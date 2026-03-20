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Новини Вибори в Угорщині
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Венс прибуде до Угорщини перед виборами, - Сійярто

Джей Ді Венс відвідає Угорщину напередодні виборів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає країну перед запланованими на 12 квітня парламентськими виборами.

Про це він сказав в подкасті Otpont, цитує Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сійярто підтвердив візит Венса 

"Венс приїде до Угорщини "на початку квітня", – сказав Сійярто, не уточнюючи конкретну дату візиту.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відстає в більшості опитувань, висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп особисто приїде для підтримки його напередодні виборів.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину.

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США вже висловлювали підтримку Орбану

Раніше президент США Дональд Трамп публічно підтримав Орбана напередодні виборів. Відповідну заяву він зробив у лютому.

Вибори в Угорщині 

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

Читайте також: Орбан і Мадяр провели масштабні мітинги у Будапешті перед виборами

Автор: 

Угорщина (3039) вибори (6791) Сійярто Петер (506) Орбан Віктор (953) Джей Ді Венс (220)
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Топ коментарі
+12
ну правильно, мерзотники повинні один одного підтримувати, бо інакше вони не виживуть.
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20.03.2026 18:39 Відповісти
+11
Якщо орбан програє вибори, це буде обсирон і орбана, і сша
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20.03.2026 18:31 Відповісти
+10
Це пряме втручання Венса у виборчий процес Угорщини!!
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20.03.2026 18:42 Відповісти

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