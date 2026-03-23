Орбан вимагає розслідування прослуховування глави МЗС Сійярто

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність розслідування інформації щодо можливого прослуховування міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Прослуховування члена уряду є серйозним нападом на Угорщину. Я доручив міністру юстиції негайно провести розслідування щодо інформації про прослуховування Петера Сійярто", - йдеться в дописі.

Орбан навів посилання на публікацію у проурядовому виданні Mandiner, в якій стверджується, що іноземні спецслужби нібито отримали доступ до телефонних розмов міністра закордонних справ Сіярто.

У матеріалі йдеться, що доступ до розмов міг бути отриманий за участі опозиційного журналіста Саболч Пані, який нібито передав номер телефону Сіярто іноземним розвідкам.

Джерелом цієї інформації називають анонімний лист, до якого додано аудіозаписи.

Також видання стверджує, що до організації прослуховування могла бути причетна Аніта Орбан, яку пов’язують з опозиційною партією "Тиса" та можливим призначенням на посаду міністра закордонних справ у разі її перемоги на виборах.

Реакція Сійярто

Сам Сіярто заявив, що був "шокований" оприлюдненими звинуваченнями.

У своєму дописі у Facebook він поставив під сумнів законність подібних дій.

"Яке юридичне визначення має факт, коли угорський громадянин підтримує зв’язки з іноземною спецслужбою такого роду? Я не знаю. Але серйозним є те, що цей журналіст входить до найближчого оточення партії "Тиса"", - заявив він.

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