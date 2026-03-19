Угорщина блокуватиме допомогу Україні до відновлення транзиту російської нафти "Дружбою", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт продовжить блокувати надання Європейським Союзом кредиту для України на суму 90 млрд євро.

Про це він написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Орбана

Він прокоментував сьогоднішнє засідання Європейської ради.

"Це була важка дискусія, але ми відстояли свою позицію. Ми маємо право сказати "ні" військовій позиці для України. Доки президент Зеленський не скасує нафтову блокаду, вони не отримають жодних коштів із Брюсселя", - вкотре заявив Орбан.

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Угорський прем'єр знову заговорив про буцімто шантаж Угорщини з боку України.

"З одного боку, Зеленський шантажував нас нафтою, а вони [ЄС] шантажували нас звідси. І вони чинили на нас тиск, щоб ми поступилися українцям та Зеленському.

Але вони спробували це зробити не в тому місці й не в той час, бо угорська позиція настільки глибоко вкорінена. І вся країна настільки підтримує цю угорську позицію, що вони марно намагаються мене тут шантажувати. Це неможливо, коли за позицією, що насправді нас шантажують українці, стоїть національна єдність", - переконує Орбан.

Він наголосив, що "інтереси Угорщини мають бути захищені, а завдання прем'єр-міністра — захищати країну".

"У такій ситуації, коли вся країна по суті одноголосно представляє цю позицію, то напади тут і шантаж тут, плюс кількох європейських лідерів, не приведуть до результатів. Тож я кажу з належною скромністю, що, як непохитний свинцевий солдат, я вистояв, і ми там, де були вранці. Якщо буде нафта, будуть гроші, якщо немає нафти, то не буде грошей", - сказав він у відео під дописом.

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Фото: Скриншот / Orbán Viktor

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.