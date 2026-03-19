Орбан и Фицо отказались поддержать выводы саммита Евросовета относительно помощи Украине

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо не подписали заключения саммита Европейского совета по Украине, в которых, в частности, речь шла о предоставлении Киеву кредита в размере 90 млрд евро. Они единственные из 25 лидеров стран ЕС, кто выступил против.

Документ опубликован на сайте Евросовета.

Позиция Венгрии и Словакии

"После решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, Европейский совет приветствует одобрение этого кредита созаконодателями и ожидает первый транш для Украины в начале апреля", — говорится в выводах.

Евросовет также призвал усилить взаимодействие с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшуюся часть финансового дефицита Украины в размере 30 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан "предал" договоренности по Украине, - Орпо

Европейский совет также "ожидает скорого принятия 20-го пакета санкций" и вновь подчеркивает важность "дальнейшего сокращения доходов России от энергоносителей и дальнейшего ограничения российской банковской системы".

Анализируя документ, издание The Guardian отметило, что он содержит обычные похвалы Украине и заявление о "твердой и непоколебимой" поддержке Киева, а также поддержку лидерами ЕС потенциальных мирных переговоров, которые уважали бы границы Украины и обеспечивали "надежные и достоверные гарантии безопасности".

Орбан перед саммитом 19 марта заявил, что не поддержит ни одного решения в пользу Украины, пока Венгрия не получит российскую нефть по "Дружбе". Как пишет Aktuality, Фицо перед поездкой в Брюссель подчеркнул, что не поддержит выводы по Украине, поскольку в них нет упоминаний о нефтепроводе "Дружба".

Читайте также: Фицо назвал "плохой шуткой" то, что представителей Венгрии и Словакии не включили в состав делегации для проверки "Дружбы"

Венгрия продолжает блокировку

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать как 20-й пакет санкций против РФ, так и выделение кредита Украине.

По его словам, позиция Венгрии останется неизменной, пока Украина не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о кредите в размере 90 млрд евро для Украины может быть решен до 19-20 марта.

Читайте также: ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии или Венгрии, — Фицо