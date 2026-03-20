Венс прибудет в Венгрию перед выборами, — Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс посетит страну перед парламентскими выборами, запланированными на 12 апреля.

Об этом он сказал в подкасте Otpont, цитирует Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто подтвердил визит Венса

"Венс приедет в Венгрию в начале апреля", — сказал Сийярто, не уточняя конкретную дату визита.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отстает в большинстве опросов, выразил надежду, что президент США Дональд Трамп лично приедет для поддержки его накануне выборов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что вице-президент США Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию.

США уже выражали поддержку Орбану

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

