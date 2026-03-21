РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8577 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
2 154 32

Спецслужбы РФ хотели инсценировать покушение на Орбана перед выборами, - The Washington Post

орбан

Российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью оказания влияния на выборы в Венгрии.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

 По информации журналистов, российские оперативники обеспокоились резким снижением поддержки Орбана накануне выборов.

Как отмечается, во внутреннем отчете, который якобы получили европейские спецслужбы, предлагался сценарий, который должен был "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании". В документе говорится, что такой инцидент мог бы сместить фокус с социально-экономических вопросов на эмоциональное восприятие выборов.

В частности, предлагалось акцентировать внимание на темах безопасности, стабильности и защиты политической системы.

Реализация сценария не подтверждена

В то же время журналисты отмечают: никаких реальных нападений на Орбана не зафиксировано, а описанный сценарий так и не был реализован. Однако сам факт существования подобного плана, по их оценкам, может свидетельствовать о заинтересованности Москвы в результатах венгерских выборов.

Пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач не ответил на запросы журналистов относительно возможного вмешательства России. Зато пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию "дезинформацией".

Автор: 

выборы (24076) нападение (2251) покушение (1052) Орбан Виктор (749)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
21.03.2026 14:15 Ответить
+9
З креативом у кацапів не дуже.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:23 Ответить
+9
Корисний ідіот, це дуже м'яке звинувачення з натяком на виправдання, що той лише просто дурень. Але орбан не дурень, він свідомий покидьок.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
росіяни спалились на пошуках і вербуванні чувака, який був схожий на зеленського.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:13 Ответить
Що, Орбану теж вуха не шкода, заради утримання при владі? )
показать весь комментарий
21.03.2026 14:14 Ответить
Чи було там те "вухо" ?
показать весь комментарий
21.03.2026 14:23 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 14:15 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 14:45 Ответить
Ухо хотели прострелить?).
показать весь комментарий
21.03.2026 14:15 Ответить
Іічко.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:42 Ответить
Очко 😁
показать весь комментарий
21.03.2026 14:47 Ответить
В оч... о.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:50 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 15:26 Ответить
уточнення діалогу супер...
показать весь комментарий
21.03.2026 15:27 Ответить
Певне, Орбан в останній момент сциканув: набої могли виявитись не холостими, а бойовими. Щоби все виглядало натуралтно і всі дійсно повірили - замах справжній.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:21 Ответить
Ну, як би інсценований замах був вдалим ....
показать весь комментарий
21.03.2026 14:21 Ответить
Пропоную поекспериментувати з рейтингом. Для початку хай зґвалтують орбана у парку у неприродний спосіб "за блокування 90 лярдів" - якщо рейтинг не виросте, то хай скинуть його з даху п'ятиповерхівки на асфальт "на знак протесту проти зупінки нафтопроводу".
показать весь комментарий
21.03.2026 14:22 Ответить
А Орбана ,,неприродньо,, згвалтувати це куди, під пахву? Бо ,,природньо,, він з радістю приймає від ***** та Трампа. Чи в обох відразу в ,,природні,, отвори.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:43 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 14:23 Ответить
А у них куди не пхнись все не дуже.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:44 Ответить
Решил утопиться в сортире класса-параша
показать весь комментарий
21.03.2026 14:26 Ответить
Головна фішка фсбешників: розмазаний кетчуп, купа охорони, охі-ахі, інколи вбивство цапа-відбувайла. Трампакс і його вухо не дадуть збрехати
показать весь комментарий
21.03.2026 14:29 Ответить
.Замах яйцями по сім сорок
показать весь комментарий
21.03.2026 14:32 Ответить
Але ж то страшна зброя! Януковощ не дасть збрехати. )))

показать весь комментарий
21.03.2026 14:55 Ответить
ЗМІ які заслуговує цей світ населений тупими свинями.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:29 Ответить
Креативніше треба:
показать весь комментарий
21.03.2026 14:42 Ответить
Димексидом надо было. как Ющенко. Ох и морда была бы у Орбана!
показать весь комментарий
21.03.2026 14:53 Ответить
вухо, кетчуп - і мадярська жаба вже в переможцях) "Обкатано" у США минулого року
показать весь комментарий
21.03.2026 14:54 Ответить
Інопланетяни хотіли викрасти Орбана і використовувати сироватку правди щоб він виграв вибори. Товариші сери, українці вірять вам як Богам. Не треба все псувати своєю тупістю.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:55 Ответить
Уявляєте, які постановки будуть щодо херпіду?))))
показать весь комментарий
21.03.2026 15:01 Ответить
Хотіти -не зараховується.
Ермак навіть хотів бути президентом,літав у Штати до політтехнолога,щоб той консультував,як можна.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:07 Ответить
Це мені нагадує анекдот про Брежнева. Приїжає Брежнев в Одесу. Ніхто не зустрічає. Він з групою товаришів довгенько с тояв на Дерибасовській, і ніякої уваги від одеситів. Товариш майор з КДБ накаує охороні пальнути в повітря з калаша, може таки цікаві прийдуть. Випустили чергу в повітря. Через пару хвилин відкривається вікно і одеситка питає : чого шумим, в чому справа? Гебешник відповідає : так Брежнев сам лічно приїхав. Вікно закривається і ніхто так і не вийшов. КГБешник наказує ще раз шмальнути чергу в повітря, може хто вийде. Стриляють. Через хвилину відкривається те саме вікно і незадоволена одеситка питає : чого знову шум? Гебешник каже : Леонід Ілліч приїхав. Особисто. Одеситка каже : і шо, з першого разу не вбили?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:18 Ответить
Якщо б вдалий, я би поопладував)
показать весь комментарий
21.03.2026 15:31 Ответить
Треба йому було до зечари бєглого звернутись за консультацією як треба втрачати свідомість та падати від яйця. А в ідеалі то до трампона, він на цьому собаку з'їв
показать весь комментарий
21.03.2026 15:33 Ответить
ішак оманський теж був задіян погрожуючі жабі з боку ЗСУ
показать весь комментарий
21.03.2026 15:35 Ответить
 
 