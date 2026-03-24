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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Німеччина вимагає пояснень від Угорщини через можливий витік даних до РФ

Скарга Німеччини до Угорщини: підозри у витоку даних ЄС до Росії

Уряд Німеччини просить пояснень після повідомлень ЗМІ про можливе розкриття Угорщиною конфіденційної інформації ЄС російській стороні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини.

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Як зазначив речник німецького зовнішньополітичного відомства, ці звинувачення на адресу Сійярто є "дуже, дуже серйозними".

Він зазначив, що обговорення в рамках Європейського Союзу та між міністрами закордонних справ є конфіденційними і ґрунтуються на принципах, які передбачають щиру співпрацю.

"Ми не будемо терпіти жодного порушення цих принципів. Тепер уряд Угорщини повинен дати відповідь", – сказав речник.

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Що передувало?

  • Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
  • Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
  • Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

Автор: 

Угорщина (3039) Німеччина (8106)
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Топ коментарі
+10
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.

Ничого особистого, просто бізнес.
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24.03.2026 08:49 Відповісти
+4
@ (у перекладі):
"Ситуація в ЄС з Угорщиною, як у ставці Гітлера зі Штірліцем, всі знають,
що російський шпигун,
що зливає у Кремль всю інформацію,
що відкрито грає на боці росії,
але всіх все влаштовує і продовжується імітація боротьби..."
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24.03.2026 08:51 Відповісти
+3
Орбан вирышив пограти у "вето", зароботати собы якісь політичні бали, йому сказали: "Віктор, ти ж дав добро раніше на 90 млрд, а тепер пішов у відказ, так не роблять, не треба". Віктор натяку не зрозумів, у тут понеслось перед виборами:
1. керівник МЗС Угорщини - агент кремля
2. керівник центрбанку ЕС заявляє, що дії угорської влади по відношенню до укр. інкасаторів - підриває довіру до ЕС.
Може щось пропустив з новин за останній час. Зрозуміло що ядерний електорат Орбана це не переконає у виборі, але пару відсотків у "*************" точно забере
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24.03.2026 08:49 Відповісти

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