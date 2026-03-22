В Венгрии возмутились статьей WP об инсценировке покушения на Орбана: Проукраинская пропаганда
Правительство Венгрии опровергло информацию Washington Post о подготовке спецслужбами РФ сценария инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом пишет издание Telex, передает Цензор.НЕТ.
"Ложная, проукраинская пропаганда"
"Информация Washington Post является полностью ложной, проукраинской пропагандой. С другой стороны, это факт, что президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании", - заявили в венгерском правительстве.
В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину и ее "венгерских партнеров" в раздувании "шума вокруг терактов".
По его словам, оппозиционная партия "Тиса" и ее спонсоры якобы придумали "абсурдные теории заговора".
Что предшествовало
Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.
- Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Я розумію, що Орбан загрався в брехню... але, може, десь є якась публікація хоча би в орбанівській жовтій пресі, яка виведе на конкретну цитату від Зе? Я розумію, що порівняння тої брехні в жовтій пресі з конкретною цитатою Зе буде як порівняння жовтого з м'яким, і все ж... корисно же буде хоча би невеликій частині орбанівського лохторату з найбільшим ІQ.... (в них)
Якби ж то насправді.... https://www.unian.ua/world/hezbolla-kupila-zaminovani-peydzheri-v-ugorskoji-kompaniji-z-izrajilskim-slidom-nyt-12762420.html Якби ж то вони придбали пейджери, які для "Хезболли", виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою...
Я про подібний наступний крок кремлівських політтехнологів з удаваним "замахом" кажу вже з моменту епічного дзвінка Орбана родині "Розочка, тримайся - на тебе, дітей і онуків збираються напасти українці". А конкретно про формат "замаху" сказав 19 березня.
Кидок в янека яйцем, облив кандидатів зеленкою, замах на Ющенко, замах на Фіцо, замах на Трампа- це все російські технології
СВР РФ предлагала инсценировать покушение на Виктора Орбана, чтобы поднять его шансы накануне выборов. Для этого российские оперативники разработали операцию «Геймченджер».
Операция «Геймченджер» была предложена на случай, если понадобятся какие-то радикальные действия. Цель операции - «фундаментально изменить всю парадигму предвыборной кампании».
«Данный инцидент перенесёт восприятие кампании с рационального измерения в эмоциональное, где главными темами будет государственная безопасность и защита политической системы», - говорится в документах СВР РФ.
Операция вдохновлена неудачным покушением на Дональда Трампа в июле 2024-го, которое обернулось быстрым ростом его показателей в опросах и усилением поддержки среди его сторонников.
Российские спецслужбы пока не переходили к крайним мерам. Их действия в основном направлены на поддержку медиакампании Орбана, которая базируется на антиукраинских нарративах и позиционировании Орбана как «единственного кандидата, способного защитить венгерский суверенитет».
Известен один из кураторов медиакампании Орбана - это советник-посланник посольства РФ в Будапеште Тигран Гарибян, который, согласно европейским офицерам безопасности, регулярно проводит встречи с проправительственными венгерскими журналистами, раздавая им задания и инструкции.
Ранее польско-венгерская расследовательская группа сообщала о прибытии в Венгрию трёх оперативников российской военной разведки. Информацию подтверждают европейские офицеры безопасности.
Помимо операции «Геймченджер» российские оперативники ищут способ поставить под сомнение результаты голосования в случае победы оппозиции.
Орбан - слишком ценный актив, чтобы Россия могла позволить себе его потерять. Правительство Орбана годами предоставляло Москве окно в чувствительные дискуссии внутри ЕС, как напрямую, так и путём проникновения российских хакеров в компьютерные сети венгерских правительственных учреждений.
Известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно созванивается с Сергеем Лавровым во время заседаний ЕС, обеспечивая своего российского коллегу «живыми докладами о том, что обсуждается».
«На протяжении многих лет Москва фактически присутствовала за столом во время каждого заседания ЕС», - рассказал один из европейских офицеров безопасности.
Кроме того, из документов СВР РФ следует, что Москва занимается кампанией по дискредитации венгерских оппозиционеров. Россияне стояли за распространением фейковых ИИ-видео с Марией Гурзо, участницей партии «Тиса», а также за фабрикацией дела об избиении женщины против Эрвина Надя, другого члена партии.