РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9592 посетителя онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 343 18

Россия угрожает всем скандинавским странам, - Орпо

Россия — главная угроза для скандинавских стран, заявил Петтери Орпо

Все пять скандинавских стран - Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия - ощущают угрозу со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время пресс-конференции с другими лидерами скандинавских государств в Осло заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Следует понимать, что Россия - наша самая большая угроза, и для стран Северной Европы она такой и останется. Именно поэтому нам совместно нужно укреплять безопасность Арктики", - сказал Орпо.

Он добавил, что НАТО начало "двигаться в правильном направлении в вопросе безопасности Арктики". "Нам нужно больше арктических возможностей, нам необходимо планировать и тренироваться вместе на севере", - отметил премьер-министр.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что нормализация отношений с Россией будет сигнализировать о слабости.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал страны-члены уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить РФ отказаться от ведения войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин знает о последствиях в случае нападения на НАТО, будет четкая реакция, - президент Бундестага Клекнер

Автор: 

россия (41496) Орпо Петтери (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Чого ж ви не хочете ядерки? - кацапи лякали б вас бімбою а ви їх
показать весь комментарий
16.03.2026 07:54 Ответить
+1
Зброя стримуваня - США вже питали Сі - давайте будем скорочувати ядерку - найшли дурних сказав Китай - у вас більше 5000 тис у кацапів більше 5000 а в нас 600 боєголовок - от коли ми вас наздоженем - тоді й почнем балакати - отаке
показать весь комментарий
16.03.2026 08:16 Ответить
+1
Кацапня це ракова пухлина на тілі Землі. От і все!
показать весь комментарий
16.03.2026 08:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.03.2026 07:54 Ответить
Когда после войны с Японией применялось ЯО? Кого оно спасло? Что вы так зациклены, или кто вас "зациклил"? Это очень специфичный способ ведения войны. Как граната, только в основном убивает хозяина. когда он ею по пьяни на кухне гостям хвастаеться.
показать весь комментарий
16.03.2026 07:58 Ответить
Я ж не написав приміняти а лякати
показать весь комментарий
16.03.2026 08:01 Ответить
Извините не хотел обидеть, но можете сами построить логическую цепочку, пугать и что может случиться если у противной стороны сотня "гранат".
показать весь комментарий
16.03.2026 08:03 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 08:16 Ответить
По простому, не важно сколько у вас в голове пуль, 1 или 600! Результат обычно один.
показать весь комментарий
16.03.2026 08:19 Ответить
Територія теж має значення - шоб спалити Ізраїль потрібно одну бімбу а на кацапів вже декілька сотень
показать весь комментарий
16.03.2026 08:24 Ответить
С этим я согласен, но бомбу нужно как то доставить
показать весь комментарий
16.03.2026 08:26 Ответить
Коли в Україні була ядерка - так вони ж не лежали насипом а були рзміщені в пускових шахтах
показать весь комментарий
16.03.2026 08:31 Ответить
И еще это немного не так работает, во первых сколько бы у тебя не выло боеголовок они ничто если нет средств доставки, и главное, кто смог придумать такое оружие, понимают, для чего оно и что будет потом.
показать весь комментарий
16.03.2026 08:25 Ответить
Смог придумати ЯЗ, це ви про німців яких вивезли у совок у 45 му, чи про Американців, що кинули бомби на Японію?
показать весь комментарий
16.03.2026 08:35 Ответить
У вас є приклади нападу на ядерну країну? Може ви ще скажете, що якби у України залишилася ЯЗ, то на неї хтось напав би, чи навіть гавкав як зараз Орбан?
показать весь комментарий
16.03.2026 08:32 Ответить
А чого саме нордичним країнам, від переляку?
показать весь комментарий
16.03.2026 08:01 Ответить
Не лякайтеся, тримайтеся, все це х#йня.
показать весь комментарий
16.03.2026 08:08 Ответить
Характер нордический, выдержанный...)
показать весь комментарий
16.03.2026 08:10 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 08:16 Ответить
а попереджали ж, чи мо на шашличню?
показать весь комментарий
16.03.2026 08:17 Ответить
Ну пока кацы догрызают Украину можно пока порассуждать и обеспокоиться. А потом или воевать или договариваться. Ну или искать ещё одну Украину, чтобы лет на 5-6 хватило относительно спокойной жизни. Кто там по плану на очереди. Прибалтов на долго не хватит. Польша?
показать весь комментарий
16.03.2026 08:59 Ответить
 
 