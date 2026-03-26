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Новини Операція США проти Ірану
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Країни НАТО нічого не зробили, щоб допомогти США з Іраном. Нам нічого від Альянсу не треба, - Трамп

Трамп вкотре розкритикував НАТО через операцію в Ірані

Президент США Дональд Трамп розкритикував країни-члени НАТО, оскільки вони, за його словами, нічого не зробили, щоб допомогти Штатам з Іраном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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"Країни НАТО абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти з божевільною державою - Іраном, який тепер військово розгромлений. США нічого не потребують від НАТО, але "ніколи не забувайте" цей дуже важливий момент", - зазначив лідер США.

Трамп знову критикує НАТО: що відомо?

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3570) НАТО (7279) США (26875) Трамп Дональд (9027)
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Топ коментарі
+36
Так тиж телепню сам послав їх лісом . А тепер жаліється.
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26.03.2026 12:35 Відповісти
+24
невже, і навіть орбан нічим не допоміг?
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26.03.2026 12:37 Відповісти
+21
Як це нічого? А Гренландію, а Канаду? Рудий покидьок зовсім пам'ять втратив
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26.03.2026 12:36 Відповісти

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