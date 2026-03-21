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Новини Вибори в Угорщині
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Сікорський розкритикував Навроцького через плани відвідати Будапешт для підтримки Орбана

Сікорський обурений наміром Навроцького підтримати Орбана

Глава польського МЗС Радослав Сікорський виступив із критикою на адресу президента Кароля Навроцького через його намір поїхати до Будапешта, щоб підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сікорський критикує Навроцького

Сікорський нагадав Навроцькому, що Орбан продовжує блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Президент Навроцький у понеділок (23 березня, - ред.) перебуватиме в Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у передвиборчій кампанії. Того самого, який блокує 20-й пакет санкцій проти Росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, яке польська армія передала Україні. У своїй передвиборчій кампанії Орбан лякає нібито вторгненням України, у чому його підтримує спеціальна команда ГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації, - ред.), - заявив польський міністр.

Він зазначив, що 23 березня в Будапешті також перебуватимуть прихильники Путіна – віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні та лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен.

"Пане Президенте, будь ласка, зверніть увагу на те, чому націоналізм і злодійство Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Чи цього Ви бажаєте Польщі?",- звернувся Сікорський до Навроцького.

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Навроцький збирається до Орбана

Напередодні журналіст-розслідувач Сабольч Паньї повідомив про плани президента Польщі Кароля Навроцького відвідати Будапешт у понеділок, 23 березня, щоб підтримати Орбана перед парламентськими виборами. 

За словами журналіста, візит також спрямований на відновлення зв'язків між лідерами. Паньї нагадав, що у грудні 2025 року польський президент скасував свою заплановану поїздку до Будапешта через зустріч Орбана з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

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Автор: 

Угорщина (3039) Сікорський Радослав (389) Орбан Віктор (953) Навроцький Кароль (183)
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Топ коментарі
+22
Добре, коли міністр - це справді міністр зі своїм світоглядом, принципами та сумлінням, а не ×уй зна хто на побігеньках у неголеної секретутки, як в нас.
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21.03.2026 23:42 Відповісти
+10
Та вже трампушка підтримав,думаю Навроцький вже не спасе ту жабу після підтримки рижої паклі,там тільки рейтинг вниз.
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21.03.2026 23:41 Відповісти
+9
Не можна голосувати за популістів.
А популісти є як справа, так і зліва; як серед консерваторів, так і лібералів.
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22.03.2026 00:44 Відповісти

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