Спецслужби РФ хотіли розіграти замах на Орбана перед виборами, - The Washington Post
Російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки.
За інформацією журналістів, російські оперативники занепокоїлися різким зниженням підтримки Орбана напередодні виборів.
Як зазначається, у внутрішньому звіті, який нібито отримали європейські спецслужби, пропонувався сценарій, що мав би "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії". У документі йдеться, що такий інцидент міг би змістити фокус із соціально-економічних питань на емоційне сприйняття виборів.
Зокрема, пропонувалося акцентувати увагу на темах безпеки, стабільності та захисту політичної системи.
Реалізація сценарію не підтверджена
Водночас журналісти наголошують: жодних реальних нападів на Орбана не зафіксовано, а описаний сценарій так і не був реалізований. Однак сам факт існування подібного плану, за їхніми оцінками, може свідчити про зацікавленість Москви у результатах угорських виборів.
Речник угорського прем’єра Золтан Ковач не відповів на запити журналістів щодо можливого втручання Росії. Натомість прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав цю інформацію "дезінформацією".
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