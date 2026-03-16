Россия угрожает всем скандинавским странам, - Орпо
Все пять скандинавских стран - Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия - ощущают угрозу со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время пресс-конференции с другими лидерами скандинавских государств в Осло заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Следует понимать, что Россия - наша самая большая угроза, и для стран Северной Европы она такой и останется. Именно поэтому нам совместно нужно укреплять безопасность Арктики", - сказал Орпо.
Он добавил, что НАТО начало "двигаться в правильном направлении в вопросе безопасности Арктики". "Нам нужно больше арктических возможностей, нам необходимо планировать и тренироваться вместе на севере", - отметил премьер-министр.

