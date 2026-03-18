Віцепрезидент США Венс готує візит до Угорщини

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

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За даними співрозмовників агентства, візит має продемонструвати підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів.

Втім, точні дати поїздки поки що не визначені. Джерела зазначають, що плани можуть змінитися, оскільки американське керівництво може вирішити залишитися у Вашингтоні через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

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Візит на тлі передвиборчої кампанії

Очікується, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

Аналітики вважають, що можливий візит Венса може мати політичний сигнал і вплинути на передвиборчу ситуацію в країні.

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США вже висловлювали підтримку Орбану

Раніше президент США Дональд Трамп публічно підтримав Орбана напередодні виборів. Відповідну заяву він зробив у лютому.

Очікується, що візит віцепрезидента може стати продовженням цієї політичної лінії та підкреслити стратегічні відносини між Вашингтоном і Будапештом.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів парламентських виборів.

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