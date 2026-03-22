В Венгрии возмутились статьей WP об инсценировке покушения на Орбана: Проукраинская пропаганда

Правительство Венгрии опровергло информацию Washington Post о подготовке спецслужбами РФ сценария инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет издание Telex, передает Цензор.НЕТ.

"Ложная, проукраинская пропаганда"

"Информация Washington Post является полностью ложной, проукраинской пропагандой. С другой стороны, это факт, что президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании", - заявили в венгерском правительстве.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину и ее "венгерских партнеров" в раздувании "шума вокруг терактов".

По его словам, оппозиционная партия "Тиса" и ее спонсоры якобы придумали "абсурдные теории заговора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выразил поддержку Орбану на выборах: Надеюсь, он победит с большим отрывом

Что предшествовало

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.

Читайте также: Сикорский раскритиковал Навроцкого из-за планов посетить Будапешт для поддержки Орбана