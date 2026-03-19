Орбан та Фіцо відмовилися підтримати висновки саміту Євроради щодо допомоги Україні

Прем'єр-міністри Угорщини й Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо не підписали висновки саміту Європейської ради щодо України, в яких йшлося, зокрема, про позику Києву у 90 млрд євро. Вони єдині з 25 лідерів країн ЄС, які виступили проти.

Документ опублікований на сайті Євроради, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Угорщини та Словаччини

"Після рішення від грудня 2025 року про надання Україні кредиту підтримки на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки, Європейська рада вітає ухвалення цього кредиту співзаконодавцями та очікує на перший транш для України на початку квітня", - йдеться у висновках.

Єврорада також закликала посилити взаємодію з третіми країнами, щоб допомогти закрити решту фінансового дефіциту України в розмірі 30 млрд євро.

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Європейська рада також "очікує на швидке ухвалення 20-го пакету санкцій" та знову наголошує на важливості "подальшого скорочення доходів Росії від енергоносіїв та подальшого обмеження російської банківської системи".

Аналізуючи документ, видання The Guardian зазначило, що він містить звичайну похвалу Україні та заяву про "тверду та непохитну" підтримку Києва, а також підтримку лідерами ЄС потенційних мирних переговорів, які б поважали кордони України та забезпечували "надійні та достовірні гарантії безпеки".

Орбан перед самітом 19 березня заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України, доки Угорщина не отримає російську нафту по "Дружбі". Як пише Aktuality, Фіцо перед поїздкою в Брюссель наголосив, що не підтримає висновки щодо України, оскільки в них немає згадок про нафтопровід "Дружба".

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Угорщина продовжує блокування

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що Будапешт і надалі блокуватиме як 20-й пакет санкцій проти РФ, так і виділення кредиту Україні.

За його словами, позиція Угорщини залишатиметься незмінною, доки Україна не відновить транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Раніше у Єврокомісії заявили, що питання з 90 млрд євро кредиту для України може вирішитися до 19-20 березня.

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