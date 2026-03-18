Вице-президент США Венс готовит визит в Венгрию

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию.

По данным Reuters,

По данным собеседников агентства, визит должен продемонстрировать поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

Впрочем, точные даты поездки пока не определены. Источники отмечают, что планы могут измениться, поскольку американское руководство может решить остаться в Вашингтоне из-за войны США и Израиля против Ирана.

Визит на фоне предвыборной кампании

Ожидается, что парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

Аналитики считают, что возможный визит Венса может иметь политический сигнал и повлиять на предвыборную ситуацию в стране.

США уже выражали поддержку Орбану

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.

Ожидается, что визит вице-президента может стать продолжением этой политической линии и подчеркнуть стратегические отношения между Вашингтоном и Будапештом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна останется стабильной независимо от результатов парламентских выборов.

