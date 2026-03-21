Сікорський розкритикував Навроцького через плани відвідати Будапешт для підтримки Орбана

Глава польського МЗС Радослав Сікорський виступив із критикою на адресу президента Кароля Навроцького через його намір поїхати до Будапешта, щоб підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сікорський критикує Навроцького

Сікорський нагадав Навроцькому, що Орбан продовжує блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Президент Навроцький у понеділок (23 березня, - ред.) перебуватиме в Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у передвиборчій кампанії. Того самого, який блокує 20-й пакет санкцій проти Росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, яке польська армія передала Україні. У своїй передвиборчій кампанії Орбан лякає нібито вторгненням України, у чому його підтримує спеціальна команда ГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації, - ред.), - заявив польський міністр.

Він зазначив, що 23 березня в Будапешті також перебуватимуть прихильники Путіна – віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні та лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен.

"Пане Президенте, будь ласка, зверніть увагу на те, чому націоналізм і злодійство Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Чи цього Ви бажаєте Польщі?",- звернувся Сікорський до Навроцького.

Читайте також: Венс прибуде до Угорщини перед виборами, - Сійярто

Навроцький збирається до Орбана

Напередодні журналіст-розслідувач Сабольч Паньї повідомив про плани президента Польщі Кароля Навроцького відвідати Будапешт у понеділок, 23 березня, щоб підтримати Орбана перед парламентськими виборами.

За словами журналіста, візит також спрямований на відновлення зв'язків між лідерами. Паньї нагадав, що у грудні 2025 року польський президент скасував свою заплановану поїздку до Будапешта через зустріч Орбана з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

Читайте також: Трамп висловив підтримку Орбану на виборах: Сподіваюся, він переможе з великим відривом