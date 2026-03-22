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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Туск щодо звітування Сійярто Лаврову про засідання ЄС: Ми давно маємо підозри

Туск про Сійярто

Глава польського уряду Дональд Туск прокоментував інформацію про те що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно звітував російському колезі Сергію Лаврову про засідання Ради ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі X.

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Не має нікого дивувати

Так, він зазначив, що повідомлення про те, що угорська влада інформувала Росію про деталі переговорів на засіданнях Євроради, не викликають здивування.

"Інформація про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у найдрібніших деталях, не повинна нікого дивувати. Ми вже давно мали такі підозри", - йдеться в дописі.

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Крім того, Туск зауважив, що саме через це він на засіданнях ЄС каже "стільки, скільки потрібно".

"Це одна з причин, чому я висловлююся лише тоді, коли це абсолютно необхідно, і кажу лише стільки, скільки потрібно", - додав він.

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Туск про Сійярто

Що передувало

Нагадаємо, видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

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Автор: 

Угорщина (3039) Туск Дональд (703) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+20
Сиярто - СТУКАЧ . І все тайне що відбувається в ЄС - він здає рашке
БІЛЬШ того - Будапешт відкрив візи російськім шпигунам і їх зараз багато в Угорщині , до дому вони повертатись не збираються- розповзуттся метастазами по ЄС.
‼️пропоную ЄС прийняти правило - що кацапи з визами угорщіни депортуться із ЄС
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22.03.2026 16:00 Відповісти
+13
Ну це ж не заважае членству Угорщини в ЕС та НАТО, то це не так жахливо як україньска корупція.
Доречі, як там з вимогами ЕС до антікорупційних служб Угорщини? Що, немае таких?
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22.03.2026 16:00 Відповісти
+12
іноді інституції ЄС мені нагадують дітей на привокзальній площі, які з подивом і цікавістю спостерігають за місцевим напьорсточником.
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22.03.2026 15:57 Відповісти

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