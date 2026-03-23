Орбан требует расследования прослушивания главы МИД Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости расследования информации о возможном прослушивании министра иностранных дел Петера Сийярто.

Прослушивание члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно провести расследование информации о прослушивании Петера Сийярто", - говорится в сообщении.

Орбан привел ссылку на публикацию в проправительственном издании Mandiner, в которой утверждается, что иностранные спецслужбы якобы получили доступ к телефонным разговорам министра иностранных дел Сийярто.

В материале говорится, что доступ к разговорам мог быть получен при участии оппозиционного журналиста Саболч Пани, который якобы передал номер телефона Сийярто иностранным спецслужбам.

Источником этой информации называют анонимное письмо, к которому приложены аудиозаписи.

Также издание утверждает, что к организации прослушивания могла быть причастна Анита Орбан, которую связывают с оппозиционной партией "Тиса" и возможным назначением на должность министра иностранных дел в случае ее победы на выборах.

Реакция Сийярто

Сам Сийярто заявил, что был "шокирован" обнародованными обвинениями.

В своем посте в Facebook он поставил под сомнение законность подобных действий.

"Какое юридическое определение имеет факт, когда венгерский гражданин поддерживает связи с иностранной спецслужбой такого рода? Я не знаю. Но серьезным является то, что этот журналист входит в ближайшее окружение партии "Тиса", — заявил он.

