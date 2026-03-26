Країни НАТО нічого не зробили, щоб допомогти США з Іраном. Нам нічого від Альянсу не треба, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував країни-члени НАТО, оскільки вони, за його словами, нічого не зробили, щоб допомогти Штатам з Іраном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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"Країни НАТО абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти з божевільною державою - Іраном, який тепер військово розгромлений. США нічого не потребують від НАТО, але "ніколи не забувайте" цей дуже важливий момент", - зазначив лідер США.

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Що передувало?

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