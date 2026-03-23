ЄС обмежує Угорщину в доступі до секретних даних, - Politico

Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів і посадовців, які занепокоєні ризиком витоку чутливої інформації до Кремля.

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Закриті формати замість повного складу

Зазначається, що ЄС обмежує обіг конфіденційних матеріалів для Угорщини, а лідери проводять зустрічі в менших форматах через давні підозри, що уряд Віктора Орбана передає інформацію Росії. Втім, формальної реакції ЄС на нові звинувачення не буде - через можливий вплив на угорські вибори 12 квітня

Як йшлося раніше у матеріалі Washington Post, уряд Орбана підтримував тісні контакти з Москвою протягом усієї війни в Україні, а міністр закордонних справ Петер Сіярто під час перерв у зустрічах із колегами з інших країн оновлював інформацію для свого російського колеги Сєргєя Лаврова.

"Побоювання щодо передачі інформації Москві призвели до того, що дедалі частіше використовуються "закриті формати" зустрічей із однодумцями - замість повного складу з 27 країн ЄС.

Загалом саме менш лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість ключової європейської дипломатії зараз відбувається в менших форматах - E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF тощо", - сказав один із посадовців.

Цифри означають кількість учасників. Формат Weimar об’єднує Францію, Німеччину і Польщу. NB8 — це країни Північної Європи та Балтії. JEF - Об’єднані експедиційні сили десяти держав Північної Європи.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ще у 2024 році його попереджали: угорська сторона може передавати інформацію Росії. Через це він та його колеги обмежували обсяг даних, якими ділилися в його присутності. Навіть перед самітом НАТО у Вільнюсі у 2023 році делегацію Угорщини відсторонювали від чутливих обговорень.

"Ми говорили лише загальними формулюваннями, а потім збиралися окремо без Угорщини, щоб обговорити реальні домовленості", — сказав Ландсбергіс.

За даними джерел, "Бухарестська дев’ятка" також розглядала можливість виключення Угорщини через розбіжності щодо підтримки України.

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Реакція Будапешта

Міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока назвав ці повідомлення "фейковими новинами" і "відчайдушною реакцією" на зростання рейтингу партії Фідес перед виборами.

Своєю чергою Сіярто відкинув матеріал Washington Post і заявив, що це "теорії змови, більш абсурдні, ніж будь-коли раніше".

Один із дипломатів припустив, що ЄС може ще більше обмежити доступ до інформації та посилити класифікацію документів, щоб стримати витоки.

П’ятеро дипломатів заявили, що новина їх не здивувала, але будь-яка офіційна реакція залежатиме від результатів виборів у квітні.

Сам Орбан заявив POLITICO, що "безумовно" може переобратися.

"Це підриває довіру, співпрацю і цілісність ЄС. Якщо він залишиться після виборів, ЄС доведеться шукати інші способи реагування", — сказав один із дипломатів.

Інший співрозмовник застеріг, що будь-які дії лише допоможуть Орбану в кампанії:

"Ніхто не хоче підливати олії у вогонь до 12 квітня".

Політичний контекст і напруження

Попри загальне розуміння загрози з боку Росії, один дипломат зазначив, що зміст переговорів часто і так потрапляє в пресу, а самі зустрічі нерідко відбуваються без суворих обмежень безпеки.

Однак політичний ефект від можливої співпраці уряду ЄС із ворожою державою залишається вибуховим.

"Те, що міністр закордонних справ Угорщини, близький друг Сєргєя Лаврова, фактично щохвилини звітував росіянам із кожного засідання ЄС, - це пряма зрада. Він зрадив не лише свою країну, а й Європу", - заявив головний суперник Орбана Петер Мадяр на мітингу.

Звинувачення з’явилися на тлі активізації міжнародної підтримки Орбана напередодні виборів: президент Польщі Кароль Навроцький має відвідати Будапешт, також планує приїхати й віцепрезидент США Джей Ді Венс.

На засіданні Європейської ради Орбан відмовився підтримати виділення €90 млрд кредитів Україні, що викликало різку реакцію інших лідерів.

"Не буде дивно, якщо це підтвердиться. Угорщина давно є союзником Путіна в ЄС і продовжує підривати європейську безпеку. Заблоковані €90 млрд - лише черговий приклад цього", - сказав один із дипломатів.

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