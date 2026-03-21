Трамп висловив підтримку Орбану на виборах: Сподіваюся, він переможе з великим відривом

Президент США Дональд Трамп публічно висловився на підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Трамп заявив у відеозверненні до учасників Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті.

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Підтримка Орбана

Як зазначається, у зверненні Трамп назвав Орбана "сильним лідером, який показав усьому світу, чого можна досягти, коли захищаєш свої кордони, свою культуру, свою спадщину, свій суверенітет та свої цінності".

"Я сподіваюся, що він переможе, і сподіваюся, що він переможе з великим відривом", – заявив президент США.

Він додав, що Орбан перемагає, попри "всі атаки", спрямовані проти нього.

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Що ще сказав Трамп

Крім того, Трамп подякував учасникам конференції консерваторів CPAC за їхню відданість "здоровому глузду, консервативним принципам та спільній цивілізації", яку поділяють американці, угорці та європейці.

"Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, який захищатиме своїх громадян, виховуватиме своїх дітей та вестиме світ для майбутніх поколінь", – заявив він.

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Що передувало

Раніше президент США Дональд Трамп публічно підтримав Орбана напередодні виборів. Відповідну заяву він зробив у лютому.

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.