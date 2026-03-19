Орбан "предал" договоренности по Украине, - Орпо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует Украину в качестве инструмента политики и нарушил договоренности ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил перед началом встречи лидеров стран ЕС на Европейском совете в Брюсселе.

"Орбан использует Украину как оружие в своей предвыборной кампании. Это плохо. У нас была договоренность. И я думаю, что он нас предал. Мы должны найти решение, как двигаться дальше. И теперь я призываю Украину и Комиссию найти решение по вопросу трубопровода. Но самый важный вопрос — это то, как мы обеспечим финансирование и средства для Украины", — сказал Орпо, добавив, что ждет предложений от Комиссии.

Он также подчеркнул, что сейчас следует продолжать оказывать давление на Россию, поскольку она является главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке.

"Нам нужно понять, кто больше всего выигрывает от этого хаоса и роста цен на энергоносители. Это Россия. И именно поэтому мы должны продолжать давление на Россию и в дальнейшем оказывать мощную поддержку Украине. Они воюют за нас. Они ежедневно ведут эту борьбу", - подчеркнул Орпо.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

