Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
Туск о докладе Сийярто Лаврову о заседании ЄС: У нас давно есть подозрения

Глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал информацию о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно отчитывался перед своим российским коллегой Сергеем Лавровым о заседаниях Совета ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети X.

Никого не должно удивлять

Вчастности, он отметил, что сообщения о том, что венгерские власти информировали Россию о деталях переговоров на заседаниях Евросовета, не вызывают удивления.

"Информация о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС в мельчайших деталях, не должна никого удивлять. У нас уже давно были такие подозрения", — говорится в посте.

Кроме того, Туск отметил, что именно из-за этого он на заседаниях ЕС говорит "столько, сколько нужно".

"Это одна из причин, почему я высказываюсь только тогда, когда это абсолютно необходимо, и говорю только столько, сколько нужно", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Топ комментарии
іноді інституції ЄС мені нагадують дітей на привокзальній площі, які з подивом і цікавістю спостерігають за місцевим напьорсточником.
22.03.2026 15:57 Ответить
Фсбшники з ******* і могилєвичем, задоволені діями орбана проти ЄС упродовж 10 років!!
22.03.2026 15:55 Ответить
це несподівано.
22.03.2026 15:53 Ответить
Штирлиц шёл по утреннему Берлину, и ничто не выдавало в нём советского разведчика - ни "будённовка", на голове, ни гармошка, помышкой, ни волочащийся за спиной, прашют...".
22.03.2026 16:12 Ответить
Педальна коняка перейшла на посаду агента зв"зника? Шо з посади "резака" прибрали? Йой, гооре, горе.
22.03.2026 15:53 Ответить
Сиярто - СТУКАЧ . І все тайне що відбувається в ЄС - він здає рашке
БІЛЬШ того - Будапешт відкрив візи російськім шпигунам і їх зараз багато в Угорщині , до дому вони повертатись не збираються- розповзуттся метастазами по ЄС.
‼️пропоную ЄС прийняти правило - що кацапи з визами угорщіни депортуться із ЄС
22.03.2026 16:00 Ответить
Туск щодо звітування Сійярто Лаврову про засідання ЄС: Ми давно маємо підозри.

РФ фактично була за столом переговорів: Сійярто регулярно звітував Лаврову під час засідань ЄС, - WP

Прямо геніальне відкриття спецслужб всіх країн ЄС...

Улюблена стратагема ЄС: "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".

А якщо хтось з них "нечаянно проболтается", то вони не тільки заговорять, а і замахають руками, затупотять, зайдуться слюною - прорве словесний пронос.
22.03.2026 16:00 Ответить
ВИ КУКОЛДИ. І якби не Україна знищити ЕС було б справа місяців
22.03.2026 16:00 Ответить
Ну це ж не заважае членству Угорщини в ЕС та НАТО, то це не так жахливо як україньска корупція.
Доречі, як там з вимогами ЕС до антікорупційних служб Угорщини? Що, немае таких?
22.03.2026 16:00 Ответить
В Угорщині коррупція похлеще Чем в Україні
Ось наприклад дотації по с/г - вони їх отримають і мабуть платять откати у Брюссель , тому їх в ЄС і терплять
22.03.2026 16:04 Ответить
Та що ж ви таке кажете! Всiм же звiстно, що Україні вiдмовили у вступi до НАТО, тому що Ермак, Зеленскiй, корупцiя, абирвалг. А не тому щр путiн заборонив сцикливим батькам мiрової демократiї.
22.03.2026 16:12 Ответить
Штирлиц в буденовке ходил по РСХА и ничего сделать не могли(по преданию).
22.03.2026 16:03 Ответить
У нас була підозра - шо ти міл чєловєк - стукачок
22.03.2026 16:10 Ответить
Ви, пане Туск, до свого президента придивіться. Хто зна, але може так статися, що і від нього хтось стукає. А може і він сам...
22.03.2026 16:15 Ответить
 
 