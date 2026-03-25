Білий дім про Іран: Трамп не блефує і готовий "розпалити пекло"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт попередила, що США готові "розпалити пекло" проти Ірану, якщо Тегеран не визнає свою поразку у війні.

Про це вона сказала на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження США до Ірану

Левітт зазначила, що американський президент Дональд Трамп надає перевагу миру, а не військовим діям. Однак, за її словами, якщо Тегеран відмовиться визнавати свою поразку, то буде "пекло".

"Якщо Іран не визнає реалій сьогодення –– якщо він не зрозуміє, що зазнав військової поразки й продовжуватиме її зазнавати –– президент Трамп подбає про те, щоб Іран зазнав удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше… Президент Трамп не блефує; він готовий розпалити пекло. Іран не повинен знову прорахуватися", - попередила речниця Білого дому.

Левітт запевнила, що ціни на пальне та газ знизяться одразу після завершення операції США в Ірані.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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