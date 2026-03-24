УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10473 відвідувача онлайн
Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
2 964 16

У НАТО не здивовані повідомленнями про витік інформації з Угорщини до Росії, - Euractiv

Угорщина зливає дані Росії: у НАТО не здивовані

Повідомлення про те, що Угорщина передавала Кремлю конфіденційну інформацію з обговорень на закритих засіданнях Ради ЄС, викликає занепокоєння щодо того, що делегація Угорщини в НАТО може становити загрозу для секретних військових планів Альянсу.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я не думаю, що це було чимось особливо несподіваним", - сказав один зі співрозмовників у НАТО.

Однак друге дипломатичне джерело применшило ризик, наголосивши, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.

"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО порівняно з ЄС", - уточнив співрозмовник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта, - Сійярто

Один із дипломатів Альянсу заявив, що певні оперативні плани щодо України не обговорюються з угорськими чиновниками, оскільки вони пов'язані з аспектами військової підтримки та навчання, в яких Будапешт не бере участі.

"Угорщина неодноразово давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що могло б зашкодити її місцю в системі колективної оборони НАТО", - пояснив він, додавши, що Угорщина намагається "відокремити" свою політику щодо Альянсу від конфліктів Орбана з Брюсселем.

Видання нагадало, що Угорщина не бере участі в ініціативах НАТО з підтримки України, таких як PURL.

Читайте: Німеччина вимагає пояснень від Угорщини через можливий витік даних до РФ

Що передувало?

  • Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
  • Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
  • Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

Читайте також: Туск щодо звітування Сійярто Лаврову про засідання ЄС: Ми давно маємо підозри

Автор: 

Угорщина (3039) НАТО (7272) росія (70635)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Я не здивуюсь якщо ця вугорська жаба вже передала рашистам і китайцям всі секретні розробки натівської зброї яка є в Вугорщині
показати весь коментар
24.03.2026 10:42 Відповісти
+10
Однак друге дипломатичне джерело применшило ризик, наголосивши, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.
"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО порівняно з ЄС", - уточнив співрозмовник.

Рожеві поні в зефірних хмаринках, а не дипломатичні джерела та НАТО
показати весь коментар
24.03.2026 10:59 Відповісти
+7
Ми вже, прямо зараз, повірили цій "жабі" в те що плани НАТО вони "зберігають" від раші!
Прямо як "мальчиш-плохіш" за банку варення.
От суки!
показати весь коментар
24.03.2026 10:43 Відповісти

Завантаження...

 
 