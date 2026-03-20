Венс прибудет в Венгрию перед выборами, — Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс посетит страну перед парламентскими выборами, запланированными на 12 апреля.
Об этом он сказал в подкасте Otpont, цитирует Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Сийярто подтвердил визит Венса
"Венс приедет в Венгрию в начале апреля", — сказал Сийярто, не уточняя конкретную дату визита.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отстает в большинстве опросов, выразил надежду, что президент США Дональд Трамп лично приедет для поддержки его накануне выборов.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что вице-президент США Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию.
США уже выражали поддержку Орбану
Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.
Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.
понеділок, 16 березня 2026
США вже висловлювали підтримку Орбану. Венс прибуде до Угорщини перед виборами
