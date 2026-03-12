РУС
Новости Выборы в Венгрии
4 709 33

Оппозиционная "Тиса" сохраняет преимущество над партией Орбана, но отрыв сократился, - Reuters

оппозиция Венгрии может получить большинство в парламенте — Reuters

В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" продолжает опережать правящую партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Однако разрыв между политическими силами несколько сократился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра 21 Research Centre, которые публикует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка партий избирателями 

Согласно опросу, "Тиса" опережает "Фидес" на 14 процентных пунктов среди определившихся избирателей. В январе отрыв составлял 16 пунктов.

  • Согласно данным 21 Research Centre, правоцентристская "Тиса", возглавляемая Петером Мадяром, получила поддержку 53% определившихся избирателей, что не изменилось с января.
  • Тогда как 39% респондентов поддержали "Фидес", что на 2% больше, чем в предыдущем опросе.

Опрос, опубликованный новостным сайтом 24.hu, показал, что 38% всех избирателей поддерживают "Тису", а "Фидес" – 30%.

Сколько мест в парламенте могут получить партии

По оценке авторов исследования, партия "Тиса" может получить 115 мандатов в 199-местном парламенте, тогда как "Фидес" получит только 78.

Кроме них, 5-процентный барьер может преодолеть только одна политическая сила - ультраправая "Наша родина".

  • Напомним, что накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
  • Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

