Белый дом об Иране: Трамп не блефует и готов "разжечь ад"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила, что США готовы "развязать ад" против Ирана, если Тегеран не признает свое поражение в войне.

Об этом она заявила на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Предупреждение США Ирану

Левитт отметила, что американский президент Дональд Трамп отдает предпочтение миру, а не военным действиям. Однако, по ее словам, если Тегеран откажется признавать свое поражение, то будет "ад".

"Если Иран не признает реалии сегодняшнего дня - если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть - президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран получил удар, более сильный, чем когда-либо прежде… Президент Трамп не блефует; он готов разжечь ад. Иран не должен снова просчитаться", - предупредила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт заверила, что цены на топливо и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.

Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.

В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

