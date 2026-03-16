Росія загрожує всім нордичним країнам,- Орпо
Всі п’ять нордичних країн - Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія та Ісландія - відчувають загрозу з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції з іншими лідерами нордичних держав в Осло заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
"Слід розуміти, що Росія - наша найбільша загроза, й для нордичних країн вона такою залишатиметься. Саме тому нам спільно треба зміцнювати безпеку Арктики", - сказав Орпо.
Він додав, що НАТО почало "рухатися правильним шляхом у питанні безпеки Арктики". "Нам треба більше арктичних спроможностей, нам необхідно планувати та практикуватися разом на півночі", - зазначив премʼєр-міністр.
Що передувало?
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість.
рем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.
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