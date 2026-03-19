Угорщина блокуватиме допомогу Україні до відновлення транзиту російської нафти "Дружбою", - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт продовжить блокувати надання Європейським Союзом кредиту для України на суму 90 млрд євро.
Про це він написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Заява Орбана
Він прокоментував сьогоднішнє засідання Європейської ради.
"Це була важка дискусія, але ми відстояли свою позицію. Ми маємо право сказати "ні" військовій позиці для України. Доки президент Зеленський не скасує нафтову блокаду, вони не отримають жодних коштів із Брюсселя", - вкотре заявив Орбан.
Угорський прем'єр знову заговорив про буцімто шантаж Угорщини з боку України.
"З одного боку, Зеленський шантажував нас нафтою, а вони [ЄС] шантажували нас звідси. І вони чинили на нас тиск, щоб ми поступилися українцям та Зеленському.
Але вони спробували це зробити не в тому місці й не в той час, бо угорська позиція настільки глибоко вкорінена. І вся країна настільки підтримує цю угорську позицію, що вони марно намагаються мене тут шантажувати. Це неможливо, коли за позицією, що насправді нас шантажують українці, стоїть національна єдність", - переконує Орбан.
Він наголосив, що "інтереси Угорщини мають бути захищені, а завдання прем'єр-міністра — захищати країну".
"У такій ситуації, коли вся країна по суті одноголосно представляє цю позицію, то напади тут і шантаж тут, плюс кількох європейських лідерів, не приведуть до результатів. Тож я кажу з належною скромністю, що, як непохитний свинцевий солдат, я вистояв, і ми там, де були вранці. Якщо буде нафта, будуть гроші, якщо немає нафти, то не буде грошей", - сказав він у відео під дописом.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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і в Україні, і в ЄС та НАТО, це добре знають!!! Знає про це і ******…