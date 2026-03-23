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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Єврокомісія вимагає від Угорщини пояснень щодо можливих контактів Сійярто з Кремлем

глава МЗС Угорщини Сійярто

Європейська комісія хоче почути від Угорщини роз'яснення стосовно гучних звинувачень у тому, що угорський глава МЗС Петер Сійярто поділився з Москвою інформацією, отриманою під час конфіденційних переговорів з іншими країнами-членами ЄС.

Про це завила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, цитує видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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ЄС хоче пояснень від Орбана

Речниця Єврокомісії заявила 23 березня, що повідомлення щодо Сійярто є "дуже тривожними", оскільки довіра між країнами та інституціями блоку є фундаментальною для функціонування ЄС.

Гіппер наголосила, що Єврокомісія очікує на "роз'яснення" від уряду Угорщини.

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Вона також не підтвердила, що ЄС обмежив доступ Угорщини до конфіденційної інформації, а лідери проводять зустрічі у менших форматах.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з усіма нашими державами-членами. У нас є величезна кількість тем, з яких ми щодня координуємо дії з державами-членами, і сюди, звісно, входить і Угорщина", - зазначила речниця Єврокомісії.

Що передувало?

  • Видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
  • Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку.
  • Згодом Politico написало, що Євросоюз виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через ризик витоку інформації до Росії.

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Автор: 

Угорщина (3039) Єврокомісія (2464) росія (70635) Євросоюз (15322) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+10
А що тут коментувати , гнати мадярів з європи , зробити острів угорщина .
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23.03.2026 19:57 Відповісти
+7
Давно пора уже поставить на голосование системные нарушения Венгрией принципов ЕС и исключение этой страны, а взамен - присоединение Украины. Пусть венгры лижутся со своими кацапскими хозяевами - они и так Троянский конь орды в Европе.
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23.03.2026 20:07 Відповісти
+6
Зараз орбаноїди розкажуть Єврокомісії що як завжди у всьому винна Україна.
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23.03.2026 20:11 Відповісти

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