Венс прибуде до Угорщини перед виборами, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає країну перед запланованими на 12 квітня парламентськими виборами.

Про це він сказав в подкасті Otpont, цитує Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сійярто підтвердив візит Венса

"Венс приїде до Угорщини "на початку квітня", – сказав Сійярто, не уточнюючи конкретну дату візиту.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відстає в більшості опитувань, висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп особисто приїде для підтримки його напередодні виборів.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину.

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США вже висловлювали підтримку Орбану

Раніше президент США Дональд Трамп публічно підтримав Орбана напередодні виборів. Відповідну заяву він зробив у лютому.

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

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