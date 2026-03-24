У НАТО не здивовані повідомленнями про витік інформації з Угорщини до Росії, - Euractiv

Повідомлення про те, що Угорщина передавала Кремлю конфіденційну інформацію з обговорень на закритих засіданнях Ради ЄС, викликає занепокоєння щодо того, що делегація Угорщини в НАТО може становити загрозу для секретних військових планів Альянсу.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я не думаю, що це було чимось особливо несподіваним", - сказав один зі співрозмовників у НАТО.

Однак друге дипломатичне джерело применшило ризик, наголосивши, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.

"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО порівняно з ЄС", - уточнив співрозмовник.

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Один із дипломатів Альянсу заявив, що певні оперативні плани щодо України не обговорюються з угорськими чиновниками, оскільки вони пов'язані з аспектами військової підтримки та навчання, в яких Будапешт не бере участі.

"Угорщина неодноразово давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що могло б зашкодити її місцю в системі колективної оборони НАТО", - пояснив він, додавши, що Угорщина намагається "відокремити" свою політику щодо Альянсу від конфліктів Орбана з Брюсселем.

Видання нагадало, що Угорщина не бере участі в ініціативах НАТО з підтримки України, таких як PURL.

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Що передувало?

Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.

Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

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