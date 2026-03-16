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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Росія загрожує всім нордичним країнам,- Орпо

Росія — головна загроза для нордичних країн, заявив Петтері Орпо

Всі п’ять нордичних країн - Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія та Ісландія - відчувають загрозу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції з іншими лідерами нордичних держав в Осло заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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"Слід розуміти, що Росія - наша найбільша загроза, й для нордичних країн вона такою залишатиметься. Саме тому нам спільно треба зміцнювати безпеку Арктики", - сказав Орпо.

Він додав, що НАТО почало "рухатися правильним шляхом у питанні безпеки Арктики". "Нам треба більше арктичних спроможностей, нам необхідно планувати та практикуватися разом на півночі", - зазначив премʼєр-міністр.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість.

рем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

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Автор: 

росія (70537) Орпо Петтері (58)
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Топ коментарі
+6
Чого ж ви не хочете ядерки? - кацапи лякали б вас бімбою а ви їх
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16.03.2026 07:54 Відповісти
+6
Зброя стримуваня - США вже питали Сі - давайте будем скорочувати ядерку - найшли дурних сказав Китай - у вас більше 5000 тис у кацапів більше 5000 а в нас 600 боєголовок - от коли ми вас наздоженем - тоді й почнем балакати - отаке
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16.03.2026 08:16 Відповісти
+5
Кацапня це ракова пухлина на тілі Землі. От і все!
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16.03.2026 08:16 Відповісти

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