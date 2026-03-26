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Країни НАТО нічого не зробили, щоб допомогти США з Іраном. Нам нічого від Альянсу не треба, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розкритикував країни-члени НАТО, оскільки вони, за його словами, нічого не зробили, щоб допомогти Штатам з Іраном.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Країни НАТО абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти з божевільною державою - Іраном, який тепер військово розгромлений. США нічого не потребують від НАТО, але "ніколи не забувайте" цей дуже важливий момент", - зазначив лідер США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- Водночас генек НАТО Рютте закликав Європу підтримати кампанію США проти Ірану.
Топ коментарі
+36 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар26.03.2026 12:35 Відповісти Посилання
+24 untrollable
показати весь коментар26.03.2026 12:37 Відповісти Посилання
+21 Pavlo Avdejuk
показати весь коментар26.03.2026 12:36 Відповісти Посилання
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