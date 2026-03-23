Сийярто просил Лаврова помочь партии Фицо победить на выборах в Словакии в 2020 году, - СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в 2020 году во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым просил Москву содействовать победе на выборах в Словакии Социал-демократической партии (SMER-SD), которую в настоящее время возглавляет Роберт Фицо.

Об этом говорится в стенограмме, опубликованной журналистом-расследователем Сабольчем Паньи, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто обратился в 2020 году к Лаврову с просьбой организовать встречу лидера социал-демократической партии и тогдашнего премьера Словакии Петера Пеллегрини с российским главой правительства в Москве перед выборами, ведь это якобы сможет повлиять на их результат.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы местная коалиция продолжила свою деятельность. Мы надеемся на победу социал-демократов, поскольку они являются единственной рациональной силой в словацкой политике, действующей без иностранного влияния", — сказал венгерский министр своему российскому коллеге.

"Премьер-министр Пеллегрини был здесь вчера и сказал нам, что если бы ваш премьер-министр принял его даже на полчаса, это было бы большой помощью для победы на выборах. Он сказал нам, что это гораздо важнее для [словацкого] общества, чем поездка в Вашингтон. Поэтому он попросил нас обратиться к вам, но мы и сами просим вас: можно ли было бы организовать такую встречу, чтобы ваш премьер-министр принял словацкого премьер-министра в Москве где-то в феврале", — спросил Сийярто у Лаврова.

Российский министр, в свою очередь, отметил, что передаст эту просьбу премьер-министру и ответит, как только появится информация.

По данным СМИ, Сийярто подчеркивал важность того, чтобы Словацкая национальная партия (SNS) во главе с Андреем Данко преодолела 5-процентный барьер в парламенте и вошла в коалицию с социал-демократами. Он добавил, что "если победит оппозиция, это станет трагедией для центральноевропейского сотрудничества".

Результаты выборов в Словакии

В 2018 году Пеллегрини возглавил правительство Словакии после отставки Роберта Фицо и был лидером социал-демократической партии страны. В 2020 году Социал-демократическая партия все же потерпела поражение.

Петер Пеллегрини в 2023 году создал коалицию с партией SMER-SD действующего премьер-министра Роберта Фицо. В апреле 2024 года Пеллегрини одержал победу на выборах и стал президентом Словакии.

Его место в правительстве и партии вновь занял Фицо.

