Сикорский раскритиковал Навроцкого в связи с планами посетить Будапешт для поддержки Орбана

Сикорский возмущен намерением Навроцкого поддержать Орбана

Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с критикой в адрес президента Кароля Навроцкого из-за его намерения поехать в Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский критикует Навроцкого

Сикорский напомнил Навроцкому, что Орбан продолжает блокировать принятие 20-го пакета санкций против России.

"Президент Навроцкий в понедельник (23 марта, - ред.) будет находиться в Будапеште, чтобы поддержать Виктора Орбана в предвыборной кампании. Того самого, который блокирует 20-й пакет санкций против России и возвращение 2 миллиардов злотых за оборудование, которое польская армия передала Украине. В своей предвыборной кампании Орбан пугает якобы вторжением Украины, в чем его поддерживает специальная команда ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, - ред.), - заявил польский министр.

Он отметил, что 23 марта в Будапеште также будут находиться сторонники Путина - вице-премьер Италии Маттео Сальвини и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.

"Господин президент, пожалуйста, обратите внимание на то, почему национализм и воровство Орбана привели к тому, что Венгрия стала самой бедной страной Европейского Союза. Этого ли Вы хотите для Польши?" - обратился Сикорский к Навроцкому.

Навроцкий собирается к Орбану

Накануне журналист-расследователь Сабольч Паньи сообщил о планах президента Польши Кароля Навроцкого посетить Будапешт в понедельник, 23 марта, чтобы поддержать Орбана перед парламентскими выборами. 

По словам журналиста, визит также направлен на восстановление связей между лидерами. Паньи напомнил, что в декабре 2025 года польский президент отменил свою запланированную поездку в Будапешт из-за встречи Орбана с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

+5
Добре, коли міністр - це справді міністр зі своїм світоглядом, принципами та сумлінням, а не ×уй зна хто на побігеньках у неголеної секретутки, як в нас.
21.03.2026 23:42 Ответить
+2
Та вже трампушка підтримав,думаю Навроцький вже не спасе ту жабу після підтримки рижої паклі,там тільки рейтинг вниз.
21.03.2026 23:41 Ответить
+1
Імперська політика РФ загрожує всій Європі, - Навроцький

Джерело: https://censor.net/ua/n3602157
21.03.2026 23:48 Ответить
калолиція гебешних 32расів тримається разом
21.03.2026 23:37 Ответить
Навроцький не може не поїхати. Це збіговисько право популістів підірасів. Якщо не приїде його з ганьбою виженуть.
21.03.2026 23:38 Ответить
Хіба бути вигнаним зі збіговиська " популістів підірасів" не почесно ?
21.03.2026 23:45 Ответить
Але дуже боляче для кармана.
Коли інших талантів немає.
21.03.2026 23:48 Ответить
Та вже трампушка підтримав,думаю Навроцький вже не спасе ту жабу після підтримки рижої паклі,там тільки рейтинг вниз.
21.03.2026 23:41 Ответить
Добре, коли міністр - це справді міністр зі своїм світоглядом, принципами та сумлінням, а не ×уй зна хто на побігеньках у неголеної секретутки, як в нас.
21.03.2026 23:42 Ответить
Так вони з різних незалежних гілок влади. Міністр МЗС підпорядковується премʼєр міністру Дональду Туску. А не як у нас. Чи не як зараз у Американців бідних дебілів, що обрали клоуна
21.03.2026 23:53 Ответить
Імперська політика РФ загрожує всій Європі, - Навроцький

Джерело: https://censor.net/ua/n3602157
21.03.2026 23:48 Ответить
і всі ці фріки заперечують власну на ділі підтримку ***** та лаптєстану.
Ніколи, НІКОЛИ не голосуйте за консерваторів. Бо оком не встигнете змигнути як опинитесь в **********.
Не можна голосувати за популістів.
А популісти є як справа, так і зліва; як серед консерваторів, так і лібералів.
Ги-ги... Це вже бачимо, як наступна консерва Кремльовська трєска почала набухати....Це не новина.. ху..ло Фалодя дав наказ агенту розконсервуватися...
Проблєма в тому , що про правий рух в ЄС , в Україні взагалі мало знають . З ним не працюють і вперто не бажають взаємодіяти ... то ж маємо такий результат
Поляки сссрники
Пан Навроцький нюх втратив?
краще би критикував Квасневського.
