Німеччина вимагає пояснень від Угорщини через можливий витік даних до РФ
Уряд Німеччини просить пояснень після повідомлень ЗМІ про можливе розкриття Угорщиною конфіденційної інформації ЄС російській стороні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини.
Як зазначив речник німецького зовнішньополітичного відомства, ці звинувачення на адресу Сійярто є "дуже, дуже серйозними".
Він зазначив, що обговорення в рамках Європейського Союзу та між міністрами закордонних справ є конфіденційними і ґрунтуються на принципах, які передбачають щиру співпрацю.
"Ми не будемо терпіти жодного порушення цих принципів. Тепер уряд Угорщини повинен дати відповідь", – сказав речник.
Що передувало?
- Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
- Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
- Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.
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Всім Вам смачной кави та добрих новин.
Ничого особистого, просто бізнес.
"Ситуація в ЄС з Угорщиною, як у ставці Гітлера зі Штірліцем, всі знають,
що російський шпигун,
що зливає у Кремль всю інформацію,
що відкрито грає на боці росії,
але всіх все влаштовує і продовжується імітація боротьби..."
1. керівник МЗС Угорщини - агент кремля
2. керівник центрбанку ЕС заявляє, що дії угорської влади по відношенню до укр. інкасаторів - підриває довіру до ЕС.
Може щось пропустив з новин за останній час. Зрозуміло що ядерний електорат Орбана це не переконає у виборі, але пару відсотків у "*************" точно забере