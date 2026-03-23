Єврокомісія вимагає від Угорщини пояснень щодо можливих контактів Сійярто з Кремлем

Європейська комісія хоче почути від Угорщини роз'яснення стосовно гучних звинувачень у тому, що угорський глава МЗС Петер Сійярто поділився з Москвою інформацією, отриманою під час конфіденційних переговорів з іншими країнами-членами ЄС.

Про це завила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, цитує видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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ЄС хоче пояснень від Орбана

Речниця Єврокомісії заявила 23 березня, що повідомлення щодо Сійярто є "дуже тривожними", оскільки довіра між країнами та інституціями блоку є фундаментальною для функціонування ЄС.

Гіппер наголосила, що Єврокомісія очікує на "роз'яснення" від уряду Угорщини.

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Вона також не підтвердила, що ЄС обмежив доступ Угорщини до конфіденційної інформації, а лідери проводять зустрічі у менших форматах.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з усіма нашими державами-членами. У нас є величезна кількість тем, з яких ми щодня координуємо дії з державами-членами, і сюди, звісно, входить і Угорщина", - зазначила речниця Єврокомісії.

Що передувало?

Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.

Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

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