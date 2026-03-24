Германия требует объяснений от Венгрии из-за возможной утечки данных в РФ

Правительство Германии требует объяснений после сообщений СМИ о возможном раскрытии Венгрией конфиденциальной информации ЕС российской стороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.

Как отметил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, эти обвинения в адрес Сийярто являются "очень, очень серьезными".

Он отметил, что обсуждения в рамках Европейского Союза и между министрами иностранных дел носят конфиденциальный характер и основываются на принципах, предполагающих искреннее сотрудничество.

"Мы не будем терпеть никаких нарушений этих принципов. Теперь правительство Венгрии должно дать ответ", - сказал пресс-секретарь.

Что предшествовало?