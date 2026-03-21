Спецслужбы РФ хотели инсценировать покушение на Орбана перед выборами, - The Washington Post

Российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью оказания влияния на выборы в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки.

По информации журналистов, российские оперативники обеспокоились резким снижением поддержки Орбана накануне выборов.

Как отмечается, во внутреннем отчете, который якобы получили европейские спецслужбы, предлагался сценарий, который должен был "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании". В документе говорится, что такой инцидент мог бы сместить фокус с социально-экономических вопросов на эмоциональное восприятие выборов.

В частности, предлагалось акцентировать внимание на темах безопасности, стабильности и защиты политической системы.

Реализация сценария не подтверждена

В то же время журналисты отмечают: никаких реальных нападений на Орбана не зафиксировано, а описанный сценарий так и не был реализован. Однако сам факт существования подобного плана, по их оценкам, может свидетельствовать о заинтересованности Москвы в результатах венгерских выборов.

Пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач не ответил на запросы журналистов относительно возможного вмешательства России. Зато пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию "дезинформацией".

