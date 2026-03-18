Не можна виключати, що ІПСО РФ на Закарпатті скоординована з передвиборчою кампанією Орбана, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував викриття на Закарпатті дезінформаційної операції РФ проти угорської громади.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, він нагадав, що Служба безпеки України викрила масштабну російську дезінформаційну операцію, спрямовану проти представників угорської громади в Україні. Росіяни здійснювали фейкові дзвінки з погрозами на адресу угорців, представляючись українськими правоохоронцями.
Вибори в Угорщині
"Викрита операція демонструє масштаби російського втручання в угорські вибори на боці Віктора Орбана. Не можна виключати, що такі дії також були скоординовані з його передвиборчою кампанією", - додав Сибіга.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
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Вони перетворюють мій Ужгород в класичне своє "Запоріжжя" чи "Кривий Ріг" - російськомовне місто де просто треба "посидеть в кабаку и бухать"
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