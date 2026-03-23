Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений относительно возможных контактов Сийярто с Кремлем

Европейская комиссия хочет получить от Венгрии разъяснения по поводу громких обвинений в том, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поделился с Москвой информацией, полученной в ходе конфиденциальных переговоров с другими странами-членами ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Анитта Гиппер, цитирует издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

ЕС требует объяснений от Орбана

Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила 23 марта, что сообщения о Сийярто являются "очень тревожными", поскольку доверие между странами и институтами блока является фундаментальным для функционирования ЕС.

Гиппер подчеркнула, что Еврокомиссия ожидает "разъяснений" от правительства Венгрии.

Она также не подтвердила, что ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации, а лидеры проводят встречи в меньших форматах.

"Мы находимся в постоянном контакте со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с государствами-членами, и сюда, конечно, входит и Венгрия", — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.

Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

