно разные информационные реальности. Так что выборы будут жесткими.

И держите еще ставки, кто станет премьером после выборов:
• Петер Мадяр: 64%
• Виктор Орбан: 35%
Будем надеяться, что так и произойдет
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15.03.2026 21:20 Відповісти

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