СБУ викрила ІПСО РФ із погрозами угорській громаді на Закарпатті

Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Окупанти намагаються дестабілізувати регіон

Як зазначається, за результатами комплексних заходів встановлено, що для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

"Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо", - йдеться у повідомленні.

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Дзвінки здійснювалися з території РФ

За результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території Російської федерації.

Наразі СБУ проводить роботу із блокування зазначеної ІПСО.

Служба безпеки України закликає громадян не піддаватися на подібні провокації. У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи.

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