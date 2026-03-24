Трамп перекидає відповідальність за війну США проти Ірану на Гегсета

Президент США Дональд Трамп, схоже, покладає відповідальність за початок операції "Епічна лють" проти Ірану на міністра війни Піта Гегсета.

Про це політик сказав на пресконференції упродовж 23 та 24 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що казав Трамп про Гегсета?

Так упродовж останніх днів лідер США кілька разів заявляв, що саме Гегсет підтримав початок бойової операції проти Ірану.

Під час виступу 23 березня на круглому столі для керівників національних військових та правоохоронних органів у Мемфісі (штат Теннессі) Трамп розповів, що відбувалося до початку операції.

"Я подзвонив Піту, я подзвонив генералу Кейну, продзвонив багато наших чудових людей і сказав: "Поговорімо, у нас є проблема на Близькому Сході". Протягом 47 років Іран був джерелом терору і наблизився до того, щоб мати ядерну зброю […] Піте, думаю, ти тоді перший заговорив і сказав: "Зробімо це"", - сказав Трамп.

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У вівторок, 24 березня, під час церемонії приведення до присяги Міністра внутрішньої безпеки, американський президент знову згадав про участь Гегсета в операції проти Тегерана.

"Єдині дві людини, які були розчаровані [початком переговорів з Іраном] — не хочу цього казати, але мушу… Кажу: "Піте, генерале Кейн, думаю, це скоро врегулюється". І вони такі: "Оу, шкода". Піт не хотів, щоб це врегульовувалося. Вони не зацікавлені в угоді, вони зацікавлені у виграші", - додав Трамп.

Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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