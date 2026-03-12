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Новини Вибори в Угорщині
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Опозиційна "Тиса" зберігає перевагу над партією Орбана, але відрив скоротився, - Reuters

опозиція Угорщини може отримати більшість у парламенті — Reuters

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" продовжує випереджати правлячу партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Однак розрив між політичними силами дещо скоротився.

Про це свідчать результати опитування дослідницького центру 21 Research Centre, які публікує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Підтримка партій виборцями 

Згідно з опитуванням, "Тиса" випереджає "Фідес" на 14 процентних пунктів серед виборців, які визначилися. У січні відрив становив 16 пунктів.

  • Згідно з даними 21 Research Centre, правоцентристська "Тиса", очолювана Петером Мадяром, отримала підтримку 53% виборців, які визначилися, що не змінилося з січня.
  • Тоді як 39% респондентів підтримали "Фідес", що на 2% більше, ніж у попередньому опитуванні.

Опитування, опубліковане новинним сайтом 24.hu, показало, що 38% всіх виборців підтримують "Тису", а "Фідес" – 30%.

Читайте також: Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що Орбан запросив до країни агентів РФ, щоб ті вплинули на вибори

Скільки місць в парламенті можуть отримати партії

За оцінкою авторів дослідження, партія "Тиса" може здобути 115 мандатів у 199-місному парламенті, тоді як "Фідес" отримає лише 78.

Крім них, 5-відсотковий бар'єр може подолати лише одна політична сила - ультраправа "Наша батьківщина".

  • Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
  • Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Читайте також: Лідер угорської опозиції Мадяр закликав Росію не втручатись у вибори

Автор: 

Угорщина (3027) вибори (6790) опитування (2193) Орбан Віктор (949)
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Топ коментарі
+25
але відрив скоротився

Завдяки одному мудаку з Банкової, який чипляється за владу, як Орбан, і навіть діє тими ж методами.
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12.03.2026 00:12 Відповісти
+20
Еще парочка высеров потужнича и может еще и выборы выиграет)
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12.03.2026 00:08 Відповісти
+13
поруччик Ржевский ЗЄля, молчать !!!!!

.
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12.03.2026 00:08 Відповісти
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Вангую за місяць Орбан буде по 10 провокацій в бік України робити за день і в кінці виграє вибори

НАГАДАЮ

- конфіскував наші гроші
- сказав що направив делегацію відкрити трубопровід
- звинуватив в брехні
- зняв відео дома як "українці погрожують йому і внукам"

в угорцяватного думка - гроші нам бере, на нафту бореться, а українці брешуть і погрожують
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12.03.2026 00:07 Відповісти
поруччик Ржевский ЗЄля, молчать !!!!!

.
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12.03.2026 00:08 Відповісти
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12.03.2026 00:41 Відповісти
кремль випише премію вовці
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12.03.2026 01:15 Відповісти
воно ПРацює
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12.03.2026 02:58 Відповісти
Не была она никаким адвокатом и выпады орбана и сиярты в сторону Украины особенно по Закарпатью еще при Порошенко начались
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12.03.2026 01:15 Відповісти
але Пороху вдалось "розрулитись" з Угорщиною та отримати і асоціацію з ЄС, і безвіз !!!!

чи могло б це бути з ЗЕлею ?
питання риторичне
Ні! НіІ ще раз Ні !
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12.03.2026 01:21 Відповісти
Еще парочка высеров потужнича и может еще и выборы выиграет)
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12.03.2026 00:08 Відповісти
але відрив скоротився

Завдяки одному мудаку з Банкової, який чипляється за владу, як Орбан, і навіть діє тими ж методами.
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12.03.2026 00:12 Відповісти
Як добре сказав Рева - Україна Зе потрібна тільки в одному випадку - якщо він буде в ній презиком
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12.03.2026 01:17 Відповісти
Відрив норм, але на минулих виборах по соцопитуванням був приблизно паритет, а переміг Орбан зі значною перевагою. Тобто були фільсифікації. Враховуючи, що зараз там заправляють мокшанські політтехнологи фальсифікацій буде ще більше. Але є одне але. У великих містах Орбан відстає надабагато більше ніж у провінції. А тому величезні протести у разі його перемоги гарантовані. В Будапешті я не знав жодної людини хто б його підтримував. Молодь, середній класс, всі його ненавидять. Тож намалювати ******* перемогу легко не буде.
Слава Мадяру! І одному і іншому.
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12.03.2026 00:17 Відповісти
Нічого, наш Бонелох ще "жартів" придумає...
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12.03.2026 00:18 Відповісти
Османський ще щось викине за сценарієм!!
говнобородька для цього і втюхали…
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12.03.2026 00:19 Відповісти
Є угорці, а є й орбанці. Хтось пишається власними досягненнями, а хтось відсмоктуванням чужих...
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12.03.2026 00:23 Відповісти
і парламент проти України проглосоував, мабуть не угорський
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12.03.2026 01:19 Відповісти
Ага. Орбанський. Нагадує "ординський"
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12.03.2026 01:32 Відповісти
Так там півкраїни, як у нас свого часу з партією ригів. Теж було 50/50
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12.03.2026 08:29 Відповісти
Вітюша грає роль ображеного Бубоном. Два чоботи - пара. Але з з мокшанцями фесками він перегнув палку. Для них після Молдови вже стала пуганной птіца - удача. Віті Ростовському це не допомогло, хоча біля нього був весь перший ряд -Бєсєда,Алєксєєв,Петровський.
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12.03.2026 00:37 Відповісти
К гадалке не ходи выиграет пи@ар. Не зря ***** послало туда своих гнид
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12.03.2026 01:36 Відповісти
мадяр був в тій самій партії "фідеш", що й орбан

а потім він опублікував скандальні аудіозаписи своєї екс-дружини (корупція), яка теж була в тій самій партії - і став опозиціонером, благо вже "досяг віку"

так що, мадяр скоріше вже "угорський голобородько", який теж був такий весь "анти-корупційний" ...
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12.03.2026 02:01 Відповісти
Й Трамп був в демократичній
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12.03.2026 02:59 Відповісти
а це тут до чого ? йдіть с пєлозі обнімайтеся
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12.03.2026 04:37 Відповісти
До того, шо якшо політична простітутка, то ти робиш як тобі вигідно
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12.03.2026 08:28 Відповісти
До 73% далеко им, клоун еще много частей тела у орбана не высмеивал, есть еще куда рейтингу орбана расти
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12.03.2026 04:25 Відповісти
Дякувати патужному Лідору Всесвіту.
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12.03.2026 04:40 Відповісти
Тобто Орбан такий не був би, якби зе не пригрозив йому? Може би і путін не напав би? Вот серйозно?
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12.03.2026 08:26 Відповісти
Треба російським політтехнологам зняти роліка ще, як люди в ночі з чорно-червоними повʼязками, вигукуючи «слава Україні» лізуть вздовж паркану його онучок, а він як вєлікій спасітєль з ружбайкою всіх розганяє. ))))) Але якщо чесно, я в шоці, як дешевенька пропаганда обʼєднує навколо вигаданого зла. Точно російська тема
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12.03.2026 08:24 Відповісти
Еге. Оті парсуни страшного зєльоніна на білбордах як головний козир у пропаґанді означають одне: якоїсь притомної позитивної економічної та політичної програми нема.

Цікаво буде подивитись на відсоток тих, хто на такий примітив поведеться.
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12.03.2026 10:16 Відповісти
ПреЗЕдент працює....
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12.03.2026 08:25 Відповісти
Зеленському потрібно подякувати. Криворожська дипломатія робить дива.
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12.03.2026 08:42 Відповісти
Органу треба ще раз золото Єрмака затримати і буде перемога.
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12.03.2026 09:10 Відповісти
Завдяки зеленої бидлодипломатії...
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12.03.2026 09:16 Відповісти
 
 