СБУ викрила ІПСО РФ із погрозами угорській громаді на Закарпатті
Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Окупанти намагаються дестабілізувати регіон
Як зазначається, за результатами комплексних заходів встановлено, що для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.
"Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо", - йдеться у повідомленні.
Дзвінки здійснювалися з території РФ
За результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території Російської федерації.
Наразі СБУ проводить роботу із блокування зазначеної ІПСО.
Служба безпеки України закликає громадян не піддаватися на подібні провокації. У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи.
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