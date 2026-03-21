Трамп выразил поддержку Орбану на выборах: Надеюсь, он победит с большим отрывом
Президент США Дональд Трамп публично высказался в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
Поддержка Орбана
Как отмечается, в обращении Трамп назвал Орбана "сильным лидером, который показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности".
"Я надеюсь, что он победит, и надеюсь, что он победит с большим отрывом", - заявил президент США.
Он добавил, что Орбан побеждает, несмотря на "все атаки", направленные против него.
Что еще сказал Трамп
Кроме того, Трамп поблагодарил участников конференции консерваторов CPAC за их приверженность "здравому смыслу, консервативным принципам и общей цивилизации", которую разделяют американцы, венгры и европейцы.
"Наши две страны прокладывают путь к обновленному Западу, который будет защищать своих граждан, воспитывать своих детей и вести мир для будущих поколений", - заявил он.
Что предшествовало
Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.
Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.
Російські спецслужби розмірковували над тим, щоб інсценувати замах на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб покращити його результат на парламентських виборах у квітні.
Про це повідомляє американське видання Washington Post з посиланням на інформацію від європейських розвідувальних служб.
Вказано, що напередодні парламентських виборів в Угорщині підрозділ Служби зовнішньої розвідки РФ почав "бити на сполох" з приводу різкого падіння громадської підтримки прем'єр-міністра Орбана.
Його "дружні зв'язки з Москвою тривалий час забезпечували Кремлю стратегічну перевагу в протистоянні з НАТО і ЄС", пише Washington Post.
Співробітники Служби зовнішньої розвідки припустили, що можуть бути потрібні радикальні заходи - стратегія, яку вони назвали "Переломний момент", йдеться у статті.
Видання стверджує, що у внутрішньому звіті СЗР, підтвердженому європейською розвідувальною службою та вивченим газетою, було викладено спосіб "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії". Мова про "організацію замаху на Віктора Орбана".
"Подібний інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань до емоційної, де ключовими темами стануть державна безпека, стабільність та захист політичної системи", - нібито написали російські агенти у своєму звіті.
Її ймовірна мета - посилити позиції Орбана та водночас дискредитувати опозиційну партію "Тиса" і її лідера Петера Мадяра.
За даними останнього опитування, партія Орбана помітно відстає від суперників: "Фідес" - 39%, "Тиса" - 50%.
