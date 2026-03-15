Орбан і Мадяр провели масштабні мітинги у Будапешті перед виборами

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його головний політичний суперник, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, провели масштабні мітинги у Будапешті з нагоди національного свята 15 березня напередодні парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters та угорське видання 24.hu.

Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. І влада, і опозиція використали святковий день для мобілізації своїх прихильників.

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Орбан закликав прихильників активніше голосувати

Під час виступу Віктор Орбан звернувся до своїх прихильників із закликом активно взяти участь у голосуванні. За його словами, майбутні вибори мають стати "історичними".

"Ми маємо перемогти не так, як чотири роки тому, а краще. Нам потрібно більше голосів", – заявив Орбан.

Прем’єр також представив майбутні вибори як вибір між війною і миром. Він звинуватив своїх політичних опонентів у спробах втягнути Угорщину у війну в Україні.

За словами Орбана, мітинг його прихильників став одним із найбільших і заповнив площу біля будівлі парламенту.

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Опозиція звинуватила владу у пропаганді

Водночас опозиційні сили провели власний мітинг у столиці. Десятки тисяч людей зібралися на алеї, що веде до Площі Героїв.

Петер Мадяр різко розкритикував передвиборчу кампанію Орбана, назвавши її пропагандою.

"Утримати владу за будь-яку ціну – ось, що для нього зараз має значення. Провокувати війну, погрожувати війною, розпалювати війну. Це його найпотужніша зброя проти угорського народу", – заявив Мадяр.

Він також наголосив, що Угорщина повинна залишатися частиною Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною, яка хоче жити в мирі з Україною і якщо вона не є союзником російського диктатора Володимира Путіна.

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