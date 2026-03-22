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Новини Вибори в Угорщині
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В Угорщині обурилися статтею WP про інсценування замаху на Орбана: Проукраїнська пропаганда

В Угорщині заперечили інсценування замаху на Орбана

Уряд Угорщини спростував інформацію Washington Post щодо підготовки спецслужбами РФ сценарію інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише видання Telex, передає Цензор.НЕТ.

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"Неправдива, проукраїнська пропаганда"

"Інформація Washington Post є повністю неправдивою, проукраїнською пропагандою. З іншого боку, це факт, що президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії", - заявили в угорському уряді.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну та її "угорських партнерів" у роздмухуванні "галасу навколо терактів".

За його словами, опозиційна партія "Тиса" та її спонсори нібито вигадали " абсурдні теорії змови".

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Що передувало

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.

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  • Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
  • Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.

Автор: 

Угорщина (3039) замах (607) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+21
Ааааааа!!!! 😲 Українці купили "Вашингтон пост"!!!
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22.03.2026 00:45 Відповісти
+12
Малий клоп, але смердючий.
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22.03.2026 00:13 Відповісти
+12
Зілінский і українці всю західну пресу скупили аби тільки мадярам в гуляш насрати!
Мадяри, ховайте вашу нафту під подушки, українці ідуть, 💪😎
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22.03.2026 00:34 Відповісти

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