Росія загрожує всім нордичним країнам,- Орпо

Всі п’ять нордичних країн - Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія та Ісландія - відчувають загрозу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції з іншими лідерами нордичних держав в Осло заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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"Слід розуміти, що Росія - наша найбільша загроза, й для нордичних країн вона такою залишатиметься. Саме тому нам спільно треба зміцнювати безпеку Арктики", - сказав Орпо.

Він додав, що НАТО почало "рухатися правильним шляхом у питанні безпеки Арктики". "Нам треба більше арктичних спроможностей, нам необхідно планувати та практикуватися разом на півночі", - зазначив премʼєр-міністр.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість.

рем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

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