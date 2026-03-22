В Венгрии возмутились статьей WP об инсценировке покушения на Орбана: Проукраинская пропаганда

В Венгрии опровергли инсценировку покушения на Орбана

Правительство Венгрии опровергло информацию Washington Post о подготовке спецслужбами РФ сценария инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет издание Telex, передает Цензор.НЕТ.

"Ложная, проукраинская пропаганда"

"Информация Washington Post является полностью ложной, проукраинской пропагандой. С другой стороны, это факт, что президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании", - заявили в венгерском правительстве.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину и ее "венгерских партнеров" в раздувании "шума вокруг терактов".

По его словам, оппозиционная партия "Тиса" и ее спонсоры якобы придумали "абсурдные теории заговора".

Что предшествовало

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.

  • Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
  • Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.

Венгрия (2411) покушение (1052) Орбан Виктор (751)
Топ комментарии
+15
Ааааааа!!!! 😲 Українці купили "Вашингтон пост"!!!
22.03.2026 00:45 Ответить
+9
Зілінский і українці всю західну пресу скупили аби тільки мадярам в гуляш насрати!
Мадяри, ховайте вашу нафту під подушки, українці ідуть, 💪😎
22.03.2026 00:34 Ответить
+7
Малий клоп, але смердючий.
22.03.2026 00:13 Ответить
Проукраїнська пропаганда це добре !
Мадярський плєбс мусить зрозуміть - що за Україну - це добре і правильно , а що проти - це погано !
Досягти цього , в принципі , не важко але цим треба займатися !
22.03.2026 00:09 Ответить
Ми такі ...ми можем 😎
22.03.2026 01:04 Ответить
Так ми ще при Байдені почали "управлять США"... Кацапи не раз писали...
22.03.2026 02:34 Ответить
Ви праві!! Мали орбан, а жирнюч!!
22.03.2026 00:53 Ответить
Ханти-мансі думали, що вони самі хитрі...
22.03.2026 00:24 Ответить
"це факт, що президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії"(с) - а хто може підтвердити такий факт конкретною цитатою Зе?

Я розумію, що Орбан загрався в брехню... але, може, десь є якась публікація хоча би в орбанівській жовтій пресі, яка виведе на конкретну цитату від Зе? Я розумію, що порівняння тої брехні в жовтій пресі з конкретною цитатою Зе буде як порівняння жовтого з м'яким, і все ж... корисно же буде хоча би невеликій частині орбанівського лохторату з найбільшим ІQ.... (в них)
22.03.2026 00:36 Ответить
Держи.
22.03.2026 00:51 Ответить
І де тут у фразі "Нехай вони йому дзвонять та із ним спілкуються своєю мовою" погроза вбивством?
22.03.2026 00:54 Ответить
А чого це в мене питати,
а не в жаби чи сіярто?
22.03.2026 01:06 Ответить
а, ну да, їх вбиває один дзвінок на мобілу.

Якби ж то насправді.... https://www.unian.ua/world/hezbolla-kupila-zaminovani-peydzheri-v-ugorskoji-kompaniji-z-izrajilskim-slidom-nyt-12762420.html Якби ж то вони придбали пейджери, які для "Хезболли", виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою...
22.03.2026 03:07 Ответить
З іншого боку, це факт, що президент України Володимир Зеленський публічно погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини під час передвиборчої кампанії

От ЗЄлупон молодець. Бикотека спрацювала.
22.03.2026 00:42 Ответить
Коли погрожував убити? Не чуди.
22.03.2026 04:12 Ответить
це добре.
"рязанський сахарок" отмєняєтся

.
22.03.2026 00:42 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/34504 Олексій Голобуцький:

Я про подібний наступний крок кремлівських політтехнологів з удаваним "замахом" кажу вже з моменту епічного дзвінка Орбана родині "Розочка, тримайся - на тебе, дітей і онуків збираються напасти українці". А конкретно про формат "замаху" сказав 19 березня.
22.03.2026 00:52 Ответить
Можливо, звичайно, помиляюся, але схоже на якусь агонію. Занадто вже театрально та без найменшого відчуття міри вони все роблять.
22.03.2026 01:28 Ответить
У них літом того року гучний скандал був. Корупційний. Вкрали сотні мільярдів. В основному європейських грошей. Пройшло багато часу але жодного флорину не повернули, жодного арешту не було. Петер Мадяр про це постійно нагадує і грозиться страшно всім наваляти. Казалось бьі прі чєм тут Жаба?
22.03.2026 03:32 Ответить
При том, що більшість того бабла отримав так званий https://en.wikipedia.org/wiki/L%C5%91rinc_M%C3%A9sz%C3%A1ros Гаманець орбана.
Тому жабу і плющить не по дєтскі.
22.03.2026 03:35 Ответить
Взагалі то замах на кандидата- це ТИПОВИЙ ТРЮК РОССІЙСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ. Просто нихто це досі не систематизував
Кидок в янека яйцем, облив кандидатів зеленкою, замах на Ющенко, замах на Фіцо, замах на Трампа- це все російські технології
22.03.2026 01:36 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/20217 Быть Или:
СВР РФ предлагала инсценировать покушение на Виктора Орбана, чтобы поднять его шансы накануне выборов. Для этого российские оперативники разработали операцию «Геймченджер».
Операция «Геймченджер» была предложена на случай, если понадобятся какие-то радикальные действия. Цель операции - «фундаментально изменить всю парадигму предвыборной кампании».
«Данный инцидент перенесёт восприятие кампании с рационального измерения в эмоциональное, где главными темами будет государственная безопасность и защита политической системы», - говорится в документах СВР РФ.
Операция вдохновлена неудачным покушением на Дональда Трампа в июле 2024-го, которое обернулось быстрым ростом его показателей в опросах и усилением поддержки среди его сторонников.
Российские спецслужбы пока не переходили к крайним мерам. Их действия в основном направлены на поддержку медиакампании Орбана, которая базируется на антиукраинских нарративах и позиционировании Орбана как «единственного кандидата, способного защитить венгерский суверенитет».
Известен один из кураторов медиакампании Орбана - это советник-посланник посольства РФ в Будапеште Тигран Гарибян, который, согласно европейским офицерам безопасности, регулярно проводит встречи с проправительственными венгерскими журналистами, раздавая им задания и инструкции.
Ранее польско-венгерская расследовательская группа сообщала о прибытии в Венгрию трёх оперативников российской военной разведки. Информацию подтверждают европейские офицеры безопасности.
Помимо операции «Геймченджер» российские оперативники ищут способ поставить под сомнение результаты голосования в случае победы оппозиции.
Орбан - слишком ценный актив, чтобы Россия могла позволить себе его потерять. Правительство Орбана годами предоставляло Москве окно в чувствительные дискуссии внутри ЕС, как напрямую, так и путём проникновения российских хакеров в компьютерные сети венгерских правительственных учреждений.
Известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно созванивается с Сергеем Лавровым во время заседаний ЕС, обеспечивая своего российского коллегу «живыми докладами о том, что обсуждается».
«На протяжении многих лет Москва фактически присутствовала за столом во время каждого заседания ЕС», - рассказал один из европейских офицеров безопасности.
Кроме того, из документов СВР РФ следует, что Москва занимается кампанией по дискредитации венгерских оппозиционеров. Россияне стояли за распространением фейковых ИИ-видео с Марией Гурзо, участницей партии «Тиса», а также за фабрикацией дела об избиении женщины против Эрвина Надя, другого члена партии.
22.03.2026 03:27 Ответить
І тут Україна насрала в штани орбаноїдам. Та що ж ти будеш робити? Україна всюди.
22.03.2026 07:01 Ответить
 
 