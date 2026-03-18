Віцепрезидент США Венс готує візит до Угорщини
Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.
За даними співрозмовників агентства, візит має продемонструвати підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів.
Втім, точні дати поїздки поки що не визначені. Джерела зазначають, що плани можуть змінитися, оскільки американське керівництво може вирішити залишитися у Вашингтоні через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
Візит на тлі передвиборчої кампанії
Очікується, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.
Аналітики вважають, що можливий візит Венса може мати політичний сигнал і вплинути на передвиборчу ситуацію в країні.
США вже висловлювали підтримку Орбану
Раніше президент США Дональд Трамп публічно підтримав Орбана напередодні виборів. Відповідну заяву він зробив у лютому.
Очікується, що візит віцепрезидента може стати продовженням цієї політичної лінії та підкреслити стратегічні відносини між Вашингтоном і Будапештом.
- Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів парламентських виборів.
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Джей Ді Венс у всій красі