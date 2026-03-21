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Новини Вибори в Угорщині
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Спецслужби РФ хотіли розіграти замах на Орбана перед виборами, - The Washington Post

орбан

Російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки.

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 За інформацією журналістів, російські оперативники занепокоїлися різким зниженням підтримки Орбана напередодні виборів.

Як зазначається, у внутрішньому звіті, який нібито отримали європейські спецслужби, пропонувався сценарій, що мав би "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії". У документі йдеться, що такий інцидент міг би змістити фокус із соціально-економічних питань на емоційне сприйняття виборів.

Зокрема, пропонувалося акцентувати увагу на темах безпеки, стабільності та захисту політичної системи.

Реалізація сценарію не підтверджена

Водночас журналісти наголошують: жодних реальних нападів на Орбана не зафіксовано, а описаний сценарій так і не був реалізований. Однак сам факт існування подібного плану, за їхніми оцінками, може свідчити про зацікавленість Москви у результатах угорських виборів.

Речник угорського прем’єра Золтан Ковач не відповів на запити журналістів щодо можливого втручання Росії. Натомість прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав цю інформацію "дезінформацією".

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вибори (6792) напад (1244) замах (607) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+26
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21.03.2026 14:15 Відповісти
+18
Корисний ідіот, це дуже м'яке звинувачення з натяком на виправдання, що той лише просто дурень. Але орбан не дурень, він свідомий покидьок.
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21.03.2026 14:45 Відповісти
+14
Певне, Орбан в останній момент сциканув: набої могли виявитись не холостими, а бойовими. Щоби все виглядало натуралтно і всі дійсно повірили - замах справжній.
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21.03.2026 14:21 Відповісти

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