Туск о докладе Сийярто Лаврову о заседании ЕС: У нас давно есть подозрения

Глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал информацию о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно отчитывался перед своим российским коллегой Сергеем Лавровым о заседаниях Совета ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети X.

Никого не должно удивлять

Вчастности, он отметил, что сообщения о том, что венгерские власти информировали Россию о деталях переговоров на заседаниях Евросовета, не вызывают удивления.

"Информация о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС в мельчайших деталях, не должна никого удивлять. У нас уже давно были такие подозрения", — говорится в посте.

Кроме того, Туск отметил, что именно из-за этого он на заседаниях ЕС говорит "столько, сколько нужно".

"Это одна из причин, почему я высказываюсь только тогда, когда это абсолютно необходимо, и говорю только столько, сколько нужно", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

