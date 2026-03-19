Орбан и Фицо отказались поддержать выводы саммита Евросовета относительно помощи Украине
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо не подписали заключения саммита Европейского совета по Украине, в которых, в частности, речь шла о предоставлении Киеву кредита в размере 90 млрд евро. Они единственные из 25 лидеров стран ЕС, кто выступил против.
Документ опубликован на сайте Евросовета, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Венгрии и Словакии
"После решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, Европейский совет приветствует одобрение этого кредита созаконодателями и ожидает первый транш для Украины в начале апреля", — говорится в выводах.
Евросовет также призвал усилить взаимодействие с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшуюся часть финансового дефицита Украины в размере 30 млрд евро.
Европейский совет также "ожидает скорого принятия 20-го пакета санкций" и вновь подчеркивает важность "дальнейшего сокращения доходов России от энергоносителей и дальнейшего ограничения российской банковской системы".
Анализируя документ, издание The Guardian отметило, что он содержит обычные похвалы Украине и заявление о "твердой и непоколебимой" поддержке Киева, а также поддержку лидерами ЕС потенциальных мирных переговоров, которые уважали бы границы Украины и обеспечивали "надежные и достоверные гарантии безопасности".
Орбан перед саммитом 19 марта заявил, что не поддержит ни одного решения в пользу Украины, пока Венгрия не получит российскую нефть по "Дружбе". Как пишет Aktuality, Фицо перед поездкой в Брюссель подчеркнул, что не поддержит выводы по Украине, поскольку в них нет упоминаний о нефтепроводе "Дружба".
Венгрия продолжает блокировку
Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать как 20-й пакет санкций против РФ, так и выделение кредита Украине.
По его словам, позиция Венгрии останется неизменной, пока Украина не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
- Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о кредите в размере 90 млрд евро для Украины может быть решен до 19-20 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А фіцо та орбан проплачені рашею.
Відчувала, що якесь/якийсь прищ на сраці Європи може щось диктувати.
Немає ніякого механізму більшості. Чи просто сказати - закрий ото своє, рот, бо ні євроцента більше не отримаєш.