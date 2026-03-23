ЕС ограничивает Венгрию в доступе к секретным данным, - Politico

Евросоюз исключает Венгрию из обсуждения деликатных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов и чиновников, обеспокоенных риском утечки конфиденциальной информации в Кремль.

Закрытые форматы вместо полного состава

Отмечается, что ЕС ограничивает оборот конфиденциальных материалов для Венгрии, а лидеры проводят встречи в меньших форматах из-за давних подозрений, что правительство Виктора Орбана передает информацию России. Впрочем, формальной реакции ЕС на новые обвинения не будет - из-за возможного влияния на венгерские выборы 12 апреля.

Как упоминалось ранее в материале Washington Post, правительство Орбана поддерживало тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине, а министр иностранных дел Петер Сийярто во время перерывов в встречах с коллегами из других стран обновлял информацию для своего российского коллеги Сергея Лаврова.

"Опасения по поводу передачи информации Москве привели к тому, что все чаще используются "закрытые форматы" встреч с единомышленниками - вместо полного состава из 27 стран ЕС.

В целом именно менее лояльные государства-члены являются главной причиной того, что большая часть ключевой европейской дипломатии сейчас происходит в меньших форматах - E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF и т. д.", - сказал один из чиновников.

Цифры обозначают количество участников. Формат Weimar объединяет Францию, Германию и Польшу. NB8 - это страны Северной Европы и Балтии. JEF - Объединенные экспедиционные силы десяти государств Северной Европы.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что еще в 2024 году его предупреждали: венгерская сторона может передавать информацию России. Из-за этого он и его коллеги ограничивали объем данных, которыми делились в его присутствии. Даже перед саммитом НАТО в Вильнюсе в 2023 году делегацию Венгрии отстраняли от обсуждений чувствительных вопросов.

"Мы говорили только общими формулировками, а затем собирались отдельно без Венгрии, чтобы обсудить реальные договоренности", - сказал Ландсбергис.

По данным источников, "Бухарестская девятка" также рассматривала возможность исключения Венгрии из-за разногласий по поводу поддержки Украины.

Реакция Будапешта

Министр по делам Европы Венгрии Янош Бока назвал эти сообщения "фейковыми новостями" и "отчаянной реакцией" на рост рейтинга партии Фидес перед выборами.

В свою очередь Сийярто отверг материал Washington Post и заявил, что это "теории заговора, более абсурдные, чем когда-либо прежде".

Один из дипломатов предположил, что ЕС может еще больше ограничить доступ к информации и усилить классификацию документов, чтобы сдержать утечки.

Пятеро дипломатов заявили, что новость их не удивила, но любая официальная реакция будет зависеть от результатов выборов в апреле.

Сам Орбан заявил Politico, что, "безусловно", может переизбраться.

"Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность ЕС. Если он останется после выборов, ЕС придется искать другие способы реагирования", - сказал один из дипломатов.

Другой собеседник предупредил, что любые действия только помогут Орбану в кампании:

"Никто не хочет подливать масла в огонь до 12 апреля".

Политический контекст и напряженность

Несмотря на общее понимание угрозы со стороны России, один дипломат отметил, что содержание переговоров часто и так попадает в прессу, а сами встречи нередко проходят без строгих ограничений безопасности.

Однако политический эффект от возможного сотрудничества правительства ЕС с враждебным государством остается взрывоопасным.

"То, что министр иностранных дел Венгрии, близкий друг Сергея Лаврова, фактически каждую минуту отчитывался перед россиянами о каждом заседании ЕС, - это прямая измена. Он предал не только свою страну, но и Европу", - заявил главный соперник Орбана Петер Мадяр на митинге.

Обвинения появились на фоне активизации международной поддержки Орбана накануне выборов: президент Польши Кароль Навроцкий должен посетить Будапешт, также планирует приехать и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На заседании Европейского совета Орбан отказался поддержать выделение 90 млрд евро кредитов Украине, что вызвало резкую реакцию других лидеров.

"Не будет удивительно, если это подтвердится. Венгрия давно является союзником Путина в ЕС и продолжает подрывать европейскую безопасность. Заблокированные 90 млрд евро - лишь очередной пример этого", - сказал один из дипломатов.

