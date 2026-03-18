Не можна виключати, що ІПСО РФ на Закарпатті скоординована з передвиборчою кампанією Орбана, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував викриття на Закарпатті дезінформаційної операції РФ проти угорської громади.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, він нагадав, що Служба безпеки України викрила масштабну російську дезінформаційну операцію, спрямовану проти представників угорської громади в Україні. Росіяни здійснювали фейкові дзвінки з погрозами на адресу угорців, представляючись українськими правоохоронцями.

Також читайте: Лідер угорської опозиції Мадяр закликав Росію не втручатись у вибори

Вибори в Угорщині

"Викрита операція демонструє масштаби російського втручання в угорські вибори на боці Віктора Орбана. Не можна виключати, що такі дії також були скоординовані з його передвиборчою кампанією", - додав Сибіга.

Також читайте: Орбан і Мадяр провели масштабні мітинги у Будапешті перед виборами

Що передувало