Вице-президент США Венс готовит визит в Венгрию
Вице-президент США Джей Ди Венс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
По данным собеседников агентства, визит должен продемонстрировать поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.
Впрочем, точные даты поездки пока не определены. Источники отмечают, что планы могут измениться, поскольку американское руководство может решить остаться в Вашингтоне из-за войны США и Израиля против Ирана.
Визит на фоне предвыборной кампании
Ожидается, что парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.
Аналитики считают, что возможный визит Венса может иметь политический сигнал и повлиять на предвыборную ситуацию в стране.
США уже выражали поддержку Орбану
Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.
Ожидается, что визит вице-президента может стать продолжением этой политической линии и подчеркнуть стратегические отношения между Вашингтоном и Будапештом.
- Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна останется стабильной независимо от результатов парламентских выборов.
