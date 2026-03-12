Опозиційна "Тиса" зберігає перевагу над партією Орбана, але відрив скоротився, - Reuters
В Угорщині опозиційна партія "Тиса" продовжує випереджати правлячу партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Однак розрив між політичними силами дещо скоротився.
Про це свідчать результати опитування дослідницького центру 21 Research Centre, які публікує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підтримка партій виборцями
Згідно з опитуванням, "Тиса" випереджає "Фідес" на 14 процентних пунктів серед виборців, які визначилися. У січні відрив становив 16 пунктів.
- Згідно з даними 21 Research Centre, правоцентристська "Тиса", очолювана Петером Мадяром, отримала підтримку 53% виборців, які визначилися, що не змінилося з січня.
- Тоді як 39% респондентів підтримали "Фідес", що на 2% більше, ніж у попередньому опитуванні.
Опитування, опубліковане новинним сайтом 24.hu, показало, що 38% всіх виборців підтримують "Тису", а "Фідес" – 30%.
Скільки місць в парламенті можуть отримати партії
За оцінкою авторів дослідження, партія "Тиса" може здобути 115 мандатів у 199-місному парламенті, тоді як "Фідес" отримає лише 78.
Крім них, 5-відсотковий бар'єр може подолати лише одна політична сила - ультраправа "Наша батьківщина".
- Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАГАДАЮ
- конфіскував наші гроші
- сказав що направив делегацію відкрити трубопровід
- звинуватив в брехні
- зняв відео дома як "українці погрожують йому і внукам"
в угорцяватного думка - гроші нам бере, на нафту бореться, а українці брешуть і погрожують
поруччик РжевскийЗЄля, молчать !!!!!
.
чи могло б це бути з ЗЕлею ?
питання риторичне
Ні! НіІ ще раз Ні !
Завдяки одному мудаку з Банкової, який чипляється за владу, як Орбан, і навіть діє тими ж методами.
Слава Мадяру! І одному і іншому.
говнобородька для цього і втюхали…
а потім він опублікував скандальні аудіозаписи своєї екс-дружини (корупція), яка теж була в тій самій партії - і став опозиціонером, благо вже "досяг віку"
так що, мадяр скоріше вже "угорський голобородько", який теж був такий весь "анти-корупційний" ...
Цікаво буде подивитись на відсоток тих, хто на такий примітив поведеться.