Орбан "зрадив" домовленості щодо України, - Орпо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує Україну як інструмент політики та порушив домовленості ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив перед початком зустрічі лідерів країн ЄС на Європейській Раді в Брюсселі.

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"Орбан використовує Україну як зброю у своїй виборчій кампанії. Це недобре. У нас була домовленість. І я думаю, що він нас зрадив. Ми повинні знайти рішення, як рухатися далі. І тепер я закликаю Україну та Комісію знайти рішення щодо питання трубопроводу. Але найважливіше питання - це те, як ми забезпечимо фінансування і кошти для України", - сказав Орпо, додавши, що чекає на пропозиції від Комісії.

Та наголосив, що наразі слід продовжувати тиснути на Росію, оскільки вона є головним бенефіціаром кризи на Близькому Сході.

"Нам потрібно зрозуміти, хто найбільше виграє від цього хаосу та зростання цін на енергоносії. Це Росія. І саме тому ми маємо продовжувати тиск на Росію і надалі надавати потужну підтримку Україні. Вони воюють за нас. Вони щодня ведуть цю боротьбу", - наголосив Орпо.

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Що передувало?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт ЄС та заявив, що не підтримає жодного рішення щодо допомоги Україні, поки не буде відновлено нафтопровід "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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