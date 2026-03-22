Туск щодо звітування Сійярто Лаврову про засідання ЄС: Ми давно маємо підозри

Глава польського уряду Дональд Туск прокоментував інформацію про те що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно звітував російському колезі Сергію Лаврову про засідання Ради ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі X.

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Не має нікого дивувати

Так, він зазначив, що повідомлення про те, що угорська влада інформувала Росію про деталі переговорів на засіданнях Євроради, не викликають здивування.

"Інформація про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у найдрібніших деталях, не повинна нікого дивувати. Ми вже давно мали такі підозри", - йдеться в дописі.

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Крім того, Туск зауважив, що саме через це він на засіданнях ЄС каже "стільки, скільки потрібно".

"Це одна з причин, чому я висловлююся лише тоді, коли це абсолютно необхідно, і кажу лише стільки, скільки потрібно", - додав він.

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Що передувало

Нагадаємо, видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

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