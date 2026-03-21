Сикорский раскритиковал Навроцкого в связи с планами посетить Будапешт для поддержки Орбана
Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с критикой в адрес президента Кароля Навроцкого из-за его намерения поехать в Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.
Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Сикорский критикует Навроцкого
Сикорский напомнил Навроцкому, что Орбан продолжает блокировать принятие 20-го пакета санкций против России.
"Президент Навроцкий в понедельник (23 марта, - ред.) будет находиться в Будапеште, чтобы поддержать Виктора Орбана в предвыборной кампании. Того самого, который блокирует 20-й пакет санкций против России и возвращение 2 миллиардов злотых за оборудование, которое польская армия передала Украине. В своей предвыборной кампании Орбан пугает якобы вторжением Украины, в чем его поддерживает специальная команда ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, - ред.), - заявил польский министр.
Он отметил, что 23 марта в Будапеште также будут находиться сторонники Путина - вице-премьер Италии Маттео Сальвини и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.
"Господин президент, пожалуйста, обратите внимание на то, почему национализм и воровство Орбана привели к тому, что Венгрия стала самой бедной страной Европейского Союза. Этого ли Вы хотите для Польши?" - обратился Сикорский к Навроцкому.
Навроцкий собирается к Орбану
Накануне журналист-расследователь Сабольч Паньи сообщил о планах президента Польши Кароля Навроцкого посетить Будапешт в понедельник, 23 марта, чтобы поддержать Орбана перед парламентскими выборами.
По словам журналиста, визит также направлен на восстановление связей между лидерами. Паньи напомнил, что в декабре 2025 года польский президент отменил свою запланированную поездку в Будапешт из-за встречи Орбана с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.
Коли інших талантів немає.
Джерело: https://censor.net/ua/n3602157
А популісти є як справа, так і зліва; як серед консерваторів, так і лібералів.