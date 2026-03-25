Белый дом об Иране: Трамп не блефует и готов "разжечь ад"
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила, что США готовы "развязать ад" против Ирана, если Тегеран не признает свое поражение в войне.
Об этом она заявила на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
Предупреждение США Ирану
Левитт отметила, что американский президент Дональд Трамп отдает предпочтение миру, а не военным действиям. Однако, по ее словам, если Тегеран откажется признавать свое поражение, то будет "ад".
"Если Иран не признает реалии сегодняшнего дня - если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть - президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран получил удар, более сильный, чем когда-либо прежде… Президент Трамп не блефует; он готов разжечь ад. Иран не должен снова просчитаться", - предупредила пресс-секретарь Белого дома.
Левитт заверила, что цены на топливо и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
- Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
- В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Іранське військове командування з глумом зустріло заяви Трампа про буцімто досягнутий поступ у перемовинах з Іраном.
Це випливає зі зробленої в середу, 25 березня, заяви підполковника ******** Золфагарі - речника Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" - органу об'єднаного командування, який координує дії як регулярної армії Ірану, так і Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). За словами Золфагарі, президент США намагається "видати свою поразку за угоду". Речник іранських військових озвучив ці коментарі у записаній трансляції на державному телебаченні, передає британський телеканал Sky News. "Стратегічна потужність, про яку ви звикли говорити, перетворилася на стратегічний провал. Той, хто претендує на статус світової наддержави, уже виплутався б із цієї халепи, якби міг", - зіронізував Золфагарі.
Ще більш зневажливою частиною його звернення до США виявилося запитання: "Чи ваші внутрішні конфлікти дійшли до того, що ви вже ведете переговори самі з собою?".
Ця пронизана глумом заява представника іранських військових пролунала після повідомлень ЗМІ про те, що адміністрація Трампа розробила й передала Ірану план із 15 пунктів для припинення війни.
Dziś, twierdzi Wałerij Załużny, istnieją trzy kraje, które są gotowe do prowadzenia nowoczesnej wojny - to Ukraina, Rosja (korzystająca od początku inwazji z irańskich technologii) i właśnie Iran.
Załużny to nie dziennikarz, analityk z ośrodka gdzieś w Europie, to nie urzędnik. Załużny to wojskowy z krwi i kości i generał, który długo skutecznie bronił kraju przez silniejszym, liczniejszym i bogatszym wrogiem. Wie, o czym mówi. Ten artykuł jest przestrogą. Tylko, że Amerykanie nie chcą słuchać.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-izrael-w-stanie-wojny/news-istnieja-trzy-kraje-gotowe-na-nowoczesna-wojne-i-usa-nie-sa-,nId,8074021
Сьогодні, стверджує Валерій Залужний, є три країни, готові вести ******* війну: Україна, Росія (яка використовує іранські технології з початку вторгнення) та сам Іран. Залужний не журналіст, не аналітик з якогось центру в Європі і не державний службовець. Залужний - повноцінний військовий і генерал, який давно успішно захищає свою країну від сильнішого, численнішого та багатшого ворога. Він знає, про що говорить. Ця стаття - попередження. Просто американці не хочуть слухати.
