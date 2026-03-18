Вице-президент США Венс готовит визит в Венгрию

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

По данным собеседников агентства, визит должен продемонстрировать поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

Впрочем, точные даты поездки пока не определены. Источники отмечают, что планы могут измениться, поскольку американское руководство может решить остаться в Вашингтоне из-за войны США и Израиля против Ирана.

Визит на фоне предвыборной кампании

Ожидается, что парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

Аналитики считают, что возможный визит Венса может иметь политический сигнал и повлиять на предвыборную ситуацию в стране.

США уже выражали поддержку Орбану

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.

Ожидается, что визит вице-президента может стать продолжением этой политической линии и подчеркнуть стратегические отношения между Вашингтоном и Будапештом.

Гуляш, левеш, шарго ріго...
18.03.2026 19:26 Ответить
Гівнюк приїде гівно підтримати, щоб в угорців не лишилося сумнівів, ху із ху.
18.03.2026 19:27 Ответить
"візит має продемонструвати підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктора Орбана " - це і називається зовнішнім впливом на суверенність

Джей Ді Венс у всій красі

18.03.2026 19:27 Ответить
Ви знаєте,мені шкода мадяр,тих хто загинув в 1956 році
18.03.2026 19:28 Ответить
Свої до своїх по своє ...
18.03.2026 19:28 Ответить
флот Орбана потрібен?? ги-ги
18.03.2026 19:34 Ответить
Буде топити за Орбана
18.03.2026 19:38 Ответить
очередное подтверждение того что жабу нужно убрать
18.03.2026 19:41 Ответить
Тромб пропихує кремлівське лайно у владу по всій Європі. Доречі Орбан заявив що не вважає Сосію агресором. В когось ще є сумніви що це кодло замишляє?
18.03.2026 19:43 Ответить
Доречі, чи не вважається це зовнішнім втручанням у вибори країни?
18.03.2026 19:45 Ответить
внєшнєє управлєніє
18.03.2026 19:47 Ответить
пізДно шастати. вітьОк про...бав вибори. комсомольска вечірка з путінськими ****. ями відміняється
18.03.2026 19:46 Ответить
на тлі сьогоднішнього авторитету США у світі, це тільки притопить рейтинг Вітька
18.03.2026 19:46 Ответить
 
 