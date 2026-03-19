РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13547 посетителей онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана
5 493 26

Орбан "предал" договоренности по Украине, - Орпо

Орпо жестко раскритиковал Орбана из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует Украину в качестве инструмента политики и нарушил договоренности ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил перед началом встречи лидеров стран ЕС на Европейском совете в Брюсселе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Орбан использует Украину как оружие в своей предвыборной кампании. Это плохо. У нас была договоренность. И я думаю, что он нас предал. Мы должны найти решение, как двигаться дальше. И теперь я призываю Украину и Комиссию найти решение по вопросу трубопровода. Но самый важный вопрос — это то, как мы обеспечим финансирование и средства для Украины", — сказал Орпо, добавив, что ждет предложений от Комиссии.

Он также подчеркнул, что сейчас следует продолжать оказывать давление на Россию, поскольку она является главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке.

"Нам нужно понять, кто больше всего выигрывает от этого хаоса и роста цен на энергоносители. Это Россия. И именно поэтому мы должны продолжать давление на Россию и в дальнейшем оказывать мощную поддержку Украине. Они воюют за нас. Они ежедневно ведут эту борьбу", - подчеркнул Орпо.

Что предшествовало? 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

Орбан Виктор (730) Орпо Петтери (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Повія нікого не зраджує, вона просто відробляє гроші
показать весь комментарий
19.03.2026 12:29 Ответить
+9
Дивина, Орбан зрадив... в нас просрочений президент з першого дня ЗРАДНИК, як і його оточення!
показать весь комментарий
19.03.2026 12:29 Ответить
+9
Раніше орбан блокував всі рішення по Україні, бо йому "так хотілося", а тепер у нього вже є "причина" - нафтопровід "Дружба"
показать весь комментарий
19.03.2026 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивина, Орбан зрадив... в нас просрочений президент з першого дня ЗРАДНИК, як і його оточення!
показать весь комментарий
19.03.2026 12:29 Ответить
чергова циркова вистава у вигляді европарламенту з мавпами....
показать весь комментарий
19.03.2026 12:58 Ответить
Шоб вони робили без Орбана
показать весь комментарий
19.03.2026 13:29 Ответить
Повія нікого не зраджує, вона просто відробляє гроші
показать весь комментарий
19.03.2026 12:29 Ответить
Раніше орбан блокував всі рішення по Україні, бо йому "так хотілося", а тепер у нього вже є "причина" - нафтопровід "Дружба"
показать весь комментарий
19.03.2026 12:33 Ответить
А у європи є причина орбан, угорщина не є фінансовим донором ес, а навпаки присоскою, тому якби було бажання у євролідорів то профінансували б.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:55 Ответить
А що забороняє Фінляндії та решті країн виділяти достатньо грошей Україні? Може небажання?
показать весь комментарий
19.03.2026 12:52 Ответить
Вони можуть виділяти усі ці гроші напряму, не покладаючись на ЄС.
показать весь комментарий
19.03.2026 12:53 Ответить
гроші будуть потім ви "воюйте за нас"(цитата з цієї статті)
показать весь комментарий
19.03.2026 12:57 Ответить
між ,,хочуть,, і ,,можуть,,-прірва,і так впершу чергу їх цікавить внутрішня стабільність і комфорт а не війна в якійсь країні яку не жоден фін знайде на мапі
показать весь комментарий
19.03.2026 13:01 Ответить
"Вони можуть ..." - не можуть. У них є верховенство закону, а не хотєлкі як у нашого блазня.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:18 Ответить
Жоден закон не забороняє країнам виділяти гроші в обхід ЄС.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:20 Ответить
Вони й виділяють в межах своїх можливостей. Але це значно менше 90 мільярдів. - Це раз. А два: виділення цих коштів обов'язково цільове - на соціалку, або на ЗСУ, або на відновлення зруйнованого, або ... Кредит в 90 млрд дає набагато більше можливостей оперативно витрачати кошти на нагальні потреби. Красти також.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:29 Ответить
ВВП країн ЄС становить 21 000 млрд євро, а на Україну і свій захист від рашки у них немає 90 млрд євро! Бідненькі які!
показать весь комментарий
19.03.2026 13:51 Ответить
той і виділяли.
міндіч з цукерманом підтверджують.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:08 Ответить
Ми обговоруємо суми в тисячу разів більші. (90 млрд проти 100 млн., що вкрали через корупцію).
показать весь комментарий
19.03.2026 13:47 Ответить
Тому що це гроші не країн, а платників податків.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:30 Ответить
Гроші платників податків знаходяться в розпорядженні країн.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:45 Ответить
Відносно. Тому що на податки платяться на потреби самих платників податчків, а не для допомоги іноземним корупціонерам.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:50 Ответить
Платникам податків не потрібен захист від рашки?
Ми обговоруємо суми в тисячу разів більші. (90 млрд проти 100 млн., що вкрали через корупцію).
показать весь комментарий
19.03.2026 13:52 Ответить
Це вже їх справи, куди витрачати свої гроші.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:54 Ответить
Як відібрати ядерну зброю в України - це їх справа.
А як захистити Україну та самих себе - це вже справа лише України.
Як вигідно!
показать весь комментарий
19.03.2026 13:56 Ответить
Типу Орбан нас зрадив тому Україна повинна запустити нафтопровід? А так звані ''гарантії безпеки'' Європа теж так буде виконувати, коли Орбан чи Фіцо зрадять і заблокують допомогу то ЄС призве Україну до нових поступок територіями і капромісів?
показать весь комментарий
19.03.2026 13:09 Ответить
Х*йова слизька жаба може бути тільки х*йовою слизькою жабою!
Хоч ти цілуй її, хоч відсмокчи - ЖАБА ЖАБОЮ...
показать весь комментарий
19.03.2026 13:22 Ответить
Там вибори через три тижні,а йде масове втручання,та навіть один з кандидатів використовує невмілу риторику одного лідора на свою користь.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:22 Ответить
Цей пан Орпо сказав чисту правду - українці воюють за європейців, а за це потрібно платити. Обіцяні 90 мільярдів - проплата Європи за наступні 2 роки війни, а поведінка Орбана зриває запланований гешефт
показать весь комментарий
19.03.2026 13:35 Ответить
 
 