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Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині Вибори в Угорщині
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Не можна виключати, що ІПСО РФ на Закарпатті скоординована з передвиборчою кампанією Орбана, - Сибіга

Сибвга про ІПСО РФ на Закарпатті

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував викриття на Закарпатті дезінформаційної операції РФ проти угорської громади.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він нагадав, що Служба безпеки України викрила масштабну російську дезінформаційну операцію, спрямовану проти представників угорської громади в Україні. Росіяни здійснювали фейкові дзвінки з погрозами на адресу угорців, представляючись українськими правоохоронцями.

Також читайте: Лідер угорської опозиції Мадяр закликав Росію не втручатись у вибори

Вибори в Угорщині

"Викрита операція демонструє масштаби російського втручання в угорські вибори на боці Віктора Орбана. Не можна виключати, що такі дії також були скоординовані з його передвиборчою кампанією", - додав Сибіга.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
  • Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.

Автор: 

Угорщина (3037) Сибіга Андрій (1017) Орбан Віктор (952) Закарпатська область (2277)
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Топ коментарі
+4
та як на допомогу можна бухати? Скільки тої допомоги?
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18.03.2026 20:18 Відповісти
+3
Як Ужгородець скажу наступне - ЄДИНА проблема ЗАкарпаття - переселенці яку тут не родились.

Вони перетворюють мій Ужгород в класичне своє "Запоріжжя" чи "Кривий Ріг" - російськомовне місто де просто треба "посидеть в кабаку и бухать"

В інших питання - ОТКОЛЕБАЙТЕСЬ бо дістанете!
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18.03.2026 19:56 Відповісти
+3
Орбан це свино собака
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18.03.2026 20:10 Відповісти

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