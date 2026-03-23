Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
1 546 12

Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений относительно возможных контактов Сийярто с Кремлем

глава МИД Венгрии Сийярто

Европейская комиссия хочет получить от Венгрии разъяснения по поводу громких обвинений в том, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поделился с Москвой информацией, полученной в ходе конфиденциальных переговоров с другими странами-членами ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Анитта Гиппер, цитирует издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

ЕС требует объяснений от Орбана

Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила 23 марта, что сообщения о Сийярто являются "очень тревожными", поскольку доверие между странами и институтами блока является фундаментальным для функционирования ЕС.

Гиппер подчеркнула, что Еврокомиссия ожидает "разъяснений" от правительства Венгрии.

Она также не подтвердила, что ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации, а лидеры проводят встречи в меньших форматах.

"Мы находимся в постоянном контакте со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с государствами-членами, и сюда, конечно, входит и Венгрия", — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало?

  • Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
  • Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
  • Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Ніхера йому не буде - в нього справка є
23.03.2026 19:53 Ответить
А що тут коментувати , гнати мадярів з європи , зробити острів угорщина .
23.03.2026 19:57 Ответить
У мадярів є своя справжня батьківщина. Ханти-мансійський автономний округ.
Там, за Уралом. Югра.
23.03.2026 20:26 Ответить
Мадяри ваащє нюх загубили...
23.03.2026 20:06 Ответить
Давно пора уже поставить на голосование системные нарушения Венгрией принципов ЕС и исключение этой страны, а взамен - присоединение Украины. Пусть венгры лижутся со своими кацапскими хозяевами - они и так Троянский конь орды в Европе.
23.03.2026 20:07 Ответить
і якщо вже створили союз, то необхідно створювати незалежну від урядів країн-членів службу безпеки і контррозвідки ЄС, інакше сіяртів не витравити, як тарганів.
23.03.2026 21:09 Ответить
Зараз орбаноїди розкажуть Єврокомісії що як завжди у всьому винна Україна.
23.03.2026 20:11 Ответить
Співбесідник казав, що так Сійярто передавав чиновнику РФ "живі звіти про те, що обговорювалося" й можливі рішення, водночас, завдяки такій комунікації Москва впродовж багатьох років "по суті, була за столом переговорів" на кожному засіданні блоку. Джерело: https://censor.net/ua/n3606726

Невдаха-урядник Сійярто по телефону зливав путлєру через Лаврова таємну інформацію з наради ЄС за наказом Орбана. Орбан - прямий начальник Сійярто, и зараз прикриває проваленого агента, вимагаючи знайти хто і як "засвітив" телефонну доповідь агента Сійярто його кремлівському куратору, рашисту Лаврову.
Факт витоку конфіденційної інформації з наради ЄС Орбана зовсім не хвилює, вона передана в кремль господарю Орбана.
23.03.2026 20:12 Ответить
Я давно казав, що Орбан просто хапуга та злодій, а сіярто калібрований російський агент і пвсля поразки на виборах він втече у *********.
23.03.2026 20:16 Ответить
Radio France internationale
СБУ викрила куратора угорської агентурної мережі на Закарпатті

Контррозвідка встановила, що співробітник угорської воєнної розвідки координував шпигунську мережу та збирав дані про оборону регіону. Ба більше, фігурант вивчав суспільно-політичні настрої населення і навіть можливу реакцію людей на введення угорських військ.
23.03.2026 20:22 Ответить
Йдеться про Золтана Андре якого СБУ затримала 23 березня. За даними слідства, вербував учасників своєї мережі за допомогою угорських дипломатичних установ у регіоні. Зокрема, долучав до роботи тих, хто подавався на отримання угорського громадянства. Їм пропонував гроші та преференції з боку Угорщини.

Чоловіка затримали під час однієї з зустрічей з його інформатором, повідомляє RFI з посиланням на СБУ.

Угорський спецслужбіст завербував кількох агентів, серед них український військовий. На замовлення Золтана Андре він збирав дані про розміщення Сил оборони та виявляв позиції української ППО у західному регіоні.

Ще одна агентка - колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ. Жінка вербувала інших учасників мережі. Навесні 2025 року СБУ затримала обох агентів.
23.03.2026 20:24 Ответить
Хай Європейська комісія вгадає, яке звання записано у Сіярто в особовій справі фсб ?
23.03.2026 21:18 Ответить
 
 