В Угорщині обурилися статтею WP про інсценування замаху на Орбана: Проукраїнська пропаганда
Уряд Угорщини спростував інформацію Washington Post щодо підготовки спецслужбами РФ сценарію інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це пише видання Telex, передає Цензор.НЕТ.
"Неправдива, проукраїнська пропаганда"
"Інформація Washington Post є повністю неправдивою, проукраїнською пропагандою. З іншого боку, це факт, що президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії", - заявили в угорському уряді.
Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну та її "угорських партнерів" у роздмухуванні "галасу навколо терактів".
За його словами, опозиційна партія "Тиса" та її спонсори нібито вигадали " абсурдні теорії змови".
Що передувало
Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
- Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
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