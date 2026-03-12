Опозиційна "Тиса" зберігає перевагу над партією Орбана, але відрив скоротився, - Reuters

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" продовжує випереджати правлячу партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Однак розрив між політичними силами дещо скоротився.

Про це свідчать результати опитування дослідницького центру 21 Research Centre, які публікує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Підтримка партій виборцями

Згідно з опитуванням, "Тиса" випереджає "Фідес" на 14 процентних пунктів серед виборців, які визначилися. У січні відрив становив 16 пунктів.

Згідно з даними 21 Research Centre, правоцентристська "Тиса", очолювана Петером Мадяром, отримала підтримку 53% виборців, які визначилися, що не змінилося з січня.

Тоді як 39% респондентів підтримали "Фідес", що на 2% більше, ніж у попередньому опитуванні.

Опитування, опубліковане новинним сайтом 24.hu, показало, що 38% всіх виборців підтримують "Тису", а "Фідес" – 30%.

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Скільки місць в парламенті можуть отримати партії

За оцінкою авторів дослідження, партія "Тиса" може здобути 115 мандатів у 199-місному парламенті, тоді як "Фідес" отримає лише 78.

Крім них, 5-відсотковий бар'єр може подолати лише одна політична сила - ультраправа "Наша батьківщина".

Нагадаємо, що напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

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