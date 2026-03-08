Лідер угорської опозиції Мадяр закликав Росію не втручатись у вибори
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Росію утриматися від будь-якого впливу на парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться 12 квітня.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мадяр звернувся до РФ із закликом
Політик відреагував на заперечення російського посольства щодо перебування російських політтехнологів в Будапешті для забезпечення перемоги на виборах партії угорського прем’єра Віктора Орбана.
Мадяр заявив, що Угорщина – країна людей, які люблять свободу, і 12 квітня, у день парламентських виборів, більшість угорців підтвердять, що "вони хочуть жити у вільній, незалежній Угорщині, вільній від зовнішнього впливу".
"Чекаю від вас поваги до кожного угорця і суверенітету нашої країни також. Повідомляю вам, що майбутній уряд "Тиси" прагнутиме виважених відносин з РФ. Водночас я наполегливо закликаю російське керівництво утриматися від будь-якого впливу на вибори до угорського парламенту та від погроз угорцям. Хай живе вільна, незалежна і демократична Угорщина!", - написав лідер угорської опозиції.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
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