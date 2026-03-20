Венс прибудет в Венгрию перед выборами, — Сийярто

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10395 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
769 12

Джей Ди Венс посетит Венгрию накануне выборов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс посетит страну перед парламентскими выборами, запланированными на 12 апреля.

Об этом он сказал в подкасте Otpont, цитирует Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сийярто подтвердил визит Венса 

"Венс приедет в Венгрию в начале апреля", — сказал Сийярто, не уточняя конкретную дату визита.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отстает в большинстве опросов, выразил надежду, что президент США Дональд Трамп лично приедет для поддержки его накануне выборов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что вице-президент США Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию.

США уже выражали поддержку Орбану

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.

Выборы в Венгрии 

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

Автор: 

Венгрия (2403) выборы (24073) Сийярто Петер (436) Орбан Виктор (739) Джей Ди Вэнс (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ну правильно, мерзотники повинні один одного підтримувати, бо інакше вони не виживуть.
показать весь комментарий
20.03.2026 18:39 Ответить
+5
Це пряме втручання Венса у виборчий процес Угорщини!!
показать весь комментарий
20.03.2026 18:42 Ответить
+4
Якщо орбан програє вибори, це буде обсирон і орбана, і сша
показать весь комментарий
20.03.2026 18:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.03.2026 18:31 Ответить
Саме тому Трамп і послав Венса до Угорщини, щоб потім зробити його крайнім ( Трамп недолюблює Венса).
показать весь комментарий
20.03.2026 18:36 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2026 18:42 Ответить
Прах до праху. Падло до падла.
показать весь комментарий
20.03.2026 18:47 Ответить
Хто б сумнівався - міг би й Трамп власною персоною - але аятоли не відпускають
показать весь комментарий
20.03.2026 18:34 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2026 18:39 Ответить
Фацет з підмальованими очима. Як ковбой з Огайо.
показать весь комментарий
20.03.2026 18:40 Ответить
Почитай його біографію. Воно ще на диво мало збочене виросло.
показать весь комментарий
20.03.2026 18:49 Ответить
Щось у ******* з логікою не так. Це НЕ втручання у вибори, чи ЕтоДругоЄ?

понеділок, 16 березня 2026
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори в Угорщині
США вже висловлювали підтримку Орбану. Венс прибуде до Угорщини перед виборами
показать весь комментарий
20.03.2026 18:56 Ответить
Гегемону можно.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:01 Ответить
Але це ніяк не втручання у виборчий процес.
От Україна...
показать весь комментарий
20.03.2026 19:00 Ответить
Припущу, що орбану краще не стане. Власний електорат бадьорити не треба, а електорат суперника заступник ідіота не підбадьорить.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:05 Ответить
 
 