Туск о докладе Сийярто Лаврову о заседании ЕС: У нас давно есть подозрения
Глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал информацию о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно отчитывался перед своим российским коллегой Сергеем Лавровым о заседаниях Совета ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети X.
Никого не должно удивлять
Вчастности, он отметил, что сообщения о том, что венгерские власти информировали Россию о деталях переговоров на заседаниях Евросовета, не вызывают удивления.
"Информация о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС в мельчайших деталях, не должна никого удивлять. У нас уже давно были такие подозрения", — говорится в посте.
Кроме того, Туск отметил, что именно из-за этого он на заседаниях ЕС говорит "столько, сколько нужно".
"Это одна из причин, почему я высказываюсь только тогда, когда это абсолютно необходимо, и говорю только столько, сколько нужно", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
- Ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.
- Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель — помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
БІЛЬШ того - Будапешт відкрив візи російськім шпигунам і їх зараз багато в Угорщині , до дому вони повертатись не збираються- розповзуттся метастазами по ЄС.
‼️пропоную ЄС прийняти правило - що кацапи з визами угорщіни депортуться із ЄС
РФ фактично була за столом переговорів: Сійярто регулярно звітував Лаврову під час засідань ЄС, - WP
Прямо геніальне відкриття спецслужб всіх країн ЄС...
Улюблена стратагема ЄС: "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".
А якщо хтось з них "нечаянно проболтается", то вони не тільки заговорять, а і замахають руками, затупотять, зайдуться слюною - прорве словесний пронос.
Доречі, як там з вимогами ЕС до антікорупційних служб Угорщини? Що, немае таких?
Ось наприклад дотації по с/г - вони їх отримають і мабуть платять откати у Брюссель , тому їх в ЄС і терплять