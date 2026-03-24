Германия требует объяснений от Венгрии из-за возможной утечки данных в РФ
Правительство Германии требует объяснений после сообщений СМИ о возможном раскрытии Венгрией конфиденциальной информации ЕС российской стороне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.
Как отметил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, эти обвинения в адрес Сийярто являются "очень, очень серьезными".
Он отметил, что обсуждения в рамках Европейского Союза и между министрами иностранных дел носят конфиденциальный характер и основываются на принципах, предполагающих искреннее сотрудничество.
"Мы не будем терпеть никаких нарушений этих принципов. Теперь правительство Венгрии должно дать ответ", - сказал пресс-секретарь.
Что предшествовало?
- Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
- Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
- Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.
1. керівник МЗС Угорщини - агент кремля
2. керівник центрбанку ЕС заявляє, що дії угорської влади по відношенню до укр. інкасаторів - підриває довіру до ЕС.
Може щось пропустив з новин за останній час. Зрозуміло що ядерний електорат Орбана це не переконає у виборі, але пару відсотків у "*************" точно забере
Ну от реально, що вони можуть зробити, якщо на їх позицію не зважати і тупо бабки виділити? Хай собі *******, просто не слухати їх. Що вони переказ коштів заблокують? Це ж не інкасатори цього разу будуть))
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
Ничого особистого, просто бізнес.
"Ситуація в ЄС з Угорщиною, як у ставці Гітлера зі Штірліцем, всі знають,
що російський шпигун,
що зливає у Кремль всю інформацію,
що відкрито грає на боці росії,
але всіх все влаштовує і продовжується імітація боротьби..."