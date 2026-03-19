Орбан и Фицо отказались поддержать выводы саммита Евросовета относительно помощи Украине

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо не подписали заключения саммита Европейского совета по Украине, в которых, в частности, речь шла о предоставлении Киеву кредита в размере 90 млрд евро. Они единственные из 25 лидеров стран ЕС, кто выступил против.

Документ опубликован на сайте Евросовета, сообщает Цензор.НЕТ.

"После решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, Европейский совет приветствует одобрение этого кредита созаконодателями и ожидает первый транш для Украины в начале апреля", — говорится в выводах.

Евросовет также призвал усилить взаимодействие с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшуюся часть финансового дефицита Украины в размере 30 млрд евро.

Европейский совет также "ожидает скорого принятия 20-го пакета санкций" и вновь подчеркивает важность "дальнейшего сокращения доходов России от энергоносителей и дальнейшего ограничения российской банковской системы".

Анализируя документ, издание The Guardian отметило, что он содержит обычные похвалы Украине и заявление о "твердой и непоколебимой" поддержке Киева, а также поддержку лидерами ЕС потенциальных мирных переговоров, которые уважали бы границы Украины и обеспечивали "надежные и достоверные гарантии безопасности".

Орбан перед саммитом 19 марта заявил, что не поддержит ни одного решения в пользу Украины, пока Венгрия не получит российскую нефть по "Дружбе". Как пишет Aktuality, Фицо перед поездкой в Брюссель подчеркнул, что не поддержит выводы по Украине, поскольку в них нет упоминаний о нефтепроводе "Дружба".

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать как 20-й пакет санкций против РФ, так и выделение кредита Украине.

По его словам, позиция Венгрии останется неизменной, пока Украина не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

+4
Це фсбшні продовжувачі кривавої справи баширова-петрова, - орбан і фіцо-недострєльонний … Могилєвич і фсбшники ******, їх міцно тримають за бейці!!! ЯкунОвощ і асад в Ростові, глибоко зхвильовані новим сусідам!!!
19.03.2026 18:15 Ответить
+3
Несподівано.
19.03.2026 18:07 Ответить
+3
треба було користатись моментом коли вони поряд один з одним.
19.03.2026 18:09 Ответить
Несподівано.
19.03.2026 18:07 Ответить
Очень.
19.03.2026 18:08 Ответить
треба було користатись моментом коли вони поряд один з одним.
19.03.2026 18:09 Ответить
Кидонов не дают(
19.03.2026 18:10 Ответить
кидони давно вимерли у бронзовому віці.
19.03.2026 18:16 Ответить
Скорее вымирают их цели, но не буду спорить).
19.03.2026 18:21 Ответить
вони вимерли разом з дорійцями та мінойцями ще у мікенську епоху, а які були їх цілі, про те навіть Гомер не знав.
19.03.2026 18:27 Ответить
"ми з тамаром ходим паром"
19.03.2026 18:10 Ответить
Два підАра
19.03.2026 18:10 Ответить
у кого пузо більше
19.03.2026 18:12 Ответить
Грицько Злий
зверху, влучно дописав.
19.03.2026 18:29 Ответить
Не орбан і фіцо проти, а проти Європа, а цих двох виставили придурками
19.03.2026 18:18 Ответить
Саме так! І це не Європа оплачує американську зброю для України, а орбан та фіцо.
19.03.2026 18:29 Ответить
Читаєте аналітиків з пласкої планети?
19.03.2026 18:29 Ответить
Тю, їх же ж Порошенко найняв, хіба не чули?
19.03.2026 18:33 Ответить
То хто винен Європі коли двоє бикують проти всіх
19.03.2026 18:25 Ответить
Два покидька посеред Европи...
Чому таке лайно перемагає на
виборах?
19.03.2026 18:25 Ответить
... так Ви щось нове хочете почути? 2019 рік....Україна... 2024...США.... Про рашку з білорашкой і не згадую... То чому таке лайно перемагає на виборах?)))
19.03.2026 18:31 Ответить
Можливо,тому,що політика - це
бруд,туди порядні люди не йдуть.
Взагалі,це дуже важка робота...
В Київській обл. народний депутат
крав велике каміння на греблі.
Дякувати небайдужим людям:
сфотографували машину,погрузчик,
визвали поліцію...
Прості люди совістливіші за владу!
А фіцо та орбан проплачені рашею.
19.03.2026 18:49 Ответить
Бо у Європі теж є "мудрий нарід"...
19.03.2026 18:37 Ответить
У яку гру грає Фон дер Ляєн?
19.03.2026 18:29 Ответить
Та вони що, непереможні?
19.03.2026 18:29 Ответить
Не зря Британія вийшла з ЄС.
Відчувала, що якесь/якийсь прищ на сраці Європи може щось диктувати.
Немає ніякого механізму більшості. Чи просто сказати - закрий ото своє, рот, бо ні євроцента більше не отримаєш.
19.03.2026 18:37 Ответить
 
 