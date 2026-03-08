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Новини Вибори в Угорщині
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Лідер угорської опозиції Мадяр закликав Росію не втручатись у вибори

Опонент Орбана закликав РФ не втручатися у парламентські вибори

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Росію утриматися від будь-якого впливу на парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться 12 квітня.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мадяр звернувся до РФ із закликом 

Політик відреагував на заперечення російського посольства щодо перебування російських політтехнологів в Будапешті для забезпечення перемоги на виборах партії угорського прем’єра Віктора Орбана. 

Мадяр заявив, що Угорщина – країна людей, які люблять свободу, і 12 квітня, у день парламентських виборів, більшість угорців підтвердять, що "вони хочуть жити у вільній, незалежній Угорщині, вільній від зовнішнього впливу".

"Чекаю від вас поваги до кожного угорця і суверенітету нашої країни також. Повідомляю вам, що майбутній уряд "Тиси" прагнутиме виважених відносин з РФ. Водночас я наполегливо закликаю російське керівництво утриматися від будь-якого впливу на вибори до угорського парламенту та від погроз угорцям. Хай живе вільна, незалежна і демократична Угорщина!", - написав лідер угорської опозиції.

Читайте також: Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що Орбан запросив до країни агентів РФ, щоб ті вплинули на вибори

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.

Читайте також: Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

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Угорщина (3023) вибори (6787) росія (70427)
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Топ коментарі
+10
звучить забавно. звісно, шо цей мадяр, як вихідець із фідесу, чудово знає усю внутрішню кухню. але серйозно, такі заяви виглядають просто комічно.
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09.03.2026 00:02 Відповісти
+10
Комічно буде як він після виборів поїде з поклоном на болота , а якщо судити з того як він за орбана переживає -це не так вже і фантастично виглядає.
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09.03.2026 00:06 Відповісти
+6
Для ×уйла ці заклики, як стимуляція оргазму. Макрон в курсі.
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09.03.2026 00:21 Відповісти
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звучить забавно. звісно, шо цей мадяр, як вихідець із фідесу, чудово знає усю внутрішню кухню. але серйозно, такі заяви виглядають просто комічно.
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09.03.2026 00:02 Відповісти
Комічно буде як він після виборів поїде з поклоном на болота , а якщо судити з того як він за орбана переживає -це не так вже і фантастично виглядає.
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09.03.2026 00:06 Відповісти
цілком можу бути, насправді. правда дружбу це не поремонтує.
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09.03.2026 00:11 Відповісти
Наспоавді - "комічно" буде як він після виборів поїде нах ... а Орбан знову переможе
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09.03.2026 00:17 Відповісти
Угорщина - країна людей, які ******* свободу, Джерело: https://censor.net/ua/n3604213 - нафту вони кацапську ******* ... і газ !
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09.03.2026 00:15 Відповісти
Все! Тепер Мадяру і мадярам ніхто заважати не буде. Присоромлений Пуйло відзиває всю свиту агентів.
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09.03.2026 00:15 Відповісти
І цей дебіл? Це якийсь треш - ми, українці своїм вибором в 19-му ніби ящик Пандори відкрили і пішов флешмоб - вибери дурнішого.
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09.03.2026 00:19 Відповісти
Это демократия ,которая есть власть большинства.А большинство как известно идиоты и это справедливо и применимо к любой стране😁
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09.03.2026 01:42 Відповісти
Це не демократія називається, а розумова деградація. В 2004-му ми вибороли правильний шлях, в 2005-му Юльку на руках несли на сцену через майдан Незалежності, а потім здуріли під впливом ригівських помийок на ТБ.
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09.03.2026 14:46 Відповісти
Не ми. Сишиа. В 2016 році, обравши......трумпла.
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09.03.2026 07:31 Відповісти
Та ні, саме ми. Мене тут правильно поправили, не відразу в 19-му здуріли, половина здуріла набагато раніше - першого дебіла вибрали в 2010-му, а з часом маразм укріпився і поширився. Навіть страшно подумати, до чого нас приведе третя стадія маразму, яка називається Неначасі.
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09.03.2026 14:34 Відповісти
Чому? Раніше двічі не судимого хто нам вибрав?
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09.03.2026 08:13 Відповісти
Такі да, подуріли люди ще тоді. Правильна приказка - від жиру бісяться. Вперше після жебрацького десятиліття кінця 90-х початку 2000-х завдяки уряду Тимошенко простий люд зміг наповнити холодильники до вженікуди, пенсіонери отримали пенсії, що навіть робити заощадження вистачало, і раптово здуріли від низьких комунальних тарифів і дешевої ковбаси - Юлька їм стала поперек горла, бо велику ложку ікри проковтнути заважала. А маразм з роками міцніє.
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09.03.2026 14:25 Відповісти
Для ×уйла ці заклики, як стимуляція оргазму. Макрон в курсі.
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09.03.2026 00:21 Відповісти
Стой раз! Два!!
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09.03.2026 00:28 Відповісти
дебіл
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09.03.2026 02:12 Відповісти
Грешники есть во всех странах. За деньги согрешить -элементарно. А пипл утрется
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09.03.2026 08:11 Відповісти
а ще не забезпечувати іран розвідданими
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09.03.2026 08:30 Відповісти
Ага так он тебя и послушал Мадяр
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09.03.2026 09:43 Відповісти
 
 