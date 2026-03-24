У НАТО не здивовані повідомленнями про витік інформації з Угорщини до Росії, - Euractiv
Повідомлення про те, що Угорщина передавала Кремлю конфіденційну інформацію з обговорень на закритих засіданнях Ради ЄС, викликає занепокоєння щодо того, що делегація Угорщини в НАТО може становити загрозу для секретних військових планів Альянсу.
Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я не думаю, що це було чимось особливо несподіваним", - сказав один зі співрозмовників у НАТО.
Однак друге дипломатичне джерело применшило ризик, наголосивши, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.
"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО порівняно з ЄС", - уточнив співрозмовник.
Один із дипломатів Альянсу заявив, що певні оперативні плани щодо України не обговорюються з угорськими чиновниками, оскільки вони пов'язані з аспектами військової підтримки та навчання, в яких Будапешт не бере участі.
"Угорщина неодноразово давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що могло б зашкодити її місцю в системі колективної оборони НАТО", - пояснив він, додавши, що Угорщина намагається "відокремити" свою політику щодо Альянсу від конфліктів Орбана з Брюсселем.
Видання нагадало, що Угорщина не бере участі в ініціативах НАТО з підтримки України, таких як PURL.
Що передувало?
- Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
- Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
- Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.
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"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО порівняно з ЄС", - уточнив співрозмовник.
Рожеві поні в зефірних хмаринках, а не дипломатичні джерела та НАТО
Прямо як "мальчиш-плохіш" за банку варення.
От суки!