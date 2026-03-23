Сійярто просив Лаврова допомогти партії Фіцо перемогти на виборах у Словаччині 2020 року, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у 2020 році під час спілкування з російським колегою Сергієм Лавровим просив Москву посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії (SMER-SD), яку нині очолює Роберт Фіцо.

Про це йдеться в стенограмі опублікував журналіст-розслідувач Сабольч Паньї, передає Цензор.НЕТ.

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Спілкування Угорщини та Росії

Сійярто звернувся у 2020 році до Лаврова, щоб організувати зустріч очільника соціал-демократичної партії й тодішнього прем’єра Словаччини Петера Пеллегріні з російським главою уряду у Москві перед виборами, адже це нібито зможе вплинути на їхній результат.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб тамтешня коаліція продовжила свою діяльність. Ми сподіваємося на перемогу соціал-демократів, оскільки вони є єдиною раціональною силою в словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу", - сказав угорський міністр своєму російському колезі.

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"Прем'єр-міністр Пеллегріні був тут учора і сказав нам, що якби ваш прем'єр-міністр прийняв його навіть на пів години, це було б великою допомогою для перемоги на виборах. Він сказав нам, що це набагато важливіше для [словацького] суспільства, ніж поїздка до Вашингтона. Тому він попросив нас звернутися до вас, але ми й самі просимо вас: чи можна було б організувати таку зустріч, щоб ваш прем'єр-міністр прийняв словацького прем'єр-міністра в Москві десь у лютому", - запитав Сійярто в Лаврова.

Російський міністр своєю чергою зазначив, що передасть це прохання прем'єр-міністру та відповість, як з’явиться інформація.

За даними медіа, Сійярто наголошував на важливості того, щоб Словацька національна партія (SNS) на чолі з Андреєм Данко пройшла 5-відсотковий бар'єр у парламент та увійшла до коаліції з соціал-демократами. Він додав, що "якщо переможе опозиція, це буде трагедією для центральноєвропейського співробітництва".

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Результат виборів у Словаччині

У 2018 році Пеллегріні очолив уряд Словаччини після відставки Роберта Фіцо і був очільником соціал-демократичної партії країни. У 2020 році Соціал-демократична партія все ж зазнала поразки.

Петер Пеллегріні у 2023 році створив коаліцію з партією SMER-SD чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У квітні 2024 року Пеллегріні здобув перемогу на виборах та став президентом Словаччини.

Його місце в уряді та партії знову зайняв Фіцо.

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