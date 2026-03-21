Трамп выразил поддержку Орбану на выборах: Надеюсь, он победит с большим отрывом

Президент США Дональд Трамп публично высказался в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка Орбана

Как отмечается, в обращении Трамп назвал Орбана "сильным лидером, который показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности".

"Я надеюсь, что он победит, и надеюсь, что он победит с большим отрывом", - заявил президент США.

Он добавил, что Орбан побеждает, несмотря на "все атаки", направленные против него.

Что еще сказал Трамп

Кроме того, Трамп поблагодарил участников конференции консерваторов CPAC за их приверженность "здравому смыслу, консервативным принципам и общей цивилизации", которую разделяют американцы, венгры и европейцы.

"Наши две страны прокладывают путь к обновленному Западу, который будет защищать своих граждан, воспитывать своих детей и вести мир для будущих поколений", - заявил он.

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Орбана накануне выборов. Соответствующее заявление он сделал в феврале.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.