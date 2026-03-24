Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
Жалоба Германии к Венгрии: подозрения в утечке данных ЕС в Россию

Правительство Германии требует объяснений после сообщений СМИ о возможном раскрытии Венгрией конфиденциальной информации ЕС российской стороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.

Как отметил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, эти обвинения в адрес Сийярто являются "очень, очень серьезными".

Он отметил, что обсуждения в рамках Европейского Союза и между министрами иностранных дел носят конфиденциальный характер и основываются на принципах, предполагающих искреннее сотрудничество.

"Мы не будем терпеть никаких нарушений этих принципов. Теперь правительство Венгрии должно дать ответ", - сказал пресс-секретарь.

Что предшествовало?

  • Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
  • Собеседник говорил, что таким образом Сийярто передавал чиновнику РФ "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях, при этом благодаря такой коммуникации Москва на протяжении многих лет "по сути, была за столом переговоров" на каждом заседании блока.
  • Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.

Ничого особистого, просто бізнес.
24.03.2026 08:49 Ответить
@ (у перекладі):
"Ситуація в ЄС з Угорщиною, як у ставці Гітлера зі Штірліцем, всі знають,
що російський шпигун,
що зливає у Кремль всю інформацію,
що відкрито грає на боці росії,
але всіх все влаштовує і продовжується імітація боротьби..."
24.03.2026 08:51 Ответить
Орбан вирышив пограти у "вето", зароботати собы якісь політичні бали, йому сказали: "Віктор, ти ж дав добро раніше на 90 млрд, а тепер пішов у відказ, так не роблять, не треба". Віктор натяку не зрозумів, у тут понеслось перед виборами:
1. керівник МЗС Угорщини - агент кремля
2. керівник центрбанку ЕС заявляє, що дії угорської влади по відношенню до укр. інкасаторів - підриває довіру до ЕС.
Може щось пропустив з новин за останній час. Зрозуміло що ядерний електорат Орбана це не переконає у виборі, але пару відсотків у "*************" точно забере
24.03.2026 08:49 Ответить
Так а чому в ЄС просто не можуть ігнорувати позицію мадяр по 90 млрд.? Ну вони раніше погодилися, то тепер хай нах ідуть! Тим більше, вони не донор ЄС, а на допомозі сидять...
Ну от реально, що вони можуть зробити, якщо на їх позицію не зважати і тупо бабки виділити? Хай собі *******, просто не слухати їх. Що вони переказ коштів заблокують? Це ж не інкасатори цього разу будуть))
24.03.2026 08:59 Ответить
Принцип «одностайності» у прийнятті рішень, тому один условний орбан може блокувати рішення
24.03.2026 09:27 Ответить
Ну рішення вже ж було прийняте і затверджене... Хто винен, що у мадяр 7 п'ятниць на тиждень?
24.03.2026 09:29 Ответить
сталося останнім часом ще дещо, орбаноголові отримали перед виборами шалену підтримку від Тромба і Нетаньяху, які славлять Орбана як видатного діяча і вимагають від європейців та прогнозуть, що саме такими мають бути і будуть лідери країн Європи, не знаю наскільки від цього залежить вплив на виборців, що не визначилися, але Тромб їх водночас ще й залякує
24.03.2026 09:01 Ответить
Навряд чи мадяри утримаються на виборчих дільницях від вираження "подяки" трампу і бібі за ціни на заправках і в магазинах.Наступні 2 тижні будуть вирішальними...
24.03.2026 09:19 Ответить
Якщо боротьба Потужна ( пафосне УБД) то піпл хаває
24.03.2026 09:12 Ответить
Можливі? Та вони все зливають
24.03.2026 09:01 Ответить
Кацапсько-угорська агентура в Євросоюзі! Круто! Всі все бачать і мовчать...
24.03.2026 09:05 Ответить
Не дайте їм 16 лярдів - на підтримку штанів - і Орбан почне каятись
24.03.2026 09:05 Ответить
Та не нависайте. Дайте ж час орбаноїдам причепити Україну до цього всього?
24.03.2026 09:09 Ответить
Ссаними тряпками!! До повної де-кгбезації, до де-орбанізації. Тільки так!! Вони ж шпигують та ще й шкодять вам у спину
24.03.2026 09:11 Ответить
Тільки німці вимагають? Чого не всі еврокуколди разом, цікаво.
24.03.2026 09:21 Ответить
Пояснення від Угорщини - "то не ми, нас там нєт, ми просто заблуділісь - правда".... й Німці а такі "а , ну якщо то не ви тоді ладно, робимо вигляд що все ОК."...... час слабаків та фріків у владі майже по всьому світу.
24.03.2026 09:31 Ответить
куколди, все ви знали.
24.03.2026 09:45 Ответить
 
 