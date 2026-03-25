РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10480 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
2 520 41

Белый дом об Иране: Трамп не блефует и готов "разжечь ад"

трамп

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила, что США готовы "развязать ад" против Ирана, если Тегеран не признает свое поражение в войне.

Об этом она заявила на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предупреждение США Ирану

Левитт отметила, что американский президент Дональд Трамп отдает предпочтение миру, а не военным действиям. Однако, по ее словам, если Тегеран откажется признавать свое поражение, то будет "ад".

"Если Иран не признает реалии сегодняшнего дня - если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть - президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран получил удар, более сильный, чем когда-либо прежде… Президент Трамп не блефует; он готов разжечь ад. Иран не должен снова просчитаться", - предупредила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт заверила, что цены на топливо и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
  • Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
  • В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Автор: 

Иран (2578) США (28947) Трамп Дональд (7825) Левитт Кэролайн (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Дії і спічі адміністрації Трампа усе більше нагадують славнозвісні фільми-пародії...
показать весь комментарий
25.03.2026 20:51 Ответить
+10
показать весь комментарий
25.03.2026 20:49 Ответить
+8
После "если" становится ясно, шо победа Трампа близка как никогда.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.03.2026 20:49 Ответить
После "если" становится ясно, шо победа Трампа близка как никогда.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:49 Ответить
Сша захоплює харг
Іран знищує декілька тисяч амерів на тому острові
Сша б'є ядеркою по ірану за це
Кацапи розчехлять ядерку проти України через це і виставлять ультиматум
Чим Україна відповідатиме не маючи власної ядерки?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:50 Ответить
Українці не здадуться, навіть якщо на місці Києва і Львова будуть ядерні воронки. Тоді вони влаштують агресору пекло і без ядерної зброї.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:26 Ответить
Так і Іран не блефує!
показать весь комментарий
25.03.2026 20:50 Ответить
DW
Іранське військове командування з глумом зустріло заяви Трампа про буцімто досягнутий поступ у перемовинах з Іраном.
Це випливає зі зробленої в середу, 25 березня, заяви підполковника ******** Золфагарі - речника Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" - органу об'єднаного командування, який координує дії як регулярної армії Ірану, так і Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). За словами Золфагарі, президент США намагається "видати свою поразку за угоду". Речник іранських військових озвучив ці коментарі у записаній трансляції на державному телебаченні, передає британський телеканал Sky News. "Стратегічна потужність, про яку ви звикли говорити, перетворилася на стратегічний провал. Той, хто претендує на статус світової наддержави, уже виплутався б із цієї халепи, якби міг", - зіронізував Золфагарі.
Ще більш зневажливою частиною його звернення до США виявилося запитання: "Чи ваші внутрішні конфлікти дійшли до того, що ви вже ведете переговори самі з собою?".
Ця пронизана глумом заява представника іранських військових пролунала після повідомлень ЗМІ про те, що адміністрація Трампа розробила й передала Ірану план із 15 пунктів для припинення війни.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:51 Ответить
Тегеран відхилив 15 пунктів мирного плану США, кажучи, що війна закінчиться тоді, "коли це вирішить Іран, а не Трамп".
показать весь комментарий
25.03.2026 20:55 Ответить
Дії і спічі адміністрації Трампа усе більше нагадують славнозвісні фільми-пародії...
показать весь комментарий
25.03.2026 20:51 Ответить
Через два-три місяці, після 50 днів, як стандартно заявляв Трамп щодо повернення допомоги Україні, яка протистоїть війні з московії, від ****** з 2014 року!!
показать весь комментарий
25.03.2026 20:52 Ответить
Коли кажуть «я не блефую», «я не брешу» - значить точно блефують і брешуть.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:53 Ответить
******!
а, що зараз?

типу були варіанти?
аноніруючі пєдодемократи на чолі з нігером популістом соціалістом?
чи, радікали мага?

всьо!
світ вперся!
показать весь комментарий
25.03.2026 20:55 Ответить
Іранці, ну скажіть вже що Трампло перемогло. Нехай здристне з Близького Сходу з гордо піднятою головою!
показать весь комментарий
25.03.2026 20:55 Ответить
Тоді нетаньяху покаже плівки з острова епштейна де трамп з дітьми
показать весь комментарий
25.03.2026 20:57 Ответить
Є три країни, готові до ******** війни, і США не входять до їх числа.
Dziś, twierdzi Wałerij Załużny, istnieją trzy kraje, które są gotowe do prowadzenia nowoczesnej wojny - to Ukraina, Rosja (korzystająca od początku inwazji z irańskich technologii) i właśnie Iran.

Załużny to nie dziennikarz, analityk z ośrodka gdzieś w Europie, to nie urzędnik. Załużny to wojskowy z krwi i kości i generał, który długo skutecznie bronił kraju przez silniejszym, liczniejszym i bogatszym wrogiem. Wie, o czym mówi. Ten artykuł jest przestrogą. Tylko, że Amerykanie nie chcą słuchać.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-izrael-w-stanie-wojny/news-istnieja-trzy-kraje-gotowe-na-nowoczesna-wojne-i-usa-nie-sa-,nId,8074021 Istnieją trzy kraje gotowe na nowoczesną wojnę i USA nie są jednym z nich
Сьогодні, стверджує Валерій Залужний, є три країни, готові вести ******* війну: Україна, Росія (яка використовує іранські технології з початку вторгнення) та сам Іран. Залужний не журналіст, не аналітик з якогось центру в Європі і не державний службовець. Залужний - повноцінний військовий і генерал, який давно успішно захищає свою країну від сильнішого, численнішого та багатшого ворога. Він знає, про що говорить. Ця стаття - попередження. Просто американці не хочуть слухати.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:56 Ответить
А що це змінює?Ну тобто,або ти готовий довійни або ні,й тоді або ти готовий капітулювати,чи готовий чи ні ,або готовий воювати ,і знову,чи готовий чи ні.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:01 Ответить
Це означає, що США не дадуть раду з Іраном, так як раша на дала з Україною.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:05 Ответить
Ну ,Ізраїль вже задоволений результатом,як і я.Мені байдуже чи дадуть раду,але те ,що першого спонсора москалів по зброї опустять на рівень 19 століття це плюс.Всі думки чи вкиди про неспроможність Америки щодо Ірану,є вкидами від москалів.Іранці це імперська нація,котра і діяла завжди як імперія.Іранці як і москалі внє палітікі,але 47000 дронів по Україні від москалів ,то їх заслуга.Тому,жодного жалю до них як до народу нема.Так ,може якийсь відсоток дійсно людей,але в більшості тєрпіли як москалі,гвинтики режиму терористичної держави,котра замість "кожному по автівці в сім'ю"чи ще щось,розповідають про необхідність знищення Ізраїлю,насправді,ненайгіршої держави в світі.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:10 Ответить
Основний результат - ціни на нафту і газ та зняття санкцій з раші. А про камяний вік - це москалі обіцяли Україну туди загнати, а тепер сша обіцяють.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:22 Ответить
Ще нічого не закінчилось ні в нас,ні в ірані.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:39 Ответить
Кацапы такие - это надолго и это хорошо.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:56 Ответить
Доволі примітивний спосіб блефувати, репетуючи, що ти не блефуєш...
показать весь комментарий
25.03.2026 20:58 Ответить
Здається мені,що це прямий переклад на англійську американську від *****))"рєаліі на зємлє""))
показать весь комментарий
25.03.2026 20:59 Ответить
TACO
показать весь комментарий
25.03.2026 21:00 Ответить
Нехай там і погріється.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:02 Ответить
та ніуха ті США не зроблять Ірану. В ірана теріторія більше за Україну в 3 рази. Кацапстан не зміг за " 3 дня " А штати набагато слабкіші за кацапстан у воєному плані
показать весь комментарий
25.03.2026 21:05 Ответить
https://porady.kursak.com/yak-postavyty-svichku-rektalno/ Дайте це прочитати Трампу якщо пекло пече
показать весь комментарий
25.03.2026 21:07 Ответить
Та ніхто ж й не заперечує...вступити у гівно досить легко, як ми десь років 300 назад...проблеми починаються вже після вступлення...
показать весь комментарий
25.03.2026 21:08 Ответить
Левіт забула додати, а якщо іран не погодиться на перемогу доні,
то доня сам на неї погодиться,
бо йому не треба нічиє погодження на його перемогу.
а коли перемога вже здобута то що треба робити?
правильно - валити...
показать весь комментарий
25.03.2026 21:10 Ответить
Цей ідіот веде до світової війни..
показать весь комментарий
25.03.2026 21:10 Ответить
Здавайтесь! - ну вас нах - скільки можна воювати?
показать весь комментарий
25.03.2026 21:12 Ответить
- Сірожа, ти вбитий, - падай! Так нечесно!
показать весь комментарий
25.03.2026 21:14 Ответить
Здавайтесь ато я вас побежу, побеждю, победю... Десь я це вже чув. Поки що тільки у Тромба срака горить
показать весь комментарий
25.03.2026 21:15 Ответить
всім спокійно - війни не буде.
він вже переміг досрочно, не дочікуючись нового року,
і веде переговори з поважними персонами в ірані...
- а шо Ізраїль?
- нехай сам розьобується як хоче, це не доніна війна...
показать весь комментарий
25.03.2026 21:26 Ответить
тепер і у США з'явився свій Левіттан.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:27 Ответить
Скоро в США буде пекло для самого Трампа.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:28 Ответить
Кукурікає так як і Х... З ким поведешся того і наберешся.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:37 Ответить
Суки эти персы все же. Ну заявил Дональд Федорович что он всех победил. Ну выйди ты с полотенцем на голове к людЯм и скажи так мол и так, победил Дональд Федорович наш уважаемый, подтверждаем всем Ираном. Все так и было. И разошлись как в проливе танкера. Всем жешь хорошо. Так нет же твари, упёрлись как бараны и не хотя признавать. Ну хоть бы притворились бы. Мудачье бородатое. Всю малину портят.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:43 Ответить
ДОНАЛЬД ЇБ@Ш ЦЕ ВІЙНА !!!
показать весь комментарий
25.03.2026 21:44 Ответить
Трамп одноосібно прийняв рішення про атаку Ірану. Можна зупинитись на цьому, або продовжувати довго і нудно. Але перемога без наземної операції в принципі неможлива. Країна занадто велика. Трамп думає грошима, а іранці релігійними категоріями священної війни проти Сатани. Це різне світосприйняття. Трамп звик "закінчувати війни" телефонним дзвінком і заявами про перемоги без перемог. Тут так вийде і Америці його "ініціатива" дуже дорого обійдеться...
показать весь комментарий
25.03.2026 21:52 Ответить
Все у дусі трампівських пісділів: Україна, яка не впала перед могутнішим противником, має капітулювати. Іран, який не захоплено, має визнати себе переможеним. Біполярка -- класна штука..., але коли ти у божевільні і від цього ніхто не постраждає.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:53 Ответить
угу, всі побачили що трумп це паперовий тигр
показать весь комментарий
25.03.2026 22:16 Ответить
 
 