Єврокомісія вимагає від Угорщини пояснень щодо можливих контактів Сійярто з Кремлем
Європейська комісія хоче почути від Угорщини роз'яснення стосовно гучних звинувачень у тому, що угорський глава МЗС Петер Сійярто поділився з Москвою інформацією, отриманою під час конфіденційних переговорів з іншими країнами-членами ЄС.
Про це завила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, цитує видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
ЄС хоче пояснень від Орбана
Речниця Єврокомісії заявила 23 березня, що повідомлення щодо Сійярто є "дуже тривожними", оскільки довіра між країнами та інституціями блоку є фундаментальною для функціонування ЄС.
Гіппер наголосила, що Єврокомісія очікує на "роз'яснення" від уряду Угорщини.
Вона також не підтвердила, що ЄС обмежив доступ Угорщини до конфіденційної інформації, а лідери проводять зустрічі у менших форматах.
"Ми перебуваємо в постійному контакті з усіма нашими державами-членами. У нас є величезна кількість тем, з яких ми щодня координуємо дії з державами-членами, і сюди, звісно, входить і Угорщина", - зазначила речниця Єврокомісії.
Що передувало?
- Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
- Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
- Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.
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