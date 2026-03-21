Трамп выразил поддержку Орбану на выборах: Надеюсь, он победит с большим отрывом

Президент США Дональд Трамп публично высказался в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Как отмечается, в обращении Трамп назвал Орбана "сильным лидером, который показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности".

"Я надеюсь, что он победит, и надеюсь, что он победит с большим отрывом", - заявил президент США.

Он добавил, что Орбан побеждает, несмотря на "все атаки", направленные против него.

Читайте также: Спецслужбы РФ хотели инсценировать покушение на Орбана перед выборами, - The Washington Post

Кроме того, Трамп поблагодарил участников конференции консерваторов CPAC за их приверженность "здравому смыслу, консервативным принципам и общей цивилизации", которую разделяют американцы, венгры и европейцы.

"Наши две страны прокладывают путь к обновленному Западу, который будет защищать своих граждан, воспитывать своих детей и вести мир для будущих поколений", - заявил он.

Читайте также: Венс прибудет в Венгрию перед выборами, - Сийярто

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

Думаю Чубчик Чардашу тільки гірше зробив. Отже хрєн вам обом.
21.03.2026 18:34 Ответить
ДВА ДЕБІЛИ!!!!
21.03.2026 18:33 Ответить
Рудий чорт європейцям насрав так, що це скоріше антиреклама ****** ніж підтримка
21.03.2026 18:37 Ответить
їх набагато більше. На нашого гляньте.
21.03.2026 18:36 Ответить
Їх аж 73 % було в 2019 ..а Ви тут про одного зеленського кажете..
21.03.2026 19:16 Ответить
Два казкови довбой...би!!!
два москальско-x#йловских агента
21.03.2026 19:56 Ответить
**** є ****
21.03.2026 18:33 Ответить
21.03.2026 18:34 Ответить
Це, як контрольний в орбана...
21.03.2026 19:37 Ответить
Медвежа послуга від Донні.
21.03.2026 18:35 Ответить
Правильно Трамп хвалить Торбана, бо в разі перемоги торбана, всіх торбанят поженуть воювати в перську затоку, а дітей торбанят вони з торбаном будуть гвалтувати.
21.03.2026 18:45 Ответить
Цікаво зостався тут на Цензорі хоч 1 справжній грейт-егейновий мага-швайн який би вірив що Донні це благо для України а от Бідон був поганий?😹
21.03.2026 18:36 Ответить
Сейчас выйдет на сцену "трамп-наш слоняра").
21.03.2026 18:39 Ответить
ДіВенс. Бо Трампу ж обіцяють імпічмент
21.03.2026 19:51 Ответить
Ну все, ловіть жирну жабу біля кордону
21.03.2026 18:36 Ответить
І не стісняється палитись.
21.03.2026 18:36 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_Political_Action_Conference ЧПАК чисто тромбівська контора.
21.03.2026 18:55 Ответить
Якщо переможе інший, найвеличніший і з тим знайде собі суперечності.
А найперша проблема його в тому,що бикує і одягається абияк на міжнародних зустрічах: досить комусь хіхікнути з нього і вже є ворог.
21.03.2026 18:37 Ответить
21.03.2026 18:37 Ответить
Світ злетів з котушок
21.03.2026 18:37 Ответить
Це тільки початок. Буде веселіше.
21.03.2026 19:03 Ответить
До речі, якщо мудярва так страждає без дешевої нафти то чи вимагав Дондон від свого мудярського друга допомоги в розблокуванні Ормузу?
Питання, звісно, риторичне.
Більш лицемірної проститутки ніж ця рижа хвойда, світ давно вже не бачив.
21.03.2026 18:38 Ответить
Гм, Угорщина не має виходу до моря, відповідно, не має флоту.
21.03.2026 19:20 Ответить
А повітряний?!
21.03.2026 19:28 Ответить
пора мадярів відправляти на війну з Іраном.але за мадярські гроші
21.03.2026 18:39 Ответить
Конференція консерваторів СРАС. Все що треба знати про це збіговисько покидьків.
21.03.2026 18:40 Ответить
Генератор случайных слов...
21.03.2026 18:42 Ответить
BBC
Російські спецслужби розмірковували над тим, щоб інсценувати замах на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб покращити його результат на парламентських виборах у квітні.
Про це повідомляє американське видання Washington Post з посиланням на інформацію від європейських розвідувальних служб.

Вказано, що напередодні парламентських виборів в Угорщині підрозділ Служби зовнішньої розвідки РФ почав "бити на сполох" з приводу різкого падіння громадської підтримки прем'єр-міністра Орбана.

Його "дружні зв'язки з Москвою тривалий час забезпечували Кремлю стратегічну перевагу в протистоянні з НАТО і ЄС", пише Washington Post.

Співробітники Служби зовнішньої розвідки припустили, що можуть бути потрібні радикальні заходи - стратегія, яку вони назвали "Переломний момент", йдеться у статті.

Видання стверджує, що у внутрішньому звіті СЗР, підтвердженому європейською розвідувальною службою та вивченим газетою, було викладено спосіб "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії". Мова про "організацію замаху на Віктора Орбана".

"Подібний інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань до емоційної, де ключовими темами стануть державна безпека, стабільність та захист політичної системи", - нібито написали російські агенти у своєму звіті.
21.03.2026 18:42 Ответить
Газета Financial Times повідомила, що медійна консалтингова компанія Social Design Agency, пов'язана з Кремлем, нібито готує масштабну кампанію дезінформації в Угорщині.

Її ймовірна мета - посилити позиції Орбана та водночас дискредитувати опозиційну партію "Тиса" і її лідера Петера Мадяра.

За даними останнього опитування, партія Орбана помітно відстає від суперників: "Фідес" - 39%, "Тиса" - 50%.
21.03.2026 18:44 Ответить
Тільки но пройдуть вибори,відносно Орбана будуть кримінальні справи.Корупція в Угорщині зашкалює, і сам він погряз в ній.
21.03.2026 18:42 Ответить
Ну ні дня без рудого пздца
21.03.2026 18:43 Ответить
Чим більше та руда амеба буде підтримувати Орбана тим швидше його рейтинг піде в низ.Це вже всі відчувають як через рижу паклю всім на заправках приходиться більше платити у європі,і не тільки.
21.03.2026 19:04 Ответить
Тобто Зеля, за словами жаби, втручається в вибори. А оце - це не втручання, це так, фігня. Я правильно розумію?
21.03.2026 18:49 Ответить
Угу !
21.03.2026 19:22 Ответить
'... спільній цивілізації", яку поділяють американці, угорці та європейці'
Так угорців ще ніхто не ображав)
21.03.2026 18:50 Ответить
Хе-хе, відділив мадярів від європейців. Знає жи ж, що вони для Європи чужинці, з Югри приплелися.
21.03.2026 19:06 Ответить
Зате в них католіцизм а не візантійство. ( Яке стало пасткою для нас, бо "адіннарот, аднавєра")
21.03.2026 19:12 Ответить
Завдяки одному дужому князю-завойовнику, який майже все життя був суровим язичником та багатоженцем а потім після політичного рішення на вибір візантійства раптом став "святим" , "рівно (!) -апостольним"....
Чогось так вийшло..
21.03.2026 19:14 Ответить
Кацап, тебе продала буква "і" в твоїм слові "католіцизм".
21.03.2026 19:28 Ответить
Напомните мне, хоть один политики которого Трамп поддерживал публично смог победить?
21.03.2026 18:54 Ответить
А лідор чий
21.03.2026 19:40 Ответить
А він то до чого?
21.03.2026 19:59 Ответить
путін -це кацапський фашист, трамп - американський !!!!
21.03.2026 18:56 Ответить
Оо походу трампушка анти рекламу орбану зробив, в того рейтинг ще більше обвалиться,після підтримки того педофіла-бариги!Давай трамп підтримуй ту жабу своїми висирами,люди від орбана,будуть як від прокаженного тікати.Бо покажи хто твій друг і я скажу хто ти)
21.03.2026 19:01 Ответить
Тобто, Трамп публічно підтвердив що він з Орбаном та ******, як другом угорського жаба, в одному човні гребуть.
21.03.2026 19:02 Ответить
трамп орбан фицо бабиш это одна кремлёвская банда бандитов. К стенке их всех и расстрелять на*уй!
21.03.2026 19:02 Ответить
Це вже як чорна мітка.
Принаймі, це відкрите гуртування прутінскої когорти ))
Навіть не палиться рудий псих
21.03.2026 19:10 Ответить
В рудого брехуна рейтинг нище плінтуса
21.03.2026 19:11 Ответить
Мерзота до мерзоти, кучкуються виродки.
21.03.2026 19:15 Ответить
ну правильно, мерзотники повинні один одного підтримувати, бо інакше вони не виживуть.
21.03.2026 19:30 Ответить
Довбойоби всіх країн, єднайтесь!!!
21.03.2026 19:38 Ответить
Чому Орбан не відправляє свої корвети в Ормузьку протоку?
Чи Трамп забув задати таке запитання?
21.03.2026 19:45 Ответить
Жаба, це втручання у вибори, чи ЄтоДругоЄ?
21.03.2026 19:46 Ответить
Кремлівський куратор наказав шістці російської мафії (читай ФСБ) Краснову підтримати іншу шістку Орбана (його погоняло мені не відомо).
21.03.2026 19:50 Ответить
Кращої антиреклами годі й вигадувати.
Ну хібащо ***** ще офіційно Орбана підтримає.
21.03.2026 19:52 Ответить
Нечисть нечисті роги не обломає!
21.03.2026 19:52 Ответить
Не допомогло йому з рейтингом і втручання Зелі. Кацапи навіть запасний варіант з псевдо спробою вбивства почали розглядати.
21.03.2026 19:54 Ответить
Чорна мітка у Орбана вже є
21.03.2026 20:04 Ответить
Ага)))
"Переможе з великим відривом" від реальності...)))
21.03.2026 20:08 Ответить
Два дырявых сапога супер чокнутая пара Эти дырявые сапоги никогда не помешают победе Украины. Слава Украине!
21.03.2026 20:14 Ответить
 
 