Німеччина вимагає пояснень від Угорщини через можливий витік даних до РФ

Уряд Німеччини просить пояснень після повідомлень ЗМІ про можливе розкриття Угорщиною конфіденційної інформації ЄС російській стороні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини.

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Як зазначив речник німецького зовнішньополітичного відомства, ці звинувачення на адресу Сійярто є "дуже, дуже серйозними".

Він зазначив, що обговорення в рамках Європейського Союзу та між міністрами закордонних справ є конфіденційними і ґрунтуються на принципах, які передбачають щиру співпрацю.

"Ми не будемо терпіти жодного порушення цих принципів. Тепер уряд Угорщини повинен дати відповідь", – сказав речник.

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