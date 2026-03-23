РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
1 290 13

Орбан требует расследования прослушивания главы МИД Сийярто

Орбан заявил о расследовании возможного прослушивания Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости расследования информации о возможном прослушивании министра иностранных дел Петера Сийярто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал на своей странице в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прослушивание члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно провести расследование информации о прослушивании Петера Сийярто", - говорится в сообщении.

Орбан привел ссылку на публикацию в проправительственном издании Mandiner, в которой утверждается, что иностранные спецслужбы якобы получили доступ к телефонным разговорам министра иностранных дел Сийярто.

В материале говорится, что доступ к разговорам мог быть получен при участии оппозиционного журналиста Саболч Пани, который якобы передал номер телефона Сийярто иностранным спецслужбам.

Источником этой информации называют анонимное письмо, к которому приложены аудиозаписи.

Также издание утверждает, что к организации прослушивания могла быть причастна Анита Орбан, которую связывают с оппозиционной партией "Тиса" и возможным назначением на должность министра иностранных дел в случае ее победы на выборах.

Реакция Сийярто

Сам Сийярто заявил, что был "шокирован" обнародованными обвинениями.

В своем посте в Facebook он поставил под сомнение законность подобных действий.

"Какое юридическое определение имеет факт, когда венгерский гражданин поддерживает связи с иностранной спецслужбой такого рода? Я не знаю. Но серьезным является то, что этот журналист входит в ближайшее окружение партии "Тиса", — заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ фактически была за столом переговоров: Сийярто регулярно отчитывался перед Лавровым во время заседаний ЕС, - WP

Автор: 

Сийярто Петер (441) Орбан Виктор (755)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А "зливи від сіярти" він не хоче розслідувати?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:31 Ответить
+7
а шпіонство сіятро на користь пуцькіна - нє?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:31 Ответить
+3
А тут йому немає що розслідувати, бо там він в курсі справ.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шпіонство сіятро на користь пуцькіна - нє?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:31 Ответить
А "зливи від сіярти" він не хоче розслідувати?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:31 Ответить
А тут йому немає що розслідувати, бо там він в курсі справ.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:34 Ответить
Він на себе вийде
показать весь комментарий
23.03.2026 13:35 Ответить
це неможливо, бо всі хочуть знати про що говорять мадяри з москалями.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:31 Ответить
Валюта і золото де, вітько-дурко?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:32 Ответить
а вухо йому не пошкодили через слухавку, коли намагалися вбити?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:41 Ответить
А про віджаті гроші у Ощадбанку не вимагає розслідування?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:44 Ответить
Т.е сирято не отрицает факт своих действий, его беспокоит законность расследования.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:44 Ответить
Ну, подслушали... И шо? Не ссы, Витя. Честным людям нечего скрывать. Вы ж честные люди?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:45 Ответить
Бандити і пірати які нападають на інкасаторські авто дуже стурбовані що їх прослуховують? Там і прослуховувати не обов'язково. Орбан з Сциярдло відкрито на неодин строк про держзраду собі наговорили. А якщо ще показати виборцям цієї жаби його маєтки то на виборах воно пролетить і Тромб з Х'уйлом йому не допоможуть
показать весь комментарий
23.03.2026 13:48 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність розслідування інформації щодо можливого прослуховування міністра закордонних справ Петера Сійярто. Джерело: https://censor.net/ua/n3606651

Урядовий дах путінської резидентури в Угорщині Орбан глибоко занепокоєний та стурбований голосним провалом агента кремля в ЄС під прикриттям - Сійярто.
показать весь комментарий
23.03.2026 13:51 Ответить
После выборов расследований будет, мама не горюй...
показать весь комментарий
23.03.2026 13:52 Ответить
 
 